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Энергетическое дыхание: ценная способность к самовосстановлению, которой вы можете научиться

Источник: prodolgoletie.ru 03 декабря 2023 5734
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Это техника осознанного энергетического дыхания. В названии техники обозначен и ее результат — родиться заново

Энергетическое дыхание: ценная способность к самовосстановлению, которой вы можете научиться

Энергетическое дыхание - золотой ключик к вашему самочувствию

Вы часто чувствуете себя разбитой и усталой? Вам нужна методика быстрого пополнения сил и избавления от свалившихся негативных эмоций?

Тогда используйте энергетическое дыхание или ребефинг — это для вас!

Ребефинг – это изобретение Леонарда Орра, автора книги-сенсации «Бросьте привычку умирать». 

Что такое ребефинг

Это техника осознанного энергетического дыхания. В названии техники обозначен и ее результат: 

Rebirthing – родиться заново.

В современной практике целительства ребефинг – возможно, наиболее ценная способность самовосстановления, которой люди могут обучаться.

Принцип ребефинга: 

мы не можем быть больными и расслабленными одновременно 

(и это так верно, что поспорить с этим попросту не получится).

Поэтому релаксация (произвольное и целевое расслабление) – это главный целитель.

Стимулирует релаксацию осознанное дыхание (это такое, когда мы не просто дышим, а следим за тем, как именно мы дышим) – следовательно, главным ресурсом в восстановлении и укреплении здоровья является именно дыхание.

И еще раз: научитесь концентрироваться на дыхании – сможете управлять своим здоровьем.

Осознанное Энергетическое Дыхание – наиболее естественная способность самостоятельного исцеления

Однажды освоенная, эта способность уже не оставляет человека, и позволяет ему управлять собственным телом (как внутренними процессами, так и внешним видом) в полной мере произвольно – то есть по сознательному намерению.

Эффективность ребефинга подтверждена десятилетиями практики многих тысяч людей – и эта эффективность неоспорима: люди не только ликвидируют в себе сбои, вызванные болезнями (зачастую считающиеся неизлечимыми), но и обретают ту самую радость, которую принято называть внутренней свободой.

Ребефинг в классическом виде – это техника, выполняемая под контролем специалиста, и именно в таком режиме ребефинг и практиковался.

Однако со временем стало ясно, что тот экстрим, который заложен в классическую схему, если и необходим, то только в случаях критических – только когда люди находятся в опасном психофизическом состоянии и нуждаются в радикальных мерах.

Именно поэтому родились на свет техники, которые, учитывая главный принцип ребефинга – осознанность дыхания, – стали методами для самостоятельного применения.

Я предлагаю вам две схемы применения метода:

  • ежедневную,
  •  еженедельную.

Энергетическое дыхание: ценная способность к самовосстановлению, которой вы можете научиться

Ежедневный сценарий называется малый круг дыхания.

Малый круг дыхания (МКД)

Техника невероятно простая. И в той же степени эффективная. Эффект вы почувствуете уже после первого подхода.

Малый круг дыхания обеспечивается попеременным дыханием левой и правой ноздрей.

Прикладывайте  поочередно указательные пальцы сначала  к правой, затем  к левой ноздре. Таким образом перекрывается доступ воздуха.

Затем поступайте следующим образом:

1. Вдохните  через левую ноздрю, а выдохните  через правую.

2. Затем сделайте вдох через правую ноздрю, а выдох через левую.

3. Сделайте вдох левой ноздрей, а выдохните правой.

Понятен подход?

Первый вдох – выравнивающий, а потом дышите циклами: выдох – и этой же ноздрей вдох, другой ноздрей выдох, и через нее же вдох.

И так далее.

Малый круг дыхания – это 9 циклов.

Стремитесь к тому, чтобы дыхание было как можно более протяженным, и пусть вас не останавливает легкое головокружение – это признак очищения сосудов головного мозга.

Как пишет Орр, одного этого упражнения хватает, чтобы в организме поддерживался постоянный поток жизненной энергии, необходимый для бессмертия, если только этому упражнению ежедневно уделять внимание.

По мнению Орра, это упражнение помогает очистить нади – особые органы, которые расположены в носу, и  которые осуществляют направление энергии ко всем органам тела.

Как пишет Орр, при выполнении этого  упражнения в течение  трех месяцев  от трех до девяти раз в день, вы сами ощутите, как очистятся эти внутренние органы ваших ноздрей (нади).

Выполняйте это несложное дыхательное упражнение - и вы продлите свою жизнь.

А выполнять его можно везде: по дороге на работу (пешком или на транспорте, стоя в пробке или перед светофором), когда вы отдыхаете после приема пищи и т.д.

Просто поверьте в него - несмотря на его простоту, оно крайне эффективно!опубликовано econet

Автор Галина Аполонская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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