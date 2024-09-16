Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Вкуснейший кекс из муки спельты и тыквы

Вкуснейший кекс из муки спельты и тыквы

Источник: vitateva.ru 16 сентября 2024 6506
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Кекс очень легко готовится. Прекрасное решение для детей и тех, кто на любой диете страдает от нехватки сладкого и мучного. Кекс удобен еще и тем, что его можно брать в дорогу и на работу. Ну а кроме всего вышеперечисленного он очень и очень вкусный!

Вкуснейший кекс из муки спельты и тыквы

Кекс очень легко готовится. Прекрасное решение для детей и тех, кто на любой диете страдает от нехватки сладкого и мучного. Кекс удобен еще и тем, что его можно брать в дорогу и на работу. Ну, а кроме всего вышеперечисленного он очень и очень вкусный!

Ингредиенты:

  • ½ стакана масла виноградных косточек
  • (можно заменить любым другим растительным маслом холодного отжима)
  • 2 яйца (желательно органических)
  • 1/3 стакана кленового сиропа
  • 2 стакана натертой тыквы
  • 2 стакана цельной муки из спельты 
  • 1 чайная ложка гашенной питьевой соды
  • ¼ чайной ложки порошка мускатного ореха
  • 1 чайная ложка корицы и щепотка соли
  • 1 стакан грецких орехов ( если хотите менее калорийный вариант, то можно орехи не добавлять)

Вкуснейший кекс из муки спельты и тыквы

Как приготовить:

Просто все ингредиенты перемешать в миске до получения однородной массы.

Переложить в форму для выпекания и печь при средней температуре 45 минут.

Приятного аппетита!

Готовим с любовью!econet

Это Вам будет интересно:

Оригинальный суп-пюре из тыквы с апельсином

Веганский суп из мускатной тыквы и яблок

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

еда рецепты тыква спельта кекс корица

Еще от vitateva.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Живые существа должны, если воспользоваться метафорой Марка Аврелия, обращать препятствия в топливо — как делает огонь. Н.Талеб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.