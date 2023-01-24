3 целебных напитка, которые укрепят ваши легкие

Если вы хотите, чтобы ваши легкие были здоровы, прежде всего, следует придерживаться здоровых привычек. Не курите, избегайте токсичных или загрязненных мест, выполняйте хотя бы минимальный комплекс физических упражнений и заботьтесь о здоровье своей иммунной системы

Если вы хотите, чтобы ваши легкие были здоровы, прежде всего, следует придерживаться здоровых привычек. Не курите, избегайте токсичных или загрязненных мест, выполняйте хотя бы минимальный комплекс физических упражнений и заботьтесь о здоровье своей иммунной системы. Все это,несомненно, жизненно важные вещи для поддержания здоровья легких.

Но иногда легкие, такие важные органы нашего тела, могут подвергаться серьезным заболеваниям, например, таким как бронхит, астма, или инфекции, требующие особого лечения.