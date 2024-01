10 важных вопросов эндокринологу

Такие проблемами как лишний вес, хроническая усталость, сахарный диабет, занимается эндокринология. Также специалист может разъяснить, чем угрожает вегетарианская диета, каков вред молока, как продлить молодость, полноценно спать и проводить детоксикацию. Для вас 10 ответов на важные вопросы здоровья.

Эндокринология остается одной из самых неизвестных и мистифицируемых областей медицины. Между тем, нередко за утомляемостью, избыточным весом, нарушением сна, повышенным уровнем сахара в крови и даже за быстрым старением стоит гормональный дисбаланс: дефициты жизненно важных витаминов и микроэлементов или сбои в работе внутренних органов, о которых человек может даже не догадываться.

Вопросы эндокринологии, которые касаются многих

Мы поговорили с ведущим эндокринологом клиники им. Н.И. Пирогова, врачом высшей категории Натальей Сергеевной Либеранской, чтобы узнать ответы на самые актуальные вопросы: как бороться с лишним весом, хронической усталостью и сахарным диабетом, какие угрозы скрывает вегетарианская диета и токсично ли молоко, как сохранить молодость, правильно спать и проводить детокс и почему на самом деле не стоит бояться гормонозаместительной терапии? Ответы на эти и другие вопросы читайте в интервью с экспертом. Надеемся, что советы нашего врача помогут вам вести здоровый образ жизни грамотно и пересмотреть бытовые привычки, от которых давно стоит отказаться.

О борьбе с лишним весом

Иногда говорят «гормоны виноваты», когда человек начинает по неизвестным причинам резко набирать вес. Получается, что гормоны могут резко разбудить среди ночи и отправить к холодильнику, причем так, что сопротивляться этому невозможно? Или это совсем по-другому работает? Расскажите, пожалуйста, каков механизм (или механизмы) набора веса, и как с этой проблемой помогает справиться врач-эндокринолог?

Наталья Сергеевна Либернаская: Если разобраться, то избыточный вес — это всегда гормональная проблема. И это действительно так — гормоны могут буквально заставить нас идти есть. Пациенты с ожирением мучаются сильным голодом. Представьте, есть хочется всегда: утром, днем и вечером — причем настолько сильно, что если голод не утолить, то человек может проявлять агрессию. Однако это вовсе не потому что человек распущенный, а например, потому что у него повышен гормон инсулин, который и вызывает сильнейшее чувство голода. По сути такие люди находятся в зависимости от гормона инсулина, и это состояние называется «инсулинорезистентностью».

Поэтому, если вы вдруг резко и казалось бы без причины начали набирать лишний вес, то прежде всего необходимо обязательно проверить инсулин. Это помогает выявить наличие инсулинорезистентности и корректировать ее.

Проблема может быть также связана и с щитовидной железой. Если она вырабатывает мало гормонов, тогда тоже начинается прибавка в весе, и человеку будет очень сложно похудеть. У мужчин и женщин старше 40 лет начинается возрастное снижение выработки половых гормонов: эстрогенов, прогестерона, тестостерона. Это в нас запрограммировано — мы так стареем. Поэтому после 40 лет и появляются пресловутые «животики» — какой бы конституции человек не был и как бы он за собой не следил. В 50 лет многие женщины вступают в стадию менопаузы, и тогда даже у самых худых и стройных начинается прибавка в весе. Это тоже происходит из-за дефицита половых гормонов.

Резкая прибавка в весе может быть вызвана и проблемами с надпочечниками. Все мы живем в состоянии хронического стресса: нервничаем, много работаем, мало отдыхаем, плохо спим. А из-за этого повышается гормон кортизол. Кортизол вместе с инсулином относится к жирозапасающим гормонам. Их избыток и приводит к лишнему весу. Об этом можно долго говорить — каждый случай индивидуален, и в нем нужно разбираться. Однако это наиболее распространенные причины набора веса.

О хронической усталости

Все мы периодически устаем, а иногда ну очень сильно. В таких случаях говорят «хроническая усталость», «астенический синдром» и так далее. Как понять, что с моей усталостью просто «хорошо отдохнуть» не получится, что не поможет психотерапевт и следует обратиться именно к эндокринологу?

Наталья Сергеевна Либеранская: Нужно проверить, в норме ли гормоны щитовидной железы. Для женщин также очень характерен дефицит железа. Железо — это не совсем гормон, но этот микроэлемент с ними очень связан. При дефиците железа гормоны щитовидной железы начинают хуже вырабатываться. Из-за ежемесячной менструации женщины находятся в группе риска по потере железа.

Еще одна причина железодефицита — вегетарианство. Поэтому к такой диете следует относится с особенным вниманием. Железодефицит не всегда сопряжен с анемией. Это значит, что не всегда в клиническом анализе крови мы увидим низкий гемоглобин, однако будет снижен ферритин. Ферритин — это депо железа. Недополучили нужное количество белка? Вот и все, пожалуйста — возникают усталость и утомляемость, волосы выпадают и так далее. Обязательно нужно за этими показателями смотреть.

Не стоит забывать еще про один очень важный гормон — он называется «D-гормон» или просто витамин D, с которым в Петербурге проблемы. Солнца у нас мало, поэтому нужное количество витамина D не синтезируется даже в летнее время. Это проверено уже миллионы раз, и я убеждаюсь в этом, когда изучаю результаты анализов своих пациентов. А еще витамин D — это антидепрессант, поэтому всегда, когда мы уезжаем на юг, то чувствуем прилив хорошего настроения. Поэтому важно проверить, в норме ли витамин D.

Луч света в темном царстве: как нормализовать D-гормон и стоит ли для этого идти в солярий?

Продолжая тему, а спасет ли от дефицита витамина D солярий — искусственный заменитель солнца? Советуете ли вы его своим пациентам?

Наталья Сергеевна Либеранская: Иногда, конечно, можно прибегнуть к солярию, но все равно он не способствует выработке нужного количество витамина D. И здесь есть еще один важный нюанс. Все-таки это воздействие на кожу. А где найти гарантию, что это хороший и качественный, а не какой-то застарелый солярий? Ведь он может сильно навредить — вплоть до стимулирования роста новообразований. Конечно, можно немножко «подзолотиться», но этого будет недостаточно для нормализации D-гормона. Поэтому нужно дополнительно принимать препараты с витамином D.

О вегетарианстве

А что вы думаете о вегетарианской диете? С одной стороны, в базе PubMed часто встречаются исследования и публикации, в которых подтверждается, что отказ от мяса влечет за собой дефицит витаминов В12, Д и кальция.* Не говоря уже и о том, что мясо — это все-таки ценный источник белка. С другой стороны есть мнение, что мясо содержит «плохие гормоны» стресса, который испытывают животные перед тем, как их убивают. Это правда или заблуждение?

(См. например, Gallego-Narbón A., Zapatera B., Barrios L., Vaquero M.P. Vitamin B12 and folate status in Spanish lacto-ovo vegetarians and vegans, 2019; Bousselamti A., El Hasbaoui B., Echahdi H., Krouile Y. Psychomotor regression due to vitamin B12 deficiency, 2018 и др.).

Наталья Сергеевна Либеранская: Насчет «гормонов стресса» в мясе — звучит сомнительно. Но я скорее против вегетарианства, потому что мне кажется, что в наших реалиях очень сложно правильно соблюдать эту диету, не впадая в дефициты важных питательных веществ. Среди моих пациентов много именно вегетарианцев, и мало кто из них начинал своевременно и грамотно мониторить состояние здоровья. Вегетарианцы действительно склонны к дефициту витаминов В12, железа, и они не получают с пищей нужное количество белка.

Поэтому я придерживаюсь позиции, что мясо в умеренном количестве есть все-таки необходимо. Пусть не каждый день, но 1, 2 или 3 раза в неделю оно должно присутствовать в рационе. Но если человек по каким-либо своим, например, по религиозным убеждениям вообще не хочет есть мясо, тогда необходимо мониторить состояние здоровья, и желательно под контролем врача. В12, железо и источники белка необходимо восстанавливать дополнительно, иначе потом в организме могут произойти такие изменения, что решить проблемы со здоровьем будет очень трудно.

Сторонники вегетарианской диеты часто говорят, что они таким образом очищаются, оздоравливаются и поэтому чувствуют себя замечательно. Однако в их организме может быть существенный перекос, о котором они могут даже не подозревать.

Сами посудите: в рационе вегетарианцев много круп и фруктов — фруктозы. Для молодых людей это еще ничего, но у возрастных пациентов накопленная фруктоза дает нагрузку на печень, и она повышает тот самый инсулин, о котором мы с вами уже говорили. Поэтому нет ничего удивительного, если у взрослых пациентов, которые придерживаются вегетарианской диеты, высокий уровень сахара. А из-за этого развивается диабет и атеросклероз. Поэтому вегетарианцам нужно быть очень аккуратными.

О молоке

До сих пор многие обсуждают «китайское исследование» Колина Кэмпбелла профессора Корнеллского университета.* В частности, что от молока лучше вовсе отказаться, якобы оно гниет в желудке и может спровоцировать рак. Отказ от молока влечет за собой больше пользы или вреда?

*(Campbell, T. Colin, and Campbell, Thomas M. The China Study:The Most Comprehensive Study of Nutrition Ever Conducted and the Startling Implications for Diet, Weight Loss and Long-term Health. BenBella Books, 2006).

Наталья Сергеевна Либеранская: Что касается молока, то здесь всегда нужно смотреть несколько аспектов. Во-первых, может ли организм его переваривать: есть ли фермент, который расщепляет лактозу. Кстати, у большинства светловолосых девушек и женщин его нет. Можно сделать анализ генетического маркера на непереносимость лактозы, и если есть мутация, то однозначно молоко лучше исключить. Обычно люди это сами интуитивно чувствуют и избегают этого продукта. Во-вторых, составляя программы питания, иногда я ограничиваю молочные продукты или прошу хотя бы на некоторое время своих пациентов убрать их из рациона. Дело в том, что у них высокий инсулиновый индекс. Помните, мы с вами уже говорили, что инсулин — один из главных виновников избыточного веса. Поэтому рекомендация по типу: «Попейте на ночь кефир, если хотите есть» — для человека, который хочет похудеть не совсем правильная. Если вы выпили на ночь кефир, то будете спать с инсулином, и вес никуда не уйдет. И таких подводных камней много. А если мы говорим именно про коровье молоко, то стоит иметь в виду, что в нем содержится казеин, который превращается в казоморфин. И вот именно он как раз и творит всякие гадости в организме. Во-первых, морфин — это что? То, что вызывает привыкание. Есть люди, которые жить без молока не могут. Они буквально фанаты молока: постоянно его пьют и жить без этой привычки не могут. Казоморфин может также вызывать повреждение слизистой кишечника. Поэтому мнение о токсичности молока, в некотором смысле действительно является правдой – такие данные есть. С кисломолочными продуктами дела обстоят проще, а цельное коровье молоко я не очень поддерживаю. Большинству взрослых людей оно не нужно и не идёт на пользу.

О биохакинге: "прокачиваемся" и избегаем шарлатанов

Увидела у вас в инстаграме (@doctor_liberanskaya) интересное слово «биохакинг». Поняла это как «умный подход» к «прокачке собственного организма» — начиная от составления диеты, распорядка дня в соответствии с биоритмами, подбора БАДов и гормональных контрацептивов (для женщин), вплоть до психотерапии, которая позволит сохранить мотивацию и самоконтроль, а не бросить все в тот же понедельник. Расскажите, что это за подход, насколько он сейчас актуален и возможно ли с его помощью стать «сверхчеловеком», который все может, чувствует себя бодро и всегда на позитиве?

Наталья Сергеевна Либеранская: Если честно, я не очень люблю этот термин, потому что он отдает чем-то немедицинским. Именно «биохакингом» занимаются не врачи. Всплеск всяких нутрицологов, БАДов и айхербов мы можем наблюдать сейчас в инстаграме. И меня это, если честно, пугает, потому что за красивыми словами «биохакинг», «качество жизни», «долголетие» зачастую прикрываются дилетанты. Я за профессиональный медицинский подход, за обоснованные назначения, а не просто: «Ну я попью какие-нибудь витаминки, вроде так надо». Если у человека есть какая-то проблема, то мы ее изучаем, диагностируем и даем обоснованные назначения. Препараты нужно принимать под контролем врача, потому что иногда даже, казалось бы, безобидные витамины, могут нанести серьезный вред здоровью и организму. Но в принципе сама по себе идея о том, что нужно профилактировать заболевания, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отдыхать, медитировать, спать и принимать какие-то помощники в виде добавок – я это очень приветствую. И мне бы хотелось, чтобы это было адекватно и на профессиональном научно-доказательном уровне. Я бы не стала доверять девочкам-нутрициологам из инстаграма без медицинского образования, которые прошли непонятные курсы и сами себе «биохакят». Более того, они еще набирают группы людей и дают им назначения.

О детоксе

Так ли необходим организму регулярный целенаправленный детокс, или это отголоски очередного модного тренда, и в большинстве случаев организм сам прекрасно справляется с этой задачей?

Наталья Сергеевна Либеранская: Вообще, в нашем организме есть органы, которые этим самым детоксом занимаются: печень, почки, наша кожа. То есть все эти выделительные системы занимаются тем, что инактивируют токсины, которые содержатся в воздухе, бытовой химии и некоторых косметических средствах, образуются в результате переваривания продуктов питания. В норме, то есть в здоровом организме, все должно функционировать так, что все лишнее выводится. Но, к сожалению, в современном мире трудно быть здоровым. С другой стороны, и токсинов в нашем организме слишком много. На это влияют качество воздуха, воды и те консерванты, которые мы получаем с пищей. Не всегда организм справляется с очищением сам, поэтому какие-то детоксы можно проводить. Под этим я подразумеваю, например, коррекцию работы печени, если по анализам мы видим какие-то нарушения. Опять же, это все нужно зафиксировать, а не так, что «сделаю-ка я себе детокс». А зачем? А какой конкретно? Какой орган страдает? Какая фаза? У той же печени несколько фаз детоксикации: нужно учитывать множество параметров. Лучше всего это делать по медицинским показаниям.

О сахарном диабете

Люди с сахарным диабетом ограничены практически во всем. Существует ли лекарство от диабета, и как врач-эндокринолог помогает пациентам справиться с этой проблемой?

Наталья Сергеевна Либеранская: Почему вы так думаете? Вообще, с сахарным диабетом можно очень много чего.

А если человеку предстоит операция? Ведь сахарный диабет является строгим противопоказанием. Нужно постоянно следить за питанием – многие продукты под запретом. Есть зависимость от определенных медикаментов, которые нужно принимать постоянно. Я предполагаю, что с пациентами, страдающими от сахарного диабета, врач работает особым образом и нужна комплексная терапия.

Наталья Сергеевна Либеранская: Вы правы, это действительно довольно тяжелое заболевание. Проблема заключается не только в высоком уровне сахара. Пациенты с сахарным диабетом автоматически попадают в группу очень серьезного риска по развитию сердечно-сосудистых патологий. Правильнее всего, конечно, это заболевание лечить. И я всегда выступаю за то, чтобы предотвратить развитие сахарного диабета на ранних этапах – выявить предпосылки для его развития. Поэтому когда ко мне приходят пациенты (не важно, с какой проблемой), я всегда стараюсь посмотреть, что у него с углеводным обменом, и есть ли какие-нибудь риски. И всегда, даже если есть малейшие изменения в сторону развития сахарного диабета, то мы начинаем это корректировать. Потому что когда диабет уже есть, то очень сложно повернуть ход этого заболевания вспять – сложно корректировать уровень сахара и осложнения, которые в связи с этим возникают.

Таким пациентам назначается комплексная сахароснижающая терапия – назначаются специальные фармпрепараты и диета, которая предполагает ограничение продуктов, которые уровень сахара повышают. В основе сахарного диабета лежит механизм инсулинорезистентности. В своей терапии я еще всегда корректирую пациенту дефициты микроэлементов, витаминов, гормонов. Например, если мы говорим о возрастных пациентах, то нужна коррекция половых гормонов: эстрогена, прогестерона, тестостерона. Нужно восполнять дефицит витамина D, поскольку этот гормон необходим для правильной работы инсулиновых рецепторов. При нехватке витамина D человеку сложно контролировать уровень сахара препаратами.

Дефициты железа и витамина В12 тоже восполняем. Мы работаем и с желудочно-кишечным трактом: нормализуем работу печени и желчного пузыря, если есть какие-либо отклонения, работу кишечника, потому что это тоже важный аспект комплексного лечения диабета.

То есть, снижая таким образом сахар, можно привести его уровень в норму?

Наталья Сергеевна Либеранская: Да, можно компенсировать и отменить инсулинотерапию, особенно если анализы показывают, что у человека есть собственные запасы инсулина в поджелудочной железе.

О режиме дня и правильном сне

Важно ли жить по режиму и циркадианным ритмам? Если да, то почему?

Наталья Сергеевна Либеранская: Да, очень важно. И это, кстати, основная проблема современного человека. Мы все очень поздно ложимся, непонятно как спим. Как эндокринолог, могу вам объяснить, почему так важен правильный сон. Когда мы ложимся спать — желательно это делать до 23:00 — у нас начинает вырабатываться два важных гормона: мелатонин и гормон роста. Производятся они в нашем организме при условии, что мы до 12 часов ночи легли спать. А это наши гормоны молодости и здоровья. Если ежедневно мы ложимся в час, два, три ночи, то мы лишаем себя этих гормонов, и адекватно они у нас уже не вырабатываются. Отсюда возникают и различные нарушения, например, та же прибавка в весе. Ведь если вы не поспали, то на следующий день съедаете больше. А если человек не спит каждую ночь? Важно не только вовремя ложиться спать, но и спать качественно: не так, что вы слышите каждый шорох, вас кто-то будит или вы просыпаетесь, чтобы сходить в туалет.

В идеале нужно ложиться спать в 23 и вставать в 7 утра, не просыпаясь в течение этого времени. Вот тогда это хороший и глубокий сон. Обычно так спят дети и молодые люди. С возрастом люди становятся очень чувствительными: просыпаются от каждого шороха, все слышат. Вот это уже очень плохой и нездоровый сон — значит, есть проблемы, которые обязательно нужно решать. Своим пациентам я всегда говорю, что за час или два до сна нужно обязательно убирать гаджеты — никаких экранов. Не забывайте вечером ставить на определенный ночной режим компьютеры и телефоны, чтобы убрать яркую подсветку — практически у каждого современного гаджета есть эта функция.

Итак, ночью обязательно выключаем подсветки, лампы и гаджеты. Полезны и блэкаут шторы, особенно летом, когда рано рассветает, а в Петербурге начинаются белые ночи. Это же тоже нарушает качество сна. Беруши — в уши, чтобы не слышать шорохов. Если уснуть трудно, то нужны успокоительные, можно принять ванну с магнием.* На самом деле, даже просто чтобы хорошо уснуть, нередко нужно приложить усилия.

*Есть противопоказания (например, беременность). Проконсультируйтесь с врачом!

Сохраняем красоту и молодость изнутри

Мне кажется, вы сейчас не просто перевернули представления наших читателей о здоровом образе жизни, но и очень многих расстроили. Ведь казалось бы, что может быть проще сна? Это очень интересно, большое спасибо! А теперь последний вопрос. Одно из флагманских направлений нашей клиники — это эстетическая медицина: пластическая хирургия и косметология. Скажите, если консультироваться и советоваться с эндокринологом, поможет ли врач этой специализации сохранить молодость и красоту, скажем так, «изнутри»?

Можно ли таким образом отсрочить необходимость в фейслифтинге и курсах биоревитализации? Или к эндокринологу с такими «косметическими» вопросами не обращаются обращаются?

Наталья Сергеевна Либеранская: Да, конечно. Вообще, мудрые косметологи нашей клиники пациентов и направляют ко мне. Они видят, что если человек, что называется, стар изнутри, то эффект от инъекций и пластических операций не будет таким впечатляющим. То есть обновление, конечно же, должно идти еще и изнутри.

Естественно, те процедуры, которые женщины начинают делать с возрастом, во много раз эффективнее, когда восстановлен внутренний баланс: нет дефицита витаминов и микроэлементов. Я вижу много пациенток, которые, сделав подтяжку лица и устранив глубокие морщины, все равно не выглядят молодыми. Возраст выдают качество кожи, фигура, состояние мышц.

Даже если женщина занимается спортом, но у нее нет нужных гормонов, тело не будет выглядеть подтянутым. Поэтому так важно работать с эндокринологом, гинекологом-эндокринологом или урологом, который поможет подобрать пациентке гормональную терапию, и тогда результат бьюти-процедур и эстетических операций будет шикарным. А если мы говорим про молодых девушек, то мониторинг здоровья у врача-эндокринолога поможет отсрочить инъекции.опубликовано econet

