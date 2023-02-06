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5 упражнений из пилатеса, которые станут вызовом для пресса

Источник: fitfixed.com 06 февраля 2023 7166
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Нижеприведенные упражнения подарят вашему животу желанные 6 кубиков.

5 упражнений из пилатеса, которые станут вызовом для пресса

Эта не совсем стандартная для пилатеса тренировка предусматривает использование дополнительного веса. Поэтому, регулярно выполняя эти упражнения, вы совсем скоро станете обладателем железного пресса.

Нижеприведенные упражнения подарят вашему животу желанные 6 кубиков. Каждое из них направлено на проработку основных мышц кора:

  • поперечная брюшная,
  • внутренняя и наружная косые,
  • передняя зубчатая,
  • широкие мышцы спины,
  • прямые мышцы живота.

5 упражнений из пилатеса, которые станут вызовом для пресса

Все упражнения (за исключением разминки) предусматривают использование 2-х гантелей по 5 кг. В зависимости от уровня вашей подготовки вес можно регулировать.

Разминка (скручивания)

Исходное положение: Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы стоят на полу, руки за головой.

Выполнение: Поднимайте спину (делая скручивание) до тех пор, пока не почувствуете, что ноги и лопатки уже не поддерживают ваше тело. В точке максимального напряжения задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Сделайте 10 повторений.

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Упражнение 1

5 упражнений из пилатеса, которые станут вызовом для пресса

Исходное положение: Лягте на спину, удерживая ноги над полом, руки с гантелями лежат на полу вдоль тела.

Выполнение: Поднимите руки с гантелями над полом, синхронно подтягивая одно колено к груди. Затем вернитесь в исходную позицию и смените ногу. Движение ног должно напоминать езду на велосипеде.

Выполните 100 повторений.

Упражнение 2

5 упражнений из пилатеса, которые станут вызовом для пресса

Исходное положение: Лягте на спину, ноги прямые, широко расставленные руки лежат на полу (в каждой руке по гантели).

Выполнение: Сведите руки с гантелями перед собой, одновременно подтягивая колени к груди (гантели должны касаться друг друга). В максимальной точке напряжения задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Сделайте 8-10 повторений.

Упражнение 3

5 упражнений из пилатеса, которые станут вызовом для пресса

Исходное положение: Лягте на спину, ноги ровные, широко расставленные руки лежат на полу (в каждой руке по гантели).

Выполнение: Поднимите ноги над полом, удерживая их на весу. Сводите гантели перед грудью, чтобы они касались друг друга (все это время ноги не должны касаться земли).

Сделайте 8-10 повторений.

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Упражнение 4

5 упражнений из пилатеса, которые станут вызовом для пресса

Исходное положение: Примите позицию боковой планки: лягте на бок, опираясь на согнутую руку. В другую руку возьмите гантель и поднимите вверх. Ноги вместе.

Выполнение: Согните локоть поднятой руки, опуская гантель к плечу, и колено ноги, которая лежит сверху. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем вернитесь в исходную позицию.

Сделайте 8-10 повторений.

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Упражнение 5

5 упражнений из пилатеса, которые станут вызовом для пресса

Исходное положение: Лягте на живот, ноги ровные, руки с гантелями лежат вдоль тела ладонями вверх.

Выполнение: Сохраняя тело ровным, усилием мышц кора оторвите от пола грудь, руки и ноги. Постарайтесь задержаться в таком положении до 10 секунд, затем вернитесь в исходную позицию.

Сделайте 8-10 повторений.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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