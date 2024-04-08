Про здесь и сейчас

Жить здесь и сейчас - это в первую очередь, реагировать здесь и сейчас на то, что происходит здесь и сейчас.

Смотреть на мир, происходящий прямо сейчас, не защищаясь от него, не прячась

Слышу регулярно про то, что подразумевают под выражением "жить здесь и сейчас", и в большинстве случаев это некое такое состояние отрешености от всего, от прошлого, будущего, вчерашнего, завтрашнего, другого человека рядом, каких либо мыслей вообще, этакая бесконечная медитация.

Так вот, жить здесь и сейчас - это в первую очередь, реагировать здесь и сейчас на то, что происходит здесь и сейчас. Если мне наступили на ногу, то говорить об этом, например: "уберите вашу ногу с моей, мне больно". Перестать видеть себя ребенком, а других мамами, которые мне что-то должны, то есть быть адекватным настоящему себе и настоящему вокруг, а не прошлому себе и не присутствующим в настоящем людям.

Это значит не мочить себя за прошлые ошибки, а иметь дело с настоящим положением вещей. Это значит жить не в субъективной реальности самого себя, а в той реальности, что дана нам в ощущениях в здесь и сейчас, общей для всех. Уходя в себя и свой внутренний мир вы уходите из настоящего, не полностью, но частично, так что не забывайте возвращаться, как минимум тогда, когда взаимодействуете в окружающим миром. Жить в здесь и сейчас - это адаптироваться к настоящему, а не к тому, что произошло давно.

Но есть одно НО.

Оно заключается в том, что если вы долго и успешно убегали от своих собственных реакций (шоковых) на происходящее, то вы успешно потеряли связь с реальностью, которая сейчас, и возвращаться в реальность приходится тем же путем, каким вы из нее убегали, а значит переживая все свои загнанные внутрь реакции.

Подавленые реакции никуда не деваются, они организовываются в причудливую внутреннюю реальность, и вы живете как бы наполовину в ней, в субъективной реальности, а наполовину в настоящей, объективной, и интерпретируете настоящее сквозь призму непереработанного опыта, туманно и зачастую очень неверно. Разница примерно такая, как если бы вы говорили внутри себя, а думали, что говорите с собеседником. При этом собесеседник ведь не в курсе, что вы с ним говорите, он ничего не слышит.

Жить в здесь и сейчас - это смотреть на мир, происходящий прямо сейчас, не защищаясь от него, не прячась, воспринимая его во всем его многообразии таким, какой он есть, то есть то, что вызывает страх и ужас, вызывает страх и ужас, то, что вызывает боль - вызывает боль, то, что вызывает нежность - вызывает нежность. Только так можно организовать свою нормальную жизнь, только если вы перестаете игнорировать то, что есть.

На объективную реальность можно опереться очень надежно, даже если она нам не нравится, субъективная - это выдавание желаемого за действительное.

Зачастую одни люди приукрашивают действительность, защищаясь от шока, другие демонизируют ее, боясь расслабиться и размягчиться, и тогда потерять контроль. Но и идеализация, и демонизация - это защиты от собственных чувств, сквозь которые объективную реальность не видно.

На примере, как отличить субъективное от объективного. Вот вдруг кто-то с вами разговаривать не хочет, не отвечает на ваши попытки завязать разговор. "Не отвечает" - это объективная реальность. "Почему не отвечает?" - неизвестно для вас, и неизвестность для вас - тоже объективная реальность. Любые спекуляции на тему "почему не отвечает" - субъективная реальность. И только тот, кто не отвечает знает, почему он не отвечает.

Или, говорит вам человек "вы мудак". Вам неприятно, как и любому человеку - объективная реальность. Почему вам он это говорит - неизвестно. Он вас оскорбил - факт. На этом объективная реальность заканчивается. И все интерпретации - это уже субъективная реальность.

Но в силу того, что пока в воду не зайдешь, не узнаешь как плавать, очень многие в субъективную реальность впихивают все, что существует. Так, дорогие мои, и с ума сойти можно, если верить в то, что все, что есть, лишь плод моих фантазий. И вот ошибочно трактуют, что если я на слова "ты мудак" оскорбился, то "значит ты так субъективно воспринял". Это, простите, глупость полнейшая. Все равно, что "Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла!" (Ревизор), "такая вот у нее субъективная реальность". Обычно переворачивать все таким образом очень любят люди, не желающие отвечать за свои слова и действия. опубликовано econet

Автор: Анна Паулсен

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