5 книг для тех, кому интересна клиническая психология

В рекомендованной подборке есть книги, которые послужат введением для тех, кому интересна клиническая психология...

Что читать о психологических нарушениях, их диагностике и переживаниях человека

В рекомендованной подборке есть книги, которые послужат введением для тех, кому интересна клиническая психология, а также более сложные труды, требующие специальной подготовки. Из них можно узнать, что переживает человек во время депрессии и психоза, и разобраться в типах личности и особенностях их развития.

1. Арнхильд Лаувенг Завтра я всегда бывала львом. «Бахрах-М», 2009.

Это удивительная книга о переживаниях человека во время психоза. Арнхильд Лаувенг, будучи профессиональным психологом, невероятно тонко и в то же время доступно описывает свой мир во время переживания психического расстройства (шизофрении), которое удалось победить.

Автору удалось провести четкие параллели между свойствами своей личности до болезни и содержанием психотических симптомов, иллюстрируя тем самым связь характера и психического расстройства.

Так, например ее высокая требовательность к себе и перфекционизм вылились в психозе в «Капитана» - галлюцинаторного персонажа, наказывающего и карающего девочку Арнхильд за малейшие недочеты и промахи. Особенно ценно в этой книге размышление автора о связи динамики расстройства и особенностей поведения окружающих пациента людей.

Арнхильд очень ярко иллюстрирует свою идею о том, что подлинное человеческое отношение окружающих «пробивает» стену психоза и дает пациенту опору в хаосе его внутреннего мира. В книге акцентируется важность диалога с пациентом, понимания его чувств, и способности несмотря ни на что быть с ним в персональных отношениях.

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2. А.Р.Лурия Романтические эссе. М.: Изд-во «Педагогика-класс», 1996.

Книга известного нейропсихолога А.Р.Лурия включает две его работы «Маленькая книжка о большой памяти» и «Потерянный и возвращенный мир».

Первая посвящена описанию жизни известного русского мнемониста С.В.Шерешевского, которую автор наблюдал в течение тридцати лет. А.Р.Лурия описал механизмы такого удивительного запоминания, суть которых заключается в синестезии, т.е. в способности ассоциировать запоминаемые объекты с образами в различных модальностях. Трагедия этого человека состояла в том, что он запоминал всё, в том числе – то, что не имело смысла. В результате герой книги был в каком-то смысле «потерян» в мире переполняющих его образов, которые он «видел», но не мог прочувствовать.

Вторая работа посвящена анализу другого удивительного клинического случая – случая пациента с огнестрельным ранением теменно-затылочной области головного мозга, повлекшего за собой нарушения психических процессов: памяти, внимания, восприятия, речи. Драматизм этой истории заключается в том, что зоны мозга, связанные с эмоциями и мотивацией, были сохранными. Это заставляло героя книги тяжело переживать свои нарушения и, вместе с тем, совершать огромную работу по их компенсации, бесконечно двигаться вперед крохотными, «миллиметровыми» шагами.

Параллельно с дневниковыми записями пациента А.Р.Лурия предоставляет читателю информацию об основных функциональных блоках головного мозга в простой и доступной форме.

3. М.Голант, С.Голант Если тот, кого вы любите, в депрессии. Изд-во Института психотерапии, 2001.

В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост распространенности депрессии в развитых странах. Депрессия находится рядом с нами, даже если обходит стороной нас самих. Мы порой не знаем, что делать и как помочь родным, друзьям или коллегам, страдающим от этого недуга.

Один из авторов книги – Митч Голант - сам прошел в подростковом возрасте тяжелый путь в связи с депрессией матери, что повлияло на его решение стать психологом.

Почему важно прочитать эту книгу? - Она дает представление о мифах, связанных с депрессией; о чувствах, переживаемых людьми в состоянии депрессии; о видах депрессии; о ее причинах. Пожалуй, самым важным является то, что авторы уделяют большое внимание влиянию состояния депрессии, переживаемого одним человеком, на состояние находящихся рядом с ним людей. В книге можно найти ответы на многие вопросы в отношении того, как лучше себя вести и где черпать силы, если вы регулярно общаетесь с человеком, страдающим от депрессии.

На мой взгляд, книга ценна тем, что она дает в доступной для читателя-неспециалиста форме информацию о медикаментозном лечении депрессии и основных видах антидепрессантов. Для россиян тема психотропных препаратов является очень негативно окрашено в связи с использованием их в репрессивных целях в Советском Союзе. В сознании людей существует много мифов в отношении этих лекарств, и эти мифы полезно соотнести с реальностью.

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4. Н.Мак-Вильямс Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе. М.: «Класс», 2001.

Книга Нэнси Мак-Вильямс посвящена современному психоаналитическому пониманию типов личности и уровней ее развития. Эта работа поражает стройностью, ясностью и доступностью изложения, что, как правило, отнюдь не характерно для психоаналитической литературы, начиная с работ основателя психоанализа – З.Фрейда.

Книга будет очень полезна тем, кто хочет понять сложные механизмы формирования характера человека. Автор очень увлекательно, с использованием примеров из личного психотерапевтического опыта, погружает нас в мир людей с разными типами характера (истерическим, депрессивным, параноидным и т.д.) через описание свойственных этим типам эмоций, защитных механизмов, паттернов близких отношений. Знание того, как формируется характер и личность человека, помогает лучше понимать самого себя, объяснять поведение и поступки людей и более эффективно строить отношения.

Безусловно, эта книга адресована специалистам и ее чтение требует знания определенных терминов и теоретических концепций. Однако люди, интересующиеся психологией, наверняка извлекут из нее много полезного, особенно если смогут привлечь дополнительные источники для прояснения незнакомой терминологии.

5. Клиническая психология: в 4 т: учебник для студ. высш. учеб. заведений /под ред. А.Б.Холмогоровой.

Т.1. Общая патопсихология/ А.Б.Холмогорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 464 с.

Замечательный учебник А.Б.Холмогоровой представляет собой первый том 4-х томного труда по клинической психологии. В этой книге описаны современные представления отечественных и зарубежных ученых – клинических психологов - о механизмах формирования психической нормы и патологии. Это базисные теоретические основы, на которых строятся научные исследования в клинической психологии и работа клинических психологов-практиков.

Заинтересованный читатель найдет в этой книге ответы на следующие вопросы:

На основании каких критериев можно делать заключение о том, что человек страдает психическим расстройством?

Что такое психическая норма?

Является ли психическое расстройство болезнью?

Каково соотношение психиатрии, клинической психологии и психотерапии?

Есть ли различия между отечественной и западной клинической психологией?

Особая ценность этого труда состоит в том, что ответы на эти и многие другие вопросы обоснованы с помощью анализа достоверных научных исследований.опубликовано econet.ru

Автор: Мария Падун

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