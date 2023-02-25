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Как избавиться от кашля при помощи дыхательной гимнастики

Источник: vk.com 25 февраля 2023 5378
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Упражнения на дыхание есть в любом комплексе физических тренировок. Они не только доставляют организму кислород, но и способствуют профилактике различных заболеваний, связанных с дыхательной системой.

Как избавиться от кашля при помощи дыхательной гимнастики

Полезна дыхательная гимнастика и тем, кто уже заболел. Дыхательная гимнастика при бронхите, например, способствует разгону патогенного секрета в бронхах, что помогает эффективнее выводить мокроту. Благодаря этому повышаются защитные свойства слизистой, санируется микрофлора, вентилируются легкие

Каждый человек способен регулярно заниматься дыхательной гимнастикой, ведь для этого не нужно специально отведенного времени и места. Можно делать упражнения на дыхание во время просмотра телевизора, прогулки или просто отдыха в постели.

УПРАЖНЕНИЯ СТОЯ

1) Разводим руки в стороны. Наклоняемся вперед, одновременно делая вдох. В наклонном положении обхватываем себя руками, чтобы кисти коснулись лопаток. Выдох. Выпрямляясь, снова разводим руки в стороны, делая вдох. Повторяем 15 раз.

2) Руки поднимаем вверх и сплетаем пальцы. Вдох. Имитируем рубку дров руками: наклоняем их резко вниз и выдыхаем. Повторить 10 раз.

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3) Руки перед собой сцепляем в замок, предплечья параллельно полу. Вдох. Поворачиваем корпус вправо-влево-вправо-влево на выдохе. Продолжаем повороты, но уже на вдохе. И еще 2 пары поворотов при задержанном дыхании (носоглотку при этом не закрываем. Нужно почувствовать как воздух «гуляет» в легких). Повторяем комплекс 10 раз.

Как избавиться от кашля при помощи дыхательной гимнастики

ЛЁЖА

1) Выровнявшись в постели (убрав подушку), кладем ладонь на диафрагму и начинаем быстро и неглубоко дышать: вдох-выдох-вдох-выдох... На вдохе живот должен «уходить», а при выдохе – надуваться. Повторить 20-30 раз;

2) Все то же самое, только теперь живот должен надуваться при вдохе;

3) Сворачиваем губы трубочкой, как будто хотим сказать букву «У», и начинаем медленно и шумно втягивать воздух. Выдыхаем через букву «А». Теперь вдох через «А», выдох через «У». Также можно использовать буквы «О», «Е», «Ы»;

4) Лежим без подушки. Поднимаемся в постели, принимая сидячее положение и выдыхаем. Ложимся обратно – вдох. Количество и темп упражнения выбирать, исходя из состояния здоровья.
Нюансы выполнения дыхательной гимнастики

Если какое-то упражнение вызывает легкий кашель – это нормально. Если же он мучительный и продолжительный, от упражнения стоит отказаться. Заниматься дыхательной гимнастикой при кашле следует в теплом помещении с закрытой форточкой, чтобы холодный воздух не поступал в ослабленный организм. Но необходимо проветрить комнату до и после тренировки.

Также для усиления эффекта от занятий дыхательной гимнастикой рекомендуется проводить процедуры лечебного или гигиенического массажа. В борьбе с сухим и мокрым видами кашля подойдут методики массажа при воспалении легких (пневмонии), при бронхиальной астме и хронической эмфиземе легких, при бронхите. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье кашель упражнения гимнастика дыхание бронхит

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Комментарии (Всего: 1)
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      Александра

      Возможно сначала будет тяжело всякие упражнения делать, постепенно нужно начинать. После ковида организм очень слабый. Я эваларовский цинк + D + С + кверцетин принимала для восстановления. Цинк как раз помогает иммунитету вместе с витаминами, а кверцетин нужен для облегчения дыхания, лучшего отхождения мокроты и поддержки работы бронхов

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