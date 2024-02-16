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Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

Источник: Massage.ru 16 февраля 2024 6366
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Практикуйте этот самомассаж и после одного-двух месяцев вы почувствуете изменения в вашем теле...

Выполняется лёжа на спине

1. Массаж точки, расположенной на 1 см ниже мечевидного отростка кончиками среднего, указательного и безымянного пальцев обеих рук. Массировать по часовой стрелке (21 раз) и против часовой стрелки (21 раз).

Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

2. Массировать тремя пальцами (средним, указательным и безымянным) обеих рук вдоль линии от мечевидного отростка до лобкового симфиза (1 раз).

Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

3. Массаж тремя пальцами обеих рук от лобкового симфиза по обе стороны живота до мечевидного отростка грудины (1 раз).

Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

4. Провести тремя пальцами обеих рук вдоль линии от мечевидного отростка до лобкового симфиза (21 раз).

Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

5. Массирование вокруг пупка правой рукой против часовой стрелки (21 раз), а затем - левой рукой по часовой стрелке (21 раз).

Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

6. Слегка прихватите левой рукой левое подреберье - большой палец на передней стороне туловища, остальные направлены к спине. Проведите рукой до зоны таза, повторить 21 раз. Затем то же самое с правой стороны.

Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

7. После вышеописанных 6 шагов, сядьте на кровати или на полу скрестив ноги (в позу лотоса либо полулотоса либо по-турецки). Положите руки на колени, большой палец помещен на подушечку ладони у основания безымянного пальца, а остальные пальцы слегка обхватывают колено. 

Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

Затем немного наклонитесь вперед и поверните верхнюю часть тела влево (21 раз)...

Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

... и потом 21 раз в правую сторону.

Восточный самомассаж живота: простая техника оздоровления, доступная каждому

Примечания:

- не задерживайте дыхание;

- не прилагайте слишком больших усилий.опубликовано econet

Одно повторение от шага 1 до 7 - это один курс. Необходимо практиковать по 7 курсов утром и 7 вечером. Для новичков можно начинать с 1 курса утром и 1 курса в вечернее время, увеличивая на 1 курс каждый день, и через неделю, вы достигнете 7-ми курсов на практике.

Продолжайте практиковать этот самомассаж и после одного-двух месяцев, а может и раньше, вы почувствуете изменения в вашем теле.

Самомассаж проводится на пустой желудок.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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