Диабет, проблемы с почками и печенью: Печальные последствия длительного сидения

Часто мы сидим с искривлённой спиной и опущенными плечами. При этом давление на позвоночник неравномерно

Последние годы учёные всё чаще говорят о вреде длительного сидения и называют его новым курением.

«Исследования показали, что чем больше часов люди проводят сидя, тем выше у них вероятность развития диабета, сердечных и других заболеваний, а также потенциально вырастает риск преждевременной смерти, даже если они регулярно тренируются», – написали в New York Times в 2014 году.

Последствия малоподвижного образа жизни и чем он опасен для ДНК?

Анимационное видео TED-ED рисует картину краткосрочных и долгосрочных последствий сидячего образа жизни. Но в нём не говорится о, возможно, самом значительном. По словам научного писателя Гретхен Рейнольдс, шведское исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, обнаружило, что, когда человек сидит весь день, его теломеры (концевые участки хромосом) становятся короче. Это не очень хорошо.

По мере того как укорачиваются теломеры, растёт скорость, с которой организм стареет и разрушается. И напротив, исследование показало, что «теломеры людей, которые сидели меньше всех, удлинялись. Их клетки, казалось, становились физиологически моложе».

Видео TED-ED «Почему сидение вам вредит», ниже расшифровка.

«Прямо сейчас, просматривая это видео, вы, вероятно, присели, и будете сидеть ещё пару минут и это не страшно. Но чем дольше вы неподвижны, тем тяжелее вашему телу. Оно сидит и ждёт, пока вы встанете и пойдёте, наконец, прогуляться. Возможно, это звучит глупо. Наши тела любят посидеть, правда? Но это не совсем так.

Конечно, стоит немного посидеть, чтобы отдохнуть от напряжения или восстановиться после упражнений. Но современный образ жизни заставляет сидеть больше, чем двигаться, а наши тела просто не приспособлены к такому сидячему существованию.

Фактически всё наоборот. Тело человека создано для движения, и доказательство тому – его строение. Внутри нас более 360 суставов и более 700 скелетных мышц, которые позволяют нам двигаться легко и плавно.

Уникальная физическая структура тела позволяет нам стоять прямо вопреки силе гравитации. Для хорошей циркуляции крови необходимо, чтобы мы двигались. Движение полезно для нервных клеток. И наша кожа эластична – она меняет форму при движении. И если всё тело готово и ждёт движения, что случится, если его не будет?

Начнём с основы этой проблемы – с позвоночника. Ваш позвоночник – длинная структура, состоящая из костей и хрящевых дисков между ними. Суставы, мускулы и связки, прикреплённые к костям, держат их вместе.

Часто мы сидим с искривлённой спиной и опущенными плечами. При этом давление на позвоночник неравномерно. Это вызовет постепенный износ межпозвоночных дисков, перегрузит некоторые связки и суставы, деформирует некоторые мышцы, которые растягиваются, чтобы соответствовать изгибу спины.

Когда вы сидите, согнутая спина сжимает грудную полость, что приводит к тому, что у лёгких меньше места, чтобы раскрыться при вдохе. Это вызывает трудности, временно ограничивая количество кислорода, наполняющего лёгкие и проникающего в кровь.

Вокруг скелета расположены мышцы, нервы, артерии и вены, которые формируют слой мягких тканей тела. Сам факт сдавливания при сидении, нажима и сжатия приводит к тому, что хрупкие ткани чувствуют большую нагрузку.

Вы когда-либо чувствовали оцепенение и разбухание конечностей при сидении? В наиболее сжатых областях нервы, артерии и вены могут быть заблокированы, и это ограничивает сигналы в нерве, вызывая оцепенение, сокращает приток крови к конечностям, заставляя их разбухать.

Долговременное сидячее положение также временно дезактивирует липопротеин липазу, особый фермент в стенках кровеносных капилляров, который разрушает жиры в крови, поэтому, когда вы сидите, жиры сжигаются хуже, чем при движении.

И как такой застой влияет на мозг? Чаще всего вы, наверное, садитесь, чтобы поработать головой, но, как, ни странно, долгие периоды сидения фактически мешают этому. Неподвижность сокращает прилив крови и количество кислорода, проникающего в кровотки через лёгкие. Мозгу нужно и то, и другое, чтобы быть в готовности, поэтому способность сосредотачиваться, вероятнее всего, уменьшится, так как уменьшится активность мозга.

К сожалению, негативные последствия сидения бывают не только краткосрочными. Недавние исследования обнаружили: длительное сидение связано с некоторыми видами рака и болезней сердца и может способствовать диабету, проблемам с почками и печенью.

По сути, исследователи обнаружили, что во всём мире пассивность вызывает примерно 9% преждевременных смертей за год. Это более пяти миллионов человек. То, что кажется безвредной привычкой, в действительности может изменить наше здоровье.

Но, к счастью, спасение от этой растущей угрозы простое и понятное. Когда нет выбора и вам приходится сидеть, попробуйте не сутулиться и выпрямить спину, а когда вы не привязаны к месту, старайтесь побольше двигаться.

Возможно, стоит установить напоминание, чтобы вставать каждые полчаса. Но главное – помните, что тело создано для движения, а не для покоя. И в самом деле, может, стоит сейчас встать и размяться? Позвольте своему телу прогуляться. Оно вас отблагодарит позднее».опубликовано econet

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