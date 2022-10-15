А плохое - быстро. Бац, хлоп, глухой удар... Дурное известие, потеря, несчастье, авария - все это очень быстро происходит. И сломать что-то можно моментально. Особенно вещь хрупкую: любовь, доверие, счастье... Деньги потерять - одно мгновение. Или проиграть состояние можно быстро, промотать.

Все хорошее происходит медленно. А плохое - быстро. Бац, хлоп, глухой удар... Дурное известие, потеря, несчастье, авария - все это очень быстро происходит. И сломать что-то можно моментально. Особенно вещь хрупкую: любовь, доверие, счастье... Деньги потерять - одно мгновение. Или проиграть состояние можно быстро, промотать.

А вот наживать состояние - это долгий процесс. Долго складываются истинные отношения; настоящие любовь и дружба. Долго завоевываются доверие и репутация. Долго идет восстановление здоровья...

Медленные изменения - обычно полезны и конструктивны

Поэтому, если что-то идет долго - подгонять не надо. И сетовать, и смотреть на часы, и бегать к машинисту, упрашивая: "Эй, прибавь-ка ходу! Поезд медленно идет!".

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Хорошее происходит медленно. Плохое - быстро. Поэтому, если что-то происходит с препятствиями и трудностями, требует затрат и внимания - это, как правило, хороший процесс. А что-то слишком быстрое и моментальное - процесс нехороший.

Чтобы что-то создать и улучшить, нужно много времени и сил. И бывает, конечно, что гениальный художник за две минуты рисует картинку. И расплачивается ей за выпивку. Или поэт пишет гениальное четверостишие. А потом погибает во цвете лет - гении как-то мало живут. И то, что моментально приходит, так же быстро уходит.

Так что с медленным и непростым процессом надо смириться и продолжать работать. Над бизнесом, над выздоровлением, над отношениями, над обучением. Это хороший и правильный процесс.

И не надо, как Карлсон, постоянно выкапывать персиковую косточку, чтобы посмотреть - не начало ли дерево расти? Когда же можно будет полакомиться сладкими плодами? Никогда, если постоянно тормошить и ворошить ситуацию.

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Все хорошее и прочное редко бывает быстрым. Все плохое - обычно происходит моментально... Такое вот правило. Проявим терпение. И утешимся тем, что медленные изменения - обычно полезны и конструктивны.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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