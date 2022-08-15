Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. 12 эффективных упражнений для снятия напряжения в челюсти

12 эффективных упражнений для снятия напряжения в челюсти

Источник: vk.com 15 августа 2022 6158
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Движения, которые можно легко выполнить в течение дня, чтобы быстро и эффективно освободить от напряжения и спазмированности отдельные части тела

12 эффективных упражнений для снятия напряжения в челюсти

Предлагаем некоторые варианты движений, которые можно легко выполнить в течение дня, чтобы быстро и эффективно освободить от напряжения и спазмированности отдельные части тела.

Выполняя любое движение, пытайтесь прежде всего осознавать, что вы делаете. Избегайте механического выполнения заданий.

Челюсть: Разгрузка и освобождение 

1. Садитесь удобно на стул. Ступни — в хорошем контакте с полом, руки можно положить на бедра.

2. Обратите внимание на лицо, особенно на рот и нижнюю челюсть.

Как вы ощущаете свое лицо? Закрыт ли рот, сомкнуты ли губы? Стиснуты ли зубы? Как расположен язык?

Найдите лишнюю напряженность и, по возможности, освободитесь от нее.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Совсем немного приоткройте и сразу же закройте рот несколько раз.

Движется ли нижняя челюсть строго вниз или отклоняется в сторону? Остается ли спокойной голова или тоже движется?

4. Теперь на конец подбородка для лучшего контроля положите палец и снова приоткройте рот. Сдвигайте челюсть из нижнего положения вправо и опять возвращайте в среднее положение. Повторите это несколько раз.

Становится ли постепенно движение более плавным?

5. Выполните такое же движение в левую сторону.

Насколько далёко сдвигается челюсть в эту сторону? Существует ли различие с движением вправо?

6. Выдержите короткую паузу и наблюдайте изменение чувствительности после завершения движений.

7. Сдвигайте теперь нижнюю челюсть направо и налево. Опять воспользуйтесь приложенным пальцем как сенсором, чтобы сравнить движения в динамике.

Как легко, как далеко может двигаться челюсть в обоих направлениях? Насколько равномерно ее движение?

8. Двигайте челюсть из среднего положения вперед, а затем возвращайте на свое место. Приложенный палец остается.

Действительно ли нижняя челюсть смещается вперед или отклоняется в сторону? Морщите вы при этом нос? Вы не хмуритесь? Задерживаете ли дыхание или можете дышать спокойно? Движется ли при этом голова или остается спокойной?

12 эффективных упражнений для снятия напряжения в челюсти

9. Комбинируйте эти движения. Сдвигайте челюсть сначала вперед, а затем, выдвинутую вперед, смещайте направо, затем налево, направо и налево и опять направо. Если движение все же остается для вас непонятным, начните выполнять его перед зеркалом.

10. Сделайте еще одну короткую паузу и наблюдайте свое лицо.

11. Опять слегка приоткройте рот и сдвигайте нижнюю челюсть вперед, затем направо, потом назад и из начального положения налево, наконец, опять вперед и этим закончите круговое движение.

Чувствуете круг? Если хотите, можете проконтролировать себя перед зеркалом. Убедитесь, что это действительно круг.

12. Откройте и закройте рот еще несколько раз.

Наблюдайте, какие изменения произошли.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

челюсть дыхание движение упражнение спазм лицо здоровье

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Когда женщина плачет, это всегда позор для мужчины. Леонид Андреев
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.