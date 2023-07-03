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9 лучших упражнений для кишечника

Автор: Econet 03 июля 2023 6402
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Эти упражнения сосредоточены на зоне живота. Они ориентированы на кишечник, активирует нервные клетки ЖКТ к взаимодействию с головным мозгом посредством блуждающего нерва. Вот подробное описание к упражнениям специально для кишечника.

9 лучших упражнений для кишечника

До 80% иммунной системы расположено в кишечнике, поэтому так важно сохранять здоровье пищеварительного тракта. Кишечник воздействует даже на психическое состояние человека. Упражнения для кишечника направлены на массаж органов пищеварения и активацию парасимпатической нервной системы, чтобы дать телу перейти в спокойное состояние.

Упражнения для кишечника

Рекомендуется заниматься на голодный желудок.  

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Крокодил

Для поддержания дыхания диафрагмой.

  • И.П. – лежа на коврике лицом вниз.
  • Кладем каждую руку на противоположный локоть.
  • Втягиваем предплечья таким образом, чтобы грудина была чуть-чуть оторвана от пола, лоб опирается на скрещенные руки. При напряжении в плечах можно слегка раздвинуть локти или подложить валик из одеяла под ключицы.
  • Немного разводим ноги, пальцы стоп - внутрь, наружу или назад.  
  • Закрываем глаза и расслабляем плечи, живот, ноги. Делая вдох, убираем напряжение глаз и челюсти. Акцентируем внимание на том, как живот упирается в пол на вдохе, когда идет опускание диафрагмы.
  • Выполняем 2-5 мин.

9 лучших упражнений для кишечника

Поворот лежа

Для укрепления органов, нервной системы, пищеварения и гибкости позвоночника.

  • И.П. – лежа на спине, руки лежат на полу по бокам тела.
  • Сгибаем ноги в коленях и ставим стопы на коврик на ширине плеч.
  • Держа стопы на полу, делаем выдох и опускаем колени и нижнюю зону тела вправо.  
  • Делаем вдох и подтягиваем колени в исходное положение.
  • Выдох. Плавно опускаем колени и нижнюю область тела влево, желательно посмотреть через правое плечо.
  • Выполняем 3-5 раз.  

Совет: если поворот сжимает дыхание, можно сделать его менее развернутым.

9 лучших упражнений для кишечника

Мост

Для «запуска» застойного пищеварения.

  • И.П. – лежа на спине, колени согнуты, стопы расставлены на ширине бедер.
  • Руки лежат на полу по бокам туловища.
  • Двигаем лопатки под себя и работаем корпусом, давим на пятки, плавно отрывая бедра от коврика. Поднимать бедра излишне высоко не нужно - важно избежать сильного изгиба в нижней зоне спины.
  • Фиксируем положение на 5-10 вдохов, контролируя корпус, в том числе ягодичные мускулы.

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9 лучших упражнений для кишечника

Колени к груди

Для массирования внутренних органов и облегчения функций пищеварительной системы.

  • И.П. – лежа на спине, ноги вытянуты.
  • Делаем выдох, обхватываем руками правую ногу немного ниже колена и подтягиваем колено к груди.
  • Фиксируем положение на 15 сек., при этом спина, плечи, таз и вытянутая нога удерживаются на полу.
  • Выполняем для левой ноги.
  • Подтягиваем оба колена, обхватываем их руками и притягиваем к груди. Фиксируем положение на 10-15 сек.

9 лучших упражнений для кишечника

Вакуум живота

Для улучшения кровоснабжения органов брюшной полости, укрепления брюшной стенки. 

Будьте внимательны! Сжатие и отпускание живота не рекомендуется при следующих состояниях: грыжа, недавняя операция на брюшной полости, беременность, менструация, глаукома, гипертония.

  • И.П. - стоя, ноги чуть-чуть шире бедер. Сгибаем колени и кладем руки на бедра.
  • На выдохе «складываемся» пополам, подтягивая пупок к позвоночному столб.
  • Вдох и расслабление. Возвращаемся в И.П.
  • Выполняем 10 раз.

9 лучших упражнений для кишечника

Наклон вперед стоя

Для массирования органов пищеварения.

Будьте внимательны! Упражнение не рекомендуется при следующих состояниях: травма нижней зоны спины / подколенного сухожилия, радикулит, глаукома, гипертония отслоение сетчатки.

  • И.П. – стоя, ноги на ширине плеч.
  • Выдох. Наклоняемся вперед, опираясь на бедра. Задействуем корпус.
  • Кладем кончики пальцев на коврик перед ногами.
  • Вытягиваем позвоночник, делая вдох, и расслабляемся на выдохе.
  • Задерживаемся на 3-5 вдохов, теперь подключаем внутреннюю часть бедер, сводим ягодицы вместе и поднимаемся через бедра в И.П. Восстанавливаем дыхание.

9 лучших упражнений для кишечника

Скручивание позвоночника сидя

Для укрепления пищеварительной системы, очищения от токсинов. 

  • И.П. - сидя, ноги вытянуты вперед.
  • Ставим правую стопу через левое колено на коврик.
  • Правую руку заводим за спину, кончиками пальцев упираемся в коврик.
  • Делаем вдох, вытягиваем позвоночник.
  • Выдох. Прикасаемся левым локтем к внешней стороне правого бедра, делая небольшой поворот корпусом вправо.
  • Бросаем взгляд через правое плечо, не напрягая при этом шею.
  • Делаем 5 вдохов, удерживаясь в повороте.
  • Расслабляемся, принимаем И.П. и выполняем поворот влево.

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9 лучших упражнений для кишечника

Ноги на стену

Для перехода организма в режим отдыха и переваривания.

  • Сворачиваем валик из одеяла.
  • Садимся бедром к стене, валик держим тут же.
  • Аккуратно перекатываемся на спину, делая взмах ногами вдоль по стене.
  • Выбираем оптимальное расстояние от стенки так, чтобы ноги опирались на нее.
  • Сгибаем ноги в коленях и упираемся стопами в стену, чтобы слегка поднять бедра и подложить валик под них.
  • Укладываем таз на валик и вытягиваем ноги вертикально по стенке, расслабляясь. Закрываем глаза.
  • Держим позу в течение 3-5 мин., расслабляемся на каждом выдохе.
  • Акцент на пошаговые подъем живота, расширение ребер и подъем грудной клетки на каждом вдохе.
  • На выдохе – акцент на расслабление живота и втягивание ребер внутрь.
  • Дышим ровно, спокойно.

9 лучших упражнений для кишечника

Поза трупа

  • И.П. – лежа на спине, ноги вытянуты вперед, руки по бокам туловища, ладони вверх.
  • Подводим под спину лопатки и закрываем глаза.
  • Следим за дыханием, чувствуя его прохладу.
  • Отдыхаем таким образом несколько минут.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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