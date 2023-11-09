Пять природных средств для защиты от синусита

Причины хронического синусита могут быть разные: чрезмерное потребление молочных продуктов (сыр, молоко, мороженое, йогурты и т.д.) аллергия на окружающую среду

Боли и воспаление, вызванные синуситом, – настоящее испытание. Кости в области носа, глаз и щёк состоят из мембран, выделяюoщих слизь, которая служит для нагревания и увлажнения вдыхаемого воздуха, а также защищает от микробов. Когда эти мембраны перегружены и слизь не может уходить естественным образом, она продолжает накапливаться, застаивается, возникает инфекция, и всё это вызывает синусит.

Хронический синусит. Причины хронического синусита могут быть разные:

чрезмерное потребление молочных продуктов (сыр, молоко, мороженое, йогурты и т.д.)

аллергия на окружающую среду

табак и раздражение слизистой вследствие загрязнения окружающей среды

пищевая аллергия

стоматологическая инфекция

грибковые инфекции в полости носа

инфекция Кандиды альбиканс (дрожжевая инфекция)

простуда и симптомы гриппа

Типичное аллопатическое лечение воспаления околоносовых пазух может включать приём антибиотиков, стероидов,противовоспалительных средств и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство. На самом деле, существует большое разнообразие препаратов, которые люди принимают для лечения инфекции полости носа.

Даже лекарства не способны в полной мере помочь вам, если вы не исключите из рациона молоко, сыр, мороженое и йогурты. Это уменьшает выработку слизи и позволяют полостям носа прочищаться. Существуют также травяные и гомеопатические средства, назальные спреи и ароматические масла, которые могут уменьшить воспаление и ускорить выздоровление.

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Натуральные средства для лечения синусита

Диета. Во время синусита лучше всего питаться умеренно, делая акцент на цельных зернах, фасоли, чечевице, слегка вареных овощах, супах и холодном отжиме масла. Такие продукты, как хлебобулочные изделия, яйца, шоколад, жареные и обработанные пищевые продукты, сахар и молочные продукты, способствуют образованию слизи. Пейте много чистой минеральной воды.

Травы. Включите красный перец, чеснок, лук и хрен в супы и другие блюда, которые помогут растворить и удалить слизь. Отличным решением является также приём нарезанного редиса, смешанного с лимонным соком, по одной чайной ложке, но помните, что это средство оказывает слишком быстрое действие и лучше принимать его, будучи дома, чтобы в любой момент промыть околоносовые пазухи. Японский хрен васаби можно также принимать во время еды, что также может обеспечить быстрое прочищение носовых проходов.

Нети-Пот. Нети-Пот – это сосуд, помогающий промыть нос очень эффективным способом. Растворите чайную ложку морской соли в двух стаканах тёплой воды. Стоя над раковиной, налейте в нети-пот одну чашку воды и поместите кончик горлышка в одну ноздрю. Наклоните сосуд в одну сторону и слейте воду через одну. Будьте осторожны, не запрокидывайте и не опускайте голову, чтобы вода не попала в горло. Потом снова заполните нети-пот и повторите с другой ноздрей.

Яблочный уксус. При первых признаках инфекции отмерьте 1-2 чайные ложки концентрированного яблочного уксуса, налейте 170 мл воды, добавьте одну чайную ложку сырого меда или стевии, чтобы подсластить. Принимайте 3 раза в день в течение пяти дней.Яблочный уксус помогает быстрее удалить слизь, делая её более тонкой и лёгкой для выведения.

Экстракт семян грейпфрута. Экстракт цитрусовых является мощным природным антибиотиком и применяется для подавления активной деятельности микробов, паразитов, бактерий, вирусов и грибков в том числе 30 видов дрожжевых инфекций. Для очищения носовых проходов можно приобрести экстракт семян грейпфрута в виде назального спрея и использовать его в качестве дополнения к курсу лечения.

Большое количество людей страдает от хронического синусита,однако симптомы можно облегчить, изменив рацион и ежедневно принимая некоторые природные средства. Мы привели пять видов лечения синусита, которые доказали свою эффективность в очищении носовых пазух. Безусловно, можно лечить синусит в домашних условиях и другими методами. Помните, что каждый человек индивидуален, и каждый средство может оказывать различное действие. Именно поэтому мы рекомендуем вам найти подходящее вам средство, чтобы добиться наилучшего результата.

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