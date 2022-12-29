Инфаркт: 7 признаков, которые женщины обычно игнорируют

Проблема большинства женщин заключается в том, что они не могут вовремя распознать признаки инфаркта и не придают симптомам должного значения, считая, что недомогание вызвано другими причинами.

Проблема большинства женщин заключается в том, что они не могут вовремя распознать признаки инфаркта и не придают симптомам должного значения, считая, что недомогание вызвано другими причинами.

Внимание: признаки инфаркта, которые женщины игнорируют

Заболевания сердца, включая инфаркт, свойственны как мужчинам, так и женщинам, только вот симптоматика в зависимости от пола бывает разной.

В последние годы, если верить статистике, женская смертность от инфаркта существенно возросла, и это связано не только с тем, что признаки этого состояния сложно распознать, но и с тем, что женщины в принципе слишком медлят с посещением врача, когда чувствуют какое-то недомогание.

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Многие из первых симптомов часто связывают с другими, менее значительными причинами, а потому до вызова скорой помощи уж точно не доходит.

Поэтому мы сочли важным и даже необходимым обратить ваше внимание на несколько признаков, которые хоть и не всегда указывают именно на инфаркт, но могут быть связаны с ним и вовремя предупредить вас. И сегодня мы поделимся с вами 7 такими признаками, чтобы вы их ни в коем случае не игнорировали.

1. Нехватка воздуха, удушье

Чувство удушья возникает и при респираторных заболеваниях, однако если вы не болеете, то есть вероятность, что оно связано с проблемами в сердечно-сосудистой системе.

Появление этого симптома, особенно если вы занимаетесь своими привычными делами и не очень сильно напрягаетесь, может свидетельствовать о наступлении инфаркта .

Часто он сопровождается давлением в области груди и приступами кашля.

2. Необычная усталость

Чувство усталости — весьма распространенное состояние. Оно может появляться в результате недостатка сна, неправильного питания или же повышенной физической активности.

Но если оно сопровождает вас слишком часто и становится хроническим, без видимой на то причины, то это может указывать на наличие проблем с кровообращением и работой сердца.

Формирование холестериновых бляшек в артериях препятствует нормальному кровообращению и, перегружая сердце, повышает давление и, как следствие, риск инфаркта.

А поскольку клеточная оксигенация уменьшается (насыщение клеток кислородом), то мышцы, а также и наши когнитивные функции ослабевают.

3. Бессонница

Нарушения сна, такие как бессонница, обычно вызваны физическим или умственным переутомлением, длительным использованием электронных устройств или стрессом.

Однако у женщин бессонница бывает и тогда, когда организм претерпевает гормональные изменения или нарушается функционирование сердца.

Часто у тех, кто страдает гипертонией и предрасположен к инфаркту, возникают проблемы со сном, особенно незадолго до приступа.

4. Инфаркт и холодный пот

Появление холодного пота также может стать предупреждающим сигналом сердечного приступа и хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Безусловно, как и другие симптомы, он может быть вызван другими факторами, но проверить у врача и узнать истинную причину данного явления будет не лишним.

В случае проблем с сердцем, холодный пот выступает из-за того, что тело умножает свои усилия на регулирование температуры, а она, в свою очередь, постоянно меняется из-за нагрузки на сердце.

Кроме того, из-за нарушения нормального кровообращения может появиться головокружение и общая слабость.

5. Боль слева

Появление необычной боли в левой стороне тела, возможно, является одним из самых ярких признаков сердечного приступа у женщин.

Уже за несколько дней до приступа они могут почувствовать необычную боль в руке, спине или челюсти с левой стороны.

Появление данного симптома может быть постепенным. От легкого и преходящего, до интенсивного и хронического.

6. Ощущение тревоги

Много ситуаций могут вызвать у женщин чувство повышенного беспокойства и тревоги. Но несмотря на это следует быть внимательными к этому симптому, так как он может негативно повлиять на частоту сердечных сокращений и привести к инфаркту.

Если чувство тревоги сопровождается покалываниями в груди или головокружением, то лучше всего незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Но даже если это не сердечный приступ, необходимо справиться с данным состоянием, так как его повторение может негативно сказаться на артериальном давлении.

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7. Кислотный рефлюкс

Чрезмерная выработка кислотных соков в желудке вызывает то, что известно нам под названием рефлюкс. Этот симптом проявляется ощущением жжения в области живота и груди, который часто можно спутать с болью, возникающей во время сердечного приступа.

И несмотря на то что с инфарктом связано незначительное количество случаев при этом симптоме, не стоит его игнорировать, особенно если он повторяется и является достаточно интенсивным.

А у вас в семье были случаи инфаркта? Вы страдаете от избыточного веса или ведете малоподвижный образ жизни? Если вы находитесь в «группе риска» и у вас появились вышеперечисленные симптомы, обратитесь к врачу как можно скорее.

Но даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровыми и «не жалуетесь» на сердце, постарайтесь проходить регулярные медицинские осмотры и сдавать анализ крови, это избавит вас от ненужных осложнений.опубликовано econet

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