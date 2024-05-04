После выполнения этих упражнений усилится кровоток во внутренних органах.

Упражнения, выполняемые лежа в постели, обязательны для людей здоровых и больных, любого возраста, желающих не допустить заболевания сердца (инфаркт), восстановить и сохранить хорошее здоровье, а также находящихся в экстремальных условиях: космонавтов, подводников и др., которым необходима активизация деятельности организма в стесненных условиях.



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПРЕССА



1. Мышцами живота энергично вытолкните пупок вверх, как бы раздвигая верх и низ живота (рис. 1).





Затем быстро втяните пупок обратно, словно соединяя верх и низ живота.

Дыхание — за 1 выдох каждое упражнение выполняется 8 раз.

Вы начали делать упражнение, но оно не получается, пупок не слушается. Чтобы мышцы живота (пупок) слушались, мой совет.

За 1 с энергично сожмите большой и указательный пальцы на правой или левой руке, сделайте кольцо.

Синхронно с движением пальцев, втяните пупок в живот. Он втянет за собой верхнюю и нижнюю часть живота со скоростью и силой, равной движениям пальцев.

Затем резко, за 1 с, выпрямите пальцы.

Синхронно с силой вытолкните пупок — он раздвинет верх и низ живота.

Пальцы рук будут пультом управления движениями пупка, напряжением мышц живота и всего организма при выполнении любых других упражнений. Не забывайте об этом.

2. Указательный палец (можно кисть) левой руки сначала согните, затем резко выпрямите в правую сторону живота, синхронно с движением пальца (кисти) словно толкаете пупок вправо (рис. 2).

За 1 выдох упражнение выполняется 8 раз.

Затем выполните то же самое правой рукой для левой стороны живота.





3. Указательным пальцем (или кистью) любой руки совершайте круги вокруг пупка (рис. 3).

Синхронно с движением пальца выполните мышцами живота движение по часовой стрелке (как будто вращаете пупком). Дыхание — за 1 выдох 8 кругов.

Затем выполните движение пупка в обратном направлении.



4. Пальцы соединены в кольцо, затем с силой быстро разводятся в стороны.

Синхронно с движениями пальцев выбрасывается пупок вверх, раздвигая правую и левую стороны живота (рис. 4). Дыхание — за 1 выдох выполняется 8 движений пупка.





5. Большой и указательный пальцы разведены, затем быстро сжимаются в кольцо.

Синхронно пупок энергично втягивается внутрь живота, стягивая правую и левую стороны. Дыхание — за 1 выдох выполняется 8 движений пупка.



После выполнения этих упражнений усилится кровоток во внутренних органах.

Они получили активный массаж, который расширил капилляры для прохождения крови, лимфы и улучшил обеспечение их кислородом. Эти органы будут хорошо работать целый день. опубликовано econet

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