7 признаков инсульта

Инсульт чаще всего случается рано утром или поздно ночью❗️Инсульт — острое нарушение кровообращения мозга, приводящее к повреждению и отмиранию нервных клеток. В России он среди причин смертности занимает второе место. И если не так давно инсульт случался обычно после 50 лет, то сейчас он молодеет во всем мире. Инсультом, когда еще нет 30, уже никого не удивить.

Инсульт — неотложное состояние, поскольку начинают гибнуть клетки головного мозга. Если не оказать помощь в ближайшие часы, очень вероятен летальный исход. Восстановление организма также сильно зависит от своевременности оказания помощи: чем раньше, тем меньше последствий. Поэтому надо знать и при необходимости применять правила первой помощи при инсульте еще до приезда медиков.

Инсульт — что делать при приступе и как правильно проводить реабилитацию

Классификация инсультов

Основные факторы риска

Какие симптомы говорят об инсульте?

Что делать до приезда «Скорой помощи»?

Реабилитация после инсульта

Важно!

Даже при оказании помощи 40 % становятся тяжелыми инвалидами, при задержке же — вдвое больше.

У мужчин инсульт случается чаще до 40 лет, затем вероятности выравниваются. При этом умирают от инсульта женщины чаще: вероятность 43,4 % против 36,6 % соответственно.

Существует следующая классификация инсультов:

Ишемический инсульт. Встречается в 80–85 % случаев. Развивается при сужении или закупорке артерий, питающих головной мозг, атеросклеротической бляшкой или тромбом. Из-за дефицита кислорода и питательных веществ клетки мозга погибают. Чаще всего возникает у лиц старше 60 лет. В большинстве случаев развивается в ночное время без потери сознания.

Атеротромботический инсульт — образование тромба на месте атеросклеротической бляшки.

Эмболический инсульт — закупорка мелких кровеносных сосудов эмболами — капельками жира, тромбами, пузырьками воздуха, переносимыми током крови из более крупных сосудов.

Лакунарный инсульт — сужение мелких артерий в результате атеросклероза, развивается на фоне артериальной гипертензии.

Гемодинамический инсульт — сочетание двух факторов: резкого снижения АД при сердечной недостаточности и сужения одного из крупных сосудов головного мозга.

Гемореологическая закупорка мозговых сосудов возникает в результате повышения свертываемости крови или при повышенной способности к слипанию тромбоцитов.

Геморрагический инсульт. Встречается в 10–15 % случаев. Возникает в результате разрыва сосуда: кровь под большим давлением выходит из поврежденного сосуда, раздвигает ткани головного мозга и образует гематому.

Внутримозговое кровоизлияние. Кровоизлияние в вещество головного мозга, в сам мозг. Смертность от внутримозговых кровоизлияний достигает 40 %. Основной причиной этого типа кровоизлияния является гипертония.

Субарахноидальное кровоизлияние. При этом виде геморрагического инсульта происходит разрыв аневризм. Кровь попадает в область, расположенную вокруг мозга, которая заполнена специальной защитной жидкостью. Причиной может также быть черепно-мозговая травма.

Осложнения: частичный или полный паралич, нарушение речи, письма, расстройства памяти и других функций высшей нервной деятельности, кома, высокая смертность.

Основные факторы риска:

гипертония — внезапное и стойкое повышение АД;

ишемическая болезнь сердца — аритмия;

атеросклероз — закупорка сонных артерий холестериновыми бляшками;

повышенная вязкость крови — образование тромбов;

возраст старше 50 лет;

мужской пол;

сахарный диабет;

ожирение.

Какие симптомы говорят об инсульте?

Инсульт чаще всего случается рано утром или поздно ночью. На инсульт указывают следующие признаки:

внезапное онемение или слабость мышц лица, руки или ноги, вплоть до паралича. Чаще всего затрагивает только левую или правую сторону тела. Улыбка перекошена, высунутый язык изогнут или заваливается в сторону;

нарушение речи и произношения слов. При попытке произнести даже простое предложение нарушается дикция, появляется спутанность фраз;

снижение зрения, чаще всего только на один глаз, и видимая пульсация сонной артерии на стороне поражения, косоглазие, двоение в глазах;

внезапное нарушение координации движений, шаткость походки;

внезапная резкая и необъяснимая головная боль;

тошнота, рвота, головокружение;

потеря ориентировки во времени и пространстве.

Что делать до приезда «Скорой помощи»?

Неотложная помощь должна быть оказана в течение максимум 4 часов от начала приступа.

При звонке в службу неотложной помощи точно опишите симптомы, чтобы приехала специализированная неврологическая бригада. Дожидаясь приезда службы, необходимо уложить больного, приподняв его голову на 30 градусов выше тела, ослабить сдавливающие детали одежды, открыть окно или форточку. Измерьте артериальное давление. Если оно повышено, дайте больному лекарство для снижения давления и/или приложите к ступням грелку или бутылку с горячей водой. В случае тошноты и рвоты уложите больного на правый бок. Уточните у бригады «Скорой помощи», оснащен ли стационар, в который госпитализируют больного, аппаратурой для проведения магнитно-резонансной или компьютерной томографии.

Реабилитация после инсульта

Реабилитация после инсульта направлена прежде всего на нормализацию кровообращения в пораженном участке головного мозга, на активизацию дополнительных нервных клеток взамен омертвевших во время приступа и на восстановление двигательной активности.

Самым коварным последствием инсульта является нарастание тонуса в мышцах пораженных конечностей. Для предотвращения спастичности производится лечение положением: укладкой конечностей таким образом, чтобы мышцы, в которых наблюдается повышение тонуса, были растянуты. Также для этой цели используют лечебный массаж: легкое поглаживание в медленном темпе частей тела с повышенным тонусом и растирание мышц-антагонистов. Полезно делать парафиновые и озокеритовые аппликации на спастичные мышцы. Лечащий врач также может назначить прием миорелаксантов.

Больным с повышенным тонусом конечностей запрещены упражнения с эспандерами.

При болевом синдроме полезны физиотерапевтические процедуры: электротерапия, магнитотерапия, лазеротерапия и иглорефлексотерапия.

Занятия лечебной физкультурой следует начать уже в первые дни после инсульта. Вначале выполняется пассивная гимнастика, когда движения во всех суставах пораженных конечностей совершаются за больного. Упражнения проводятся под контролем пульса и давления с обязательными паузами для отдыха. С улучшением самочувствия больного начинают сажать, потом обучают садиться самостоятельно. Постепенно больного учат вставать с постели и делать шаги, вначале с поддержкой, затем самостоятельно, обязательно держась за спинку кровати. После чего увеличивают расстояния и интенсивность ходьбы.

Вместе с этим больной постепенно восстанавливает навыки самообслуживания, выполняет упражнения для восстановления речи.

Отдельным пунктом стоит профилактика повторного инсульта.

В течение первого года после инсульта каждый четвертый больной переносит его повторно. При этом второй инсульт опаснее и тяжелее предыдущего.

Важно!

В зависимости от заболевания-провокатора назначается прием лекарственных препаратов: сосудорасширяющих, разжижающих кровь, снижающих артериальное давление или уровень холестерина. Также назначаются препараты, стимулирующие работу нервной системы.опубликовано econet

Автор Сергей Агапкин, из книги «Самое главное о сердце и сосудах»

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