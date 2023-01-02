Доверие подростку: Как освоить самую сложную науку

Умение понять подростка и спокойно поговорить с ним, а не упрекать по любому поводу, в наше время относится к редким родительским качествам.

Мама дяди Федора, простирая руки от сочинского поезда вслед простоквашинской электричке, патетически восклицает: «Я тебя кормила, я из-за тебя ночей не спала, а ты…». Здесь можно подставить любое обвинение, предъявленное ребенку за то, что ему нравится делать, но автор снизил пафос: «А ты… на электричке едешь!».

Разговор за чашкой чая

В этом мультфильме роль понимающего родителя досталась папе: он не только готов завести кота, но и занимается вместе с дядей Федором любимым для обоих делом (ремонтом автомобиля), а главное — не боится обсуждать с сыном серьезные мужские вопросы: «Мы тут подумали и решили, что нам совершенно необходимо где-то второго ребенка достать!».

Смех смехом, но умение понять подростка и спокойно поговорить с ним, а не упрекать по любому поводу, в наше время относится к редким родительским качествам. Казалось бы, чего проще — и себе нервы сэкономишь, и ему, и развитию доверия способствует, — но нет, мы же волнуемся, нам же надо упредить, предупредить, переубедить… А надо ли? Как будто что-то изменится, если мы устроим скандал или закатим нравоучительную лекцию.

Когда по СМИ и соцсетям прокатилась тревожная волна, связанная с суицидальными историями, одна прекрасная девушка, сама недавно вышедшая из тинейджеровского возраста, написала у себя на странице (не точная цитата, но общий смысл):

«Пожалуйста, не надо устраивать нам допросы, проверять общение в соцсетях или вообще закрывать к ним доступ. Просто посидите с нами вечером, давайте вместе выпьем чаю с печеньками. Честное слово, пользы от этого будет гораздо больше…».

И правда, какая уютная картинка — посидеть, поболтать вечерком на кухне, кормя припозднившегося отрока ужином! Как удивится он, услышав вместо тоскливо-привычного: «Где ты опять шляешься?» — мягкое: «Хочешь есть? Ну и я с тобой посижу за компанию».

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Кажется, что это скучно — что интересного может рассказать подросток, небось только про свои компьютерные игры да музыкальные группы? Но нет, это полезная инвестиция! Пройдет немного времени, и вдруг с изумлением обнаруживаешь, что с дочерью можно с удовольствием трепаться как с подружкой, а с сыном — как с близким другом. Мало того — им можно пожаловаться на жизнь, если все плохо.

Не надо думать, что мы должны всегда выглядеть перед ребенком этаким суперменом, у которого не бывает неприятностей — наоборот, он видит, что и мама тоже человек (а кто бы мог подумать), сочувствует и больше доверяет. А уж какие чувства испытывает мать, когда ей, не дожидаясь глубокой старости, приносят пресловутый стакан воды — точнее, чашку горячего чая с лимоном! Опять этот чай.

Удивительный пример таких близких, доверительных отношений между матерью и 18-летним сыном я наблюдала однажды на банкете. Они оказались на разных концах стола, но все время переглядывались — причем не в стиле «страшные глаза — как ты держишь вилку», а чтобы без слов обменяться мнениями о происходящем, убедиться, что у близкого человека та же реакция на очередной тост. А во время перекура стояли вместе и увлеченно о чем-то трепались, хотя у каждого в этой компании имелись свои друзья. Им было просто интересно друг с другом! Можно только позавидовать.

Доверительные отношения с подростком важны не только родителям, но и учителям. Старшему поколению при этих словах могут вспомниться благородные наставники из фильмов 1960-80-х годов, вроде «Доживем до понедельника» или «Вам и не снилось», ведущие задушевные беседы с учениками все за той же чашкой чая или в лесу у костра. Кстати, поход — отличный способ заработать очки в свою пользу. Дети видят, что взрослый, уставший и промокший за день, как и они, выполняет общую работу, как и они, но при этом не срывает свою усталость на других, а спокойно делает все необходимое — ставит палатки, собирает хворост для костра — и даже больше: готовит ужин, например. А в экстремальных ситуациях взрослый — тот человек, который без ругани и паники четко и быстро находит оптимальное решение проблемы.

Ведь это и есть наша единственная привилегия — наличие жизненного опыта и умение им воспользоваться, чтобы найти выход из трудного положения с наименьшими потерями. Откровенно говоря, это единственный приоритет взрослого над ребенком — и то спорный, в иных ситуациях наши дети оказываются порой гораздо разумнее, а опыта в области технологий у них точно больше.

Так почему же мы позволяем себе такое высокомерно-снисходительное отношение к детям, которые ничем не хуже нас (а во многом даже лучше)? Только потому, что прожили в этом мире на четверть века больше и помним их, условно говоря, в памперсах — их детское неумение, смешные ситуации, в которые они попадали? Ну и что с того? Своих друзей после пары вечеринок мы можем помнить в еще более смешных и глупых ситуациях, однако же это не повод пренебрежительно с ними обращаться. Обычно мы не позволяем себе огрызаться на друзей, вымещать на них свою злость или усталость, мы «держим лицо», а с детьми почему-то все разрешается.

В трудной ситуации наша главная задача — успокоить ребенка. Не орать, не искать виноватого, не читать нравоучений — все это бессмысленно и беспощадно, как русский бунт. А вот если взрослеющий человек запомнит, что от мамы исходит тепло, и спокойствие, и защита, как в детстве, — отношения будут совсем другими. Он должен знать, что дом — это дом, что бы ни случилось. Прибежище — можно прибежать и спрятаться, и сказать «я в домике». И мама не Баба-Яга, а добрая волшебница — сначала накормит, напоит, спать уложит, а потом будет расспрашивать. И обязательно даст волшебный клубок, который укажет путь из безвыходной, казалось бы, ситуации.

Выход есть всегда. Это одно из главных знаний, которое мы должны передать ребенку. Это наш бенефис, редкое место, где мы можем блеснуть и поразить — найти выход, найти решение ужасной проблемы, а если это уже свершившийся факт — показать, что он не смертелен, что жизнь продолжается, и может быть, все даже к лучшему.

Начнем с мелочей. Мы подавали с младшей дочерью документы на визу, нас отправили за недостающими бумажками. Выходим из визового центра в подавленном настроении, я злая, ребенок чуть не рыдает. Спокойствие, только спокойствие. Давай подумаем: что самое плохое может случиться? Мы не соберем эти бумажки сегодня — так соберем и сдадим завтра или послезавтра. Нет, самое плохое — если нам вообще не дадут эту визу. Ну и что, Черногория, Израиль, Кипр — полно безвизовых стран, поедем куда угодно! Давай погуглим — о, еще Перу и Аргентина! Хочешь в Аргентину? Правда, туда один билет стоит как вся поездка в Европу… И царевна Несмеяна улыбается.

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Мне возразят, что виза и поездки — это ерунда, можно хоть век дома просидеть (ну, кому как), есть более серьезные жизненные ситуации, например, ЕГЭ. О да. Вот не сдал ребенок ЕГЭ — причем заметим, что «не сдал» в нашем понимании часто означает «получил 75 баллов, а не 98», — и что? Что? Он потеряет руку, ногу, голову, не про нас будь сказано? Он вообще ничего не потеряет. Это все тот же наш любимый и слава Богу, здоровый человек. Если он ищет легких путей, то поступает в другой вуз. А если у него хватает целеустремленности, то может устроить себе свободный год.

Это общепринятая практика на Западе — gap year, правда, там молодые люди перед поступлением обычно отправляются путешествовать, а у наших это пока не принято, но и дома есть куча прекрасных вариантов. Можно устроиться на работу в рамках выбранной специальности и лучше узнать ее, и быть может, изменить приоритеты. Можно устроиться на работу для зарабатывания денег, и узнать им счет, и научиться планировать бюджет и распределять время, и сделаться более ответственным и взрослым человеком. Можно весь год в спокойной обстановке, без нервотрепки, заниматься, читать, ходить в музеи, всесторонне подготовиться и уверенно поступить туда, куда раньше не смел и мечтать. Во всех вариантах — жизнь не кончена в 31 год, как сказал дуб князю Андрею, а в 17-18 тем более.

А вот раньше — помните? — была только одна попытка поступить в одно место один раз в год, и непоступившим обязательно надо было работать, и особенно упорные несколько лет подряд били в одну точку, а многие шли на вечерку. Кстати, из моих подруг наиболее уверенные и самостоятельные, нашедшие себя в профессии, именно те, кто не поступил с первого раза и год работал. Очень способствует взрослению.

Одна университетская преподавательница говорила, что предпочитает вести семинары на вечернем отделении — там даже на первом курсе взрослые ответственные люди, которые знают, чего хотят, умеют ставить цели, решать проблемы, ценить время, хотя им те же 18 лет. Другая преподавательница, школьная, утешала таких же взрослых ответственных 18-летних людей в ночь после выпускного, говорила, что они по-прежнему остаются ее любимыми детьми и всегда могут прийти обняться, посоветоваться и выпить чаю.

В общем, всюду чай. Ушла за печеньками.опубликовано econet.

Автор Анна Марченко

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