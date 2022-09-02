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Пряный хумус из запеченного баклажана

Источник: freshlover.ru 02 сентября 2022 5128
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Баклажаны являются является хорошим источником витамина K, тиамина, витамина B6 и марганца. В то же время, этот не калорийный овощ имеет очень низкий гликемический индекс (всего 2 единицы) и содержит много клетчатки, поэтому особенно подходит людям с избыточным весом. Лучше всего запекать баклажаны, так как при жарке они впитывают очень много масла.

Пряный хумус из запеченного баклажана

Чем полезны баклажаны и полезны ли они вообще? Баклажаны являются является хорошим источником витамина K, тиамина, витамина B6 и марганца. В то же время, этот не калорийный овощ имеет очень низкий гликемический индекс (всего 2 единицы) и содержит много клетчатки, поэтому особенно подходит людям с избыточным весом. Лучше всего запекать баклажаны, так как при жарке они впитывают очень много масла.

Тахини для этого блюда можно приготовить самостоятельно. Для этого возьмите 100 грамм кунжута и столовую ложку растительного масла, в идеале — кунжутного. Прогрейте кунжут на сухой сковороде 5 минут, постоянно помешивая. Не передержите! Кунжут не должен сильно пожелтеть. Измельчить кунжут в блендере на большой скорости до состояния, когда начнет выделяться масло, а семена будут прилипать к стенкам блендера. В этот момент добавьте кунжутное масло и включите блендер еще на 2 минуты. Масса должна стать полностью однородной.

Ингредиенты на 4 порции

  • 1 большой баклажан
  • 4 зубчика чеснока с кожурой
  • 60 г сырых грецких орехов
  • ½ ч. л. кумина
  • ½ ч. л. кориандра
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1,5 ч. л. копченой паприки
  • 1 ст. л. тахини
  • 1 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима
  • Гималайская соль по вкусу

Для подачи (опционально)

  • Свежая мята
  • Сырые овощи (морковь, огурцы и т. д.)
  • Семена кунжута

Пряный хумус из запеченного баклажана

Как приготовить:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Нарежьте баклажаны поперек на круги толщиной 5 мм и посыпьте обе стороны солью. Поместите баклажаны в дуршлаг в раковину, чтобы вытянуть горечь из баклажана. Оставьте на 30 минут.

3. В это время поместите зубчики чеснока в кожуре на противень и запекайте в течение 15-20 минут или пока чеснок не станет золотисто-коричневого цвета. Выньте из духовки и отложите в сторону.

4. Ополосните баклажаны холодной водой. Откиньте на бумажное полотенце и высушите.

5. Разложите баклажаны на противне, слегка сбрызните оливковым маслом и солью. Запекайте в течение 4-5 минут с каждой стороны, пока баклажаны не подрумянятся.

6. Выньте баклажаны из духовки и заверните в фольгу, чтобы удержать влагу. Подождите 5 минут.

7. Снимите кожу с баклажанов, измельчите в блендере или комбайне.

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8. Очистите запеченный чеснок от кожуры и добавьте его к баклажанам в блендер. Туда же добавьте все остальные ингредиенты, включая оливковое масло. Измельчите до сливочной консистенции.

9. Попробуйте и добавьте соль/специи по своему вкусу. Подавайте с веточками свежей мяты, семенами кунжута, цельнозерновым домашним хлебом и свежими овощами.

Готовьте с любовьюeconet.ru 

Автор: Валентина Горбунова

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Источник: https://econet.ua/

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