Боль как стоп-сигнал

психосоматика

Бывает, мы игнорируем свою душевную боль.

Убегаем от нее.

Отвлекаемся делами.

Говорим - да ничего страшного, все хорошо.

А она саднит, как заноза - долго, противно.

А потом вроде бы затихает.

И мы думаем - время лечит.

Только почему-то начинает болеть тело.

Может, хроническими мигренями, женскими или мужскими болячками, может, болью в сердце или желудке.

А у кого-то очень серьезными заболеваниями. Когда лечение не помогает, или помогает на время. Или как только одно вылечивается, тут же начинает болеть другое. Разные могут быть боли.

И обычно, если начать раскручивать эту боль во времени, то оказывается, что перед ее возникновением, долго ощущалась боль душевная.

Голос души, который не замечали, прогоняли, вытесняли, игнорировали.

Физическая боль - это уже красный стоп-сигнал.

То, что нас жестко останавливает.

Это уже крик души о неблагополучии.

О том, что мы сбились с дороги.

Что делаем что-то не то. Или, наоборот, чего-то не делаем.

Тело начинает болеть, когда мы игнорируем желтые, предупреждающие сигналы в виде душевной боли.

Болезнь - это связь нашего истинного я с нашим сознанием. Она приходит, если мы не слышим более тихих сигналов в виде душевной боли. Болезнь всегда вырывает нас из привычного образа жизни, останавливает. Все, что еще вчера имело огромное значение, резко теряет свою значимость.

Болезнь принудительно заставляет нас пересмотреть свою жизнь, если мы не хотим делать это добровольно.

Никто не хочет проживать боль.

Но чем раньше мы найдем силы и смелость посмотреть ей в глаза - проплакать, прокричать, провыть; и начнем задавать вопросы - для чего мне дана эта боль, что она мне показывает? что я могу осознать, благодаря ей? - тем легче нам вернуться на свой путь с того бездорожья, на которое мы съехали.

И, наоборот. Чем дольше мы будем игнорировать боль, тем больше шансов уехать очень далеко от своей дороги, и в итоге получить от жизни красный стоп-сигнал. Когда нас остановит уже наше собственное тело - обитель, данная на эту жизнь.