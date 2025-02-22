Как хорошо высыпаться: Упражнения против бессоницы

Как долго вы засыпаете? Статистика утверждает, что норма – это 7 минут. Долго ворочаетесь в кровати? Это полноценный недуг, который имеет свое имя – бессонница. Она ощутимо сказывается на здоровье и самочувствии. Вы теряете время. Утро воспринимается вами, как локальный катаклизм. Весь день преследуют вялость и усталость. Как войти в режим?

На выручку придет цигун перед сном! Сначала немного теории.

Причины бессонницы и методы борьбы с ней



Врага нужно знать в лицо! Чтобы высыпаться, следует избегать:

нарушения режима;

приема психотропных препаратов, а также кофе, алкоголя и крепкого чая непосредственно перед сном;

переедания вечером , особенно это касается тяжелых продуктов;

умственного и физического переутомления;

психологических нарушений;

чтения, курения и игр в поздние часы.

Это основные причины, по которым трудно уснуть ночью. С корнем проблемы мы разобрались, но что делать дальше? Можно, конечно, принять снотворное, но я не советую делать это. Страшно даже смотреть на список побочных эффектов. Лучше заняться успокаивающей гимнастикой. Приятно и полезно.

Упражнения перед сном

1. Встаньте и расположите ноги на ширине плеч. Спина прямая, колени чуть согнуты. Немного выдвинете таз вперед. Перенесите всю массу тела на ноги, чтобы в плечах чувствовалась легкость. Поднимите руки на уровень бедер и скрестите ладони. Не должно быть никакого напряжения!

Глубоко вдохните, выдохните. Затем плавно поднимайте руки вверх, согнув локти. Плечи практически не принимают участия в движении. Кисти достигли уровня лица? Разъедините их и разверните ладони, чтобы они были направлены к лицу. Продолжайте поднимать. Руки должны оставаться в зоне видимости. Голова неподвижна! Остановитесь, когда дойдете до «края».

Вдохните. Слегка сведите ноги, чтобы они приняли более естественное положение. Встаньте на цыпочки и стойте в такой позе так долго, как сможете. Смогли продержаться 10 секунд? Отличный результат! Выдохните и снова коснитесь пола пятками. Плавно вернитесь в исходное положение: согните колени, опустите кисти и скрестите их.

2. Освоили первое упражнение?

Переходите ко второму. Можно назвать его дополненной версией. После стойки на цыпочках опуститесь и заведите ладони за голову. Пальцы расположите на шее, соединив их в замок. Постарайтесь отвести локти назад как можно дальше. Сделайте вдох. Чувствуете, как растягиваются все мышцы?

На выдохе переместите указательные и средние пальцы на виски. Большие соедините с мизинцами и безымянными. Снова вдохните. Мягко по кругу массируйте виски. Глубоко дышите. «Рабочими» пальцами нащупайте углубления возле внешних уголков бровей. Повторите процедуру. Завершите упражнение.

3. Исходное положение – сидя.

Вдыхая воздух, начните поднимать плечи. На выдохе – опускайте. Теперь представьте, что ваше тело – маятник. Двигайте всем корпусом, совершая круговые движения. Распространенная ошибка среди новичков – лишняя работа шеей и головой. Позвольте им двигаться вместе с позвоночником, а не оставаться прямыми. Сложите ладони лодочкой и пройдитесь «кругами» по верхней половине подошвы.

Самомассаж

Массажную практику цигун перед сном от бессонницы сочетают с упражнениями или проводят отдельно. Технику нередко используют прямо в кровати. Перед каждым этапом энергично растирайте ладони. Они должны стать теплыми. Каждое движение в одном направлении повторяют 30 раз, если не указано иного.



1. Первым делом займемся лицом.

Представьте, будто вы смываете что-то с кожи сверху вниз. Повторите 5 раз. Теперь средним и указательным пальцами коснитесь области между бровей и совершайте «круги». Поменяйте руки и повторите. Помассируйте виски вперед и назад.

2. Перейдем к ушам.

Большим и указательным пальцами обхватите стенку ушной раковины. Мягко растирайте вдоль наружной дуги сначала сверху вниз, затем – наоборот. Теперь поработайте над мочками.

3. Продолжаем путь вниз.

Расслабим шею. Сначала займемся точками чуть позади ушных мочек. Указательными пальцами массируйте по кругу в обе стороны поочередно. Плавно перейдите к мышцам плеч возле шеи. Их следует размять. Не старайтесь вложить всю силу, достаточно среднего нажима.

4. Следующая «станция» – живот.

Придется лечь и слегка согнуть ноги. Массируйте живот круговыми движениями. Правой ладонью по часовой стрелке, левой – против.

5. Последняя часть – массаж стоп.

Желательно сначала принять ванну или хотя бы пропарить ноги. Это само по себе расслабит и подготовит ко сну. Улучшится кровообращение. Исходное положение – сидя. Растирайте подошвы. Делается это «диагонально»: левой рукой работают над правой стопой и наоборот. опубликовано econet

Автор: Анна Келлер

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