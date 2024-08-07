Нарушение сна с позиции Аюрведы

В Аюрведе нарушения сна связывают с дисбалансом дош. Если по вечерам вам трудно уснуть, а ночью снятся кошмары, скорее всего из равновесия вышла вата.

Ее переизбыток проявляется в постоянном ощущении беспокойства, переживаниях и страхах. Причиной могут быть стресс, физические перегрузки, чрезмерная сексуальная активность, слишком легкая пища или голодание, поздний отход ко сну или волнения непосредственно перед сном.

Нарушения сна: советы Аюрведы

Иногда переживания из-за того, что нам не удается уснуть, приводят к еще большему расстройству ваты – и мы попадаем в замкнутый круг. Если картина кажется вам знакомой, ежедневно перед сном делайте массаж с теплым кунжутным маслом: втирайте его в макушку и ступни в течение 5–10 минут, а днем ешьте теплую, маслянистую пищу и супы. Все это поможет привести вату в порядок.

Если вы постоянно просыпаетесь среди ночи, это переизбыток питты. Вывести ее из равновесия может чрезмерное употребление слишком острой или соленой пищи, а также красного мяса. Чтобы сбалансировать питту, необходимо прежде всего исключить из рациона эти продукты. Кроме того, перед сном полезно делать массаж головы и ступней кокосовым маслом комнатной температуры. Вялость по утрам говорит о переизбытке капхи.

Причина – в употреблении тяжелой, жирной и холодной пищи. Чтобы гармонизировать состояние, пересмотрите свой рацион: ешьте легкую, сухую и теплую пищу. Пейте имбирный чай утром и днем. Возьмите за правило выполнять асаны в течение получаса в период капхи (с 6 до 10 утра), а перед сном делайте массаж теплым горчичным маслом

Иногда причиной вялости по утрам может быть дисбаланс ваты. В этом случае утренняя слабость обычно сопровождается другими симптомами переизбытка вата-доши и должна лечиться по схеме для этого типа расстройства.

Разобраться, в чем причина недомогания, довольно просто: если у вас нет физических сил или вы быстро утомляетесь – это дисбаланс ваты, а если силы есть, но вас одолевают лень, апатия и скука – из равновесия вышла капха. Бывает, что из равновесия выходят одновременно две или все три доши. Такой дисбаланс сопровождается более сложными сценариями расстройства сна.

Если вы не можете точно определить причину нарушения, воспользуйтесь универсальным средством: принимайте пол чайной ложки трифалы на ночь в течение полугода или дольше, до полного выздоровления. Изменение привычного режима (бессонные ночи на работе или смена часовых поясов) может привести к временному расстройству сна. Чтобы оно не превратилось в хроническое, необходимо дать организму дополнительный отдых.

Перед сном полезно принимать теплый душ, а также произносить мантру СО-ХАМ, концентрируясь на дыхании (на вдохе – СО, на выдохе – ХАМ) и сосредоточивая внимание на межбровье. Не используйте будильник с резким звонком – это настоящий удар по нервной системе. Замените его на спокойную классическую музыку с плавно нарастающей громкостью. Не ешьте за два часа до сна. На ночь лучше выпивать стакан теплого молока с куркумой – это избавит от чувства голода и обеспечит хороший цвет лица утром. Сразу после пробуждения выпивайте стакан теплой воды, чтобы очистить организм. опубликовано econet

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