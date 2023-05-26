Мудрая притча о количестве боли в жизни

Однажды несчастный молодой человек пришел к старому учителю в поисках мудрости и утешения. Старый учитель поручил несчастному молодому человеку положить горсть соли в стакан воды и затем выпить ее.

Все зависит от размера контейнера

Однажды несчастный молодой человек пришел к старому учителю в поисках решения своей очень грустной жизни.

Старый учитель поручил несчастному молодому человеку положить горсть соли в стакан воды и затем выпить ее.

«Ну как вкусно?», — спросил учитель.

«Ужасно», — выплюнув воду, ответил ученик.

Мастер усмехнулся, затем попросил молодого человека взять еще одну горсть соли и бросить ее в озеро. Оба шли молча к соседнему озеру, где ученик бросил горсть соли в озеро.

«Теперь выпей из озера», — сказал учитель.

Когда вода стекала по подбородку молодого человека, учитель спросил: «Ну как вкусно?»

«Неплохо!», — ответил ученик.

«Ты чувствовал соль?» — спросил учитель.

«Нет», — заметил молодой человек.

Учитель сел рядом с этим беспокойным молодым человеком, взял его руки и сказал: «Боль жизни — чистая соль, не больше, не меньше. Количество боли в жизни остается неизменным, точно так же.

Но количество боли, которую мы испытываем, зависит от контейнера, в который мы ее помещаем. Поэтому, когда вы страдаете от боли, единственное, что вы можете сделать, это увеличить ваше чувство восприятия. Прекратите быть стаканом. Станьте озером» опубликовано econet

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