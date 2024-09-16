Вкуснейший кекс из муки спельты и тыквы

Кекс очень легко готовится. Прекрасное решение для детей и тех, кто на любой диете страдает от нехватки сладкого и мучного. Кекс удобен еще и тем, что его можно брать в дорогу и на работу. Ну а кроме всего вышеперечисленного он очень и очень вкусный!

Кекс очень легко готовится. Прекрасное решение для детей и тех, кто на любой диете страдает от нехватки сладкого и мучного. Кекс удобен еще и тем, что его можно брать в дорогу и на работу. Ну, а кроме всего вышеперечисленного он очень и очень вкусный!

Ингредиенты:

½ стакана масла виноградных косточек

(можно заменить любым другим растительным маслом холодного отжима)

2 яйца (желательно органических)

1/3 стакана кленового сиропа

2 стакана натертой тыквы

2 стакана цельной муки из спельты

1 чайная ложка гашенной питьевой соды

¼ чайной ложки порошка мускатного ореха

1 чайная ложка корицы и щепотка соли

1 стакан грецких орехов ( если хотите менее калорийный вариант, то можно орехи не добавлять)

Как приготовить:

Просто все ингредиенты перемешать в миске до получения однородной массы.

Переложить в форму для выпекания и печь при средней температуре 45 минут.

Приятного аппетита!

Готовим с любовью!econet

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