Межреберная невралгия: что делать

Боль жгучая, режущая, опоясывающая подреберья с одной или с двух сторон — так, что ни дохнуть, ни охнуть.

Что же такое межреберная невралгия?

Кратко — это «дикая» боль. Боль жгучая, режущая, опоясывающая подреберья с одной или с двух сторон — так, что ни дохнуть, ни охнуть. Как поется в старой песне: «Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда...» Вот как описывает свое состояние пациент: «Я шел утром на работу, как вдруг почувствовал сильный спазм в левом подреберье, который перешел в рвущую боль. Я был уверен, что это сердце...

Прошло уже три года, и я все еще страдаю от этой боли и все еще не знаю, что является ее причиной. Она особенно усугубляется, когда я сижу и ложусь спать, мне больно кашлять, глубоко дышать, я не могу чихать и смеяться».

Иногда боль сопровождается высыпанием мелких водянистых пузырьков на коже по ходу боли — это инфекционный вариант межреберной невралгии. Иногда никаких пузырьков и инфекции нет, но боль не менее сильная — это второй, более распространенный вариант. Он возникает в результате ущемления корешков или межреберных нервов.

Далее мы обсудим отдельно оба варианта и поговорим о том, как от этой боли спасаться.

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Две причины, два лечения

Первый вариант имеет отношение к вирусу семейства герпес (Herpes Zoster), той же самой разновидности, которая вызывает у детей ветрянку. У взрослых этот же вредный микроб приводит к высыпанию мелких болезненных пузырьков в виде пояса, откуда и идет его название — «опоясывающий лишай», по-английски shingles («шинглс»). Вирус герпеса обладает способностью поражать нервную ткань, а после исцеления от инфекции — скрываться в корешках спинного мозга.

При различных стрессах, вызывающих ослабление иммунной системы, он может активизироваться и вызывать воспаление межреберных нервов. Поскольку заболевание имеет инфекционную природу, то разумно лечить его противовирусными лекарствами, которые вам пропишет доктор. Но иногда освобождение от инфекции не гарантирует избавления от боли. В некоторых случаях возникает осложнение — постгерпетическая невропатия — хроническая приступообразная боль по ходу пораженного межреберного нерва. В таких случаях необходимо серьезное комплексное противоболевое лечение, включающее медикаменты — противовоспалительные и ряд других, обладающих сильным действием на нервную систему, в том числе наклейки с лидокаином, инъекции. Это очень упрямая болезнь, испытывающая терпение пациента и искусство врача.

Второй вариант межреберной невралгии связан с механическим раздражением или ущемлением межреберного нерва или его корешков, выходящих из позвоночника. Эти корешки очень уязвимы. Они проходят через довольно узкое отверстие между позвонками, как раз позади межпозвонковых дисков, которые, если вы помните, обладают нехорошей привычкой «выпячиваться» в виде грыжи. Такое случается как от чрезмерных усилий, например при подъеме тяжести, так и от недостаточных регулярных нагрузок — когда мышечный корсет ослабевает настолько, что не способен защитить диски от малейшей нагрузки. Диски, выпячиваясь, ущемляют «несчастные» корешки в узком отверстии (как палец в двери), что ведет к сильной боли, спазму мышц и воспалению — покраснению, отеку.

В данном случае противовирусные лекарства ни к чему. Зато очень хорошо все, что снимает спазм, боль, воспаление, отек. В первую очередь — опоясывающая повязка или пояс. Это облегчает работу мышц, стремящихся обездвижить болевой сегмент. Тогда мышцы частично расслабляются, что само по себе уменьшает боль и отек, улучшает кровоснабжение.

Что еще спасает

Дополнительное средство быстрого устранения боли, как ни странно, — лед! Да, мы привыкли прострелы и радикулиты греть. Но что дает тепло? Прилив крови — жар, покраснение и отек. А у нас этого уже в избытке. Кто же льет масло в огонь? Пожар гасят водой, воспаление — холодом. Конечно, не стоит держать холод долго, мученически преодолевая дискомфорт. Это может лишь усилить спазм и боль. Но если прикладывать лед на одну-две минуты и затем перемещать его, преследуя уходящую боль, то это будет уменьшать отек, облегчать боль, улучшать кровоток, в результате — успокаивать воспалительную реакцию и способствовать скорейшему заживлению травмированного корешка.

Лучший способ

Разумеется, наиболее эффективный способ «спасти» прищемленный палец — просто открыть дверь. В нашем случае — освободить ущемленный корешок. Для этого существует эффективная комбинация высококвалифицированной мануальной терапии и индивидуально подобранной противовоспалительной и обезболивающей терапии.

В таких случаях ваш визит к врачу обычно длится около тридцати минут и включает в себя мануальную диагностику — точное определение поврежденного участка и рефлекторно связанных с ним спазмированных мышц, нейромышечный массаж и манипуляционную терапию — точечное воздействие на блокированные мышцы и суставы с целью убрать спазм и отек, восстановить нормальную циркуляцию, стимулировать процессы самоисцеления. Если необходимо, назначаются дополнительные методы диагностики — рентген, МРТ, лабораторные тесты, прописываются необходимые медикаменты, помогающие облегчить боль, снять воспаление. А в серьезных случаях, если есть специальные показания, используются также инъекции в триггерные точки и суставы.

Как правило, комбинация медикаментозного и мануального лечения позволяет добиваться успешных результатов даже в крайне сложных и запущенных случаях межреберной невралгии. опубликовано econet

Автор Андрей Иванченко

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