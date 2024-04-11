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5 упражнений для здоровья сердца

Источник: Econet 11 апреля 2024 6922
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Эта гимнастика не только позитивно воздействует на функции сердца. Она поможет нормализовать артериальное давление, работу внутренних органов, снимет стрессовое напряжение. Вот подробное описание 5 упражнений для здоровья вашего сердца.

5 упражнений для здоровья сердца

От здоровья сердца во многом зависит продолжительность жизни. Эти упражнения помогут укрепить важный орган и снизить вероятность кардиологических проблем. Комбинация растяжки, упражнений для сердца и контроля дыхания позитивно подействуют на здоровье.

Упражнения для укрепления сердца

5 упражнений для здоровья сердца

5. Простая поза по-турецки

Упражнение направлено на глубокое дыхание, снижая стресс, увеличивая объем легких и регулируя давление. Кроме пользы для здоровья сердца, упражнение укрепляет спину.

Выполнение

  • Скрещиваем голени, разводим колени и опускаем каждую стопу под противоположное колено, сгибая ноги в коленях и к туловищу.
  • Складываем руки на коленях (ладони вверх) или кладем их на колени (ладони вниз). Тянем копчик к полу, прижимаем лопатки к спине в верхней зоне корпуса, не прогибая нижнюю область спины и не выталкивая вперед нижние ребра.

5 упражнений для здоровья сердца

4. Поза горы

Упражнение поможет улучшить осанку, регулировать давление. 

Выполнение

  • И.П. - стоя, основания больших пальцев ног соприкасаются, пятки немного расставлены (таким образом, чтоб вторые пальцы ног оказались параллельны). Поднимаем и разводим пальцы ног и подушечки ступней, далее плавно кладем их на пол. Качаем вперед-назад и влево-вправо. Плавно сводим на нет раскачивание, равномерно распределяя вес на стопах.
  • Напрягаем мускулы бедра и поднимаем колени, не напрягая нижнюю область живота. Поднимаем щиколотки, укрепляя внутренние своды. Теперь воображаем ось энергии вверх по внутренней части бедер к паху, а оттуда через центр корпуса, шею и голову и через макушку. Чуть-чуть поворачиваем бедра внутрь. Тянем копчик к полу и приподнимаем лобок к пупку.
  • Прижимаем лопатки к спине, теперь раздвигаем и расслабляем их. Не выталкивая вперед ребра, поднимаем верх грудной клетки к потолку. Раздвигаем ключицы. Руки вольно свисают.
  • Уравновешиваем макушку головы над серединой таза, подбородок параллелен полу, горло расслаблено, язык плоско располагается на дне рта. Глаза расслаблены.
  • Находимся в данной позиции полминуты - минуту, дыхание спокойное.

5 упражнений для здоровья сердца

3. Большие пальцы ног  

Упражнение вызывает прилив крови к сердцу, стимулируя и укрепляя его. Также оно нормализует пищеварение, функции печени и почек. 

Выполнение

  • И.П. - стоя прямо, внутренние части стоп параллельны на расстоянии 15 см друг от друга. Напрягаем переднюю мускулатуру бедра, приподнимая колени. Держим ноги прямыми и выдыхаем, делаем наклон вперед от тазобедренных суставов, перемещая корпус и голову как одно целое.
  • Проводим указательным и средним пальцами рук между большим и 2-м пальцами ног. Сгибаем эти пальцы и с силой беремся за большие пальцы ног, обхватив большими пальцами 2 других пальца. 
  • На вдохе поднимаем корпус, будто собираясь встать, выпрямляем локти. Вытягиваем переднюю сторону корпуса.
  • Поднимаем верхнюю область грудной клетки максимально высоко, но поднимая голову так, чтобы не сдавить заднюю область шеи. Лоб расслаблен.
  • Делаем выдох, сгибаем руки в локтях и в стороны, подтягиваемся на носках, удлиняем переднюю и боковые стороны корпуса и медленно наклоняемся вперед.

5 упражнений для здоровья сердца

2. Собака мордой вниз  

Упражнение регулирует высокое давление, снимает симптомы запястного канала, нормализует пищеварением гормональный баланс.  

Выполнение

  • И.П. - стоя на четвереньках. Ставим колени точно под бедра, а руки чуть-чуть впереди плеч. Разводим ладони, при этом указательные пальцы параллельны / немного вывернуты, пальцы ног развернуты вниз.
  • Делаем выдох и отрываем колени от пола. держим колени немного согнутыми, пятки оторваны от пола. Тянем копчик от задней стороны таза и чуть-чуть прижимаем его к лобку. Прилагая усилие, поднимаем ягодицы вверх и от внутренней части щиколоток тянем внутреннюю поверхность ног к паху.
  • С выдохом отодвигаем поднятые бедра назад и тянемся пятками вниз (к полу). Выпрямляем, но не смыкаем колени. Чуть-чуть поворачиваем верхнюю область бедра внутрь. Сжимаем переднюю зону таза.
  • Вдавливаем основания указательных пальцев рук в пол. Отсюда поднимаем руки от запястий до верха плеч. Упираемся лопатками в спину, теперь расширяем их и тянем к копчику. Голова между предплечьями, не свисает.

5 упражнений для здоровья сердца

3. Поза головы на колене

Упражнение снижает частоту сокращений сердца, успокаиваем дыхание. Оно нормализует давление, снимает астматические симптомы, оптимизирует пищеварение.

Выполнение

  • И.П. - сидя с вытянутыми ногами. Сгибаем левую ногу, подтягивая подошву ступни к верхней внутренней зоне правого бедра. Левое колено находится на полу.
  • Подносим руки к правой ноге. Делаем вдох и поворачиваемся к вытянутой ноге. Делаем выдох и наклон вперед.
  • Дыхание глубокое и плавное (5 вдохов).
  • Выходим из позы, делая вдох обратно в И.П. Проделываем то же самое с другой стороны.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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