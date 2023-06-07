КАЧАЛКА: Упражнение для здоровья внутренних органов

Упражнение «Качалка» стимулирует поток нервной энергии, проходящий через спинной канал, и устанавливает лучшую связь между центральной нервной системой и всем телом.

Это упражнение укрепляет нервную систему. Оно помогает преодолеть сонливость и скованность – ощущения, часто испытываемые утром, после пробуждения. Оно даст вам приятное ощущение чувства бодрости, что достигается в этом упражнении хорошим массажем позвоночника. Это упражнение сделает ваш позвоночник гибким и сохранит его эластичным и молодым. Йоги говорят: «Ты можешь увиливать от старости до тех пор, пока у тебя сильный и гибкий позвоночник». «Качалка» также улучшит и укрепит ваш сон.

Полезные упражнения для внутренних органов и нервной системы

«Качалка» – очень простое упражнение, и через несколько дней вы сможете его делать легко и свободно, в зависимости от вашего возраста, гибкости и даже веса.

Упражнение "Качалка"

Выполняйте его так. Сядьте в середине кровати. Подтяните колени и опустит голову. Положите руки под колени. Можете соединить их замком: для начала делайте так, как вам покажется удобней.

Округлив спину, раскачивайтесь, вперед и назад, вперед и назад быстрыми, поступательными движениями, похожими на движения кресла-качалки.

Не выпрямляйте позвоночник, когда вы перекатываетесь назад, иначе не сможете перекатиться вперед. Не пытайтесь качаться медленно, по крайней мере, сначала.

Вот еще один полезный совет: при наклоне назад выпрямите колени, а при наклоне вперед резко согните их. Не останавливайтесь после качка назад, а продолжайте делать поступательные движения.

Сделайте это упражнение 4–6 раз, затем лягте и расслабьтесь до восстановления дыхания и лежа несколько раз глубоко вдохните.

Упражнение «качалка» стимулирует поток нервной энергии, проходящий через спинной канал, и устанавливает лучшую связь между центральной нервной системой и всем телом.

Свами Брахмачари "5 минут йоги не вставая с кровати. Для каждой женщины в любом возрасте"

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Упражнение для внутренних органов: Вытягивание позвоночника вверх

Это упражнение очень полезно для глаз, ушей и кожи лица. Оно увеличивает объем легких и облегчает дыхание, улучшает работу печени, почек, желудка, кишечника и толстой кишки, помогает при запорах, стимулирует функцию половых желез, подтягивает и укрепляет мышцы живота, снимает усталость и повышает уровень энергии. Потянитесь к небу и почувствуйте прилив энергии!

1. Станьте ровно, расстояние между ступнями тридцать сантиметров, пальцы рук скрещены на животе.

2. Медленно сделайте глубокий вдох, поднимая сложенные в замок руки над головой, ладонями кверху, и поднимаясь на носки. Вы можете смотреть вперед или вверх на свои руки.

3. Затем на вдохе вытяните руки вверх и, не дыша, задержитесь в таком положении на несколько секунд.

4. На выдохе опустите руки вниз в стороны. Данное упражнение выпрямляет спину и улучшает осанку. Естественное вытягивание позвоночника вверх убирает из тела энергетические блоки, тем самым усиливая кровообращение и восстанавливая здоровье. Выполните его шесть раз.опубликовано econet

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