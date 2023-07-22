ПАНКРЕАТИТ: упражнения для лечения и предупреждения

Во время выполнения упражнений необходимо следить за самочувствием...
Дыхательная гимнастика — это оздоровительный метод, эффективный при самых различных заболеваниях. Ее можно применять и для предупреждения панкреатита.
Упражнения можно выполнять в любом положении.
Вначале не следует делать более 3–4 повторов.
Постепенно в течение 1 месяца нужно увеличить количество повторов до 9.
Во время выполнения упражнений необходимо следить за самочувствием: если возникла усталость, недомогание или боли в животе, упражнения следует прекратить.
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Сделать глубокий вдох, затем выдох. Задержать дыхание и медленно, но сильно втянуть живот и досчитать до 3. Вдохнуть, расслабив мышцы живота.
Сделать глубокий вдох, затем выдох. Задержать дыхание и медленно, но сильно надуть живот и досчитать до 3. Вдохнуть, расслабив мышцы живота
Начать делать вдох. Задержать дыхание на 1–2 секунды, стараясь почувствовать, как напрягается диафрагма, затем продолжить вдыхать воздух, при этом слегка выпячивая брюшную стенку.
Не закончив вдоха, снова сделать паузу, подождать 3 секунды, в течение которых надувать живот, затем резко втянуть живот и закончить вдох. После этого выполнить выдох, одновременно расслабив мышцы живота.
Резко выдохнуть воздух, одновременно сильно втянув живот. Задержать дыхание и досчитать до 4, затем расслабить мышцы живота. Затем выполнить вдох, как можно сильнее надуть живот.
Гимнастика смягчает боли и расстройства в работе пищеварительного тракта, а также нормализует работу кишечника и выделение желудочного сока.
В терапевтической практике данная техника применяется при хроническом гастрите, заболеваниях поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки, кишечника.
Противопоказания: при пояснично-крестцовом радикулите и смещении позвонков.
Ценность этого упражнения в мощном воздействии на все внутренние органы, оно помогает справиться с диспепсией, запорами, регулирует отделение желчи, а при заболевании легких — мокроты.
Упражнение укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на животе и пояснице.
Кроме всего перечисленного выше, упражнение улучшает состояние позвоночника, развивая его гибкость и подвижность.
Примите исходное положение: лягте на спину, смотрите прямо перед собой, руки вытяните вдоль туловища, ладони положите на пол, носки и пятки ног вместе.
Динамическая фаза состоит из трех последовательных и медленных, непрерывных движений.
Техника выполнения:
Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.
Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.
Упражнение регулирует работу желудка, оказывает лечебный эффект на всю пищеварительную систему, отводит газы, стимулирует работу почек.
Кроме этого укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на передней брюшной стенке.
В терапевтической практике рекомендуется при лечении хронического гастрита, запоров.
Примите исходное положение: лягте на спину, руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе, смотрите прямо перед собой. Дышите через нос, неглубоко, произвольно.
Техника выполнения:
I этап (в быстром темпе)
Прямую левую ногу быстро поднимите вертикально вверх, так же быстро опустите ногу, правая нога лежит на полу, в колене не сгибать, концентрируйте внимание на органах брюшной полости, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.
II этап (в быстром темпе)
Прямую правую ногу быстро поднимите вертикально вверх, так же быстро опустите ногу, левая нога лежит на полу, в колене не сгибать, концентрируйте внимание на органах брюшной полости, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.
III этап (в медленном темпе)
Обе прямые ноги поднимите вертикально вверх, опустите ноги, колени не сгибать, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.
Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте пять раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.
Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.
Упражнение помогает отводу газов из кишечника, снимает запоры, устраняет боли в животе и в спине, вызванные нарушениями в работе кишечника.
Помимо этого, данная лечебная поза укрепляет мышцы живота, уменьшает жировые отложения на передней брюшной стенке.
В терапевтической практике данная техника применяется в лечении хронического гастрита, при дисфункциях печени и желчного пузыря.
Примите исходное положение: лягте на спину, руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе, смотрите прямо перед собой.
Техника выполнения
Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза
Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.опубликовано econet
Полина Голицына, из книги "28 новейших способов лечения желудочно-кишечного тракта"
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Источник: https://econet.ua/
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