9 лучших упражнений для кишечника

Эти упражнения сосредоточены на зоне живота. Они ориентированы на кишечник, активирует нервные клетки ЖКТ к взаимодействию с головным мозгом посредством блуждающего нерва. Вот подробное описание к упражнениям специально для кишечника.
До 80% иммунной системы расположено в кишечнике, поэтому так важно сохранять здоровье пищеварительного тракта. Кишечник воздействует даже на психическое состояние человека. Упражнения для кишечника направлены на массаж органов пищеварения и активацию парасимпатической нервной системы, чтобы дать телу перейти в спокойное состояние.
Втягиваем предплечья таким образом, чтобы грудина была чуть-чуть оторвана от пола, лоб опирается на скрещенные руки. При напряжении в плечах можно слегка раздвинуть локти или подложить валик из одеяла под ключицы.
Немного разводим ноги, пальцы стоп - внутрь, наружу или назад.
Закрываем глаза и расслабляем плечи, живот, ноги. Делая вдох, убираем напряжение глаз и челюсти. Акцентируем внимание на том, как живот упирается в пол на вдохе, когда идет опускание диафрагмы.
Выполняем 2-5 мин.
Поворот лежа
Для укрепления органов, нервной системы, пищеварения и гибкости позвоночника.
И.П. – лежа на спине, руки лежат на полу по бокам тела.
Сгибаем ноги в коленях и ставим стопы на коврик на ширине плеч.
Держа стопы на полу, делаем выдох и опускаем колени и нижнюю зону тела вправо.
Делаем вдох и подтягиваем колени в исходное положение.
Выдох. Плавно опускаем колени и нижнюю область тела влево, желательно посмотреть через правое плечо.
Выполняем 3-5 раз.
Совет: если поворот сжимает дыхание, можно сделать его менее развернутым.
Мост
Для «запуска» застойного пищеварения.
И.П. – лежа на спине, колени согнуты, стопы расставлены на ширине бедер.
Руки лежат на полу по бокам туловища.
Двигаем лопатки под себя и работаем корпусом, давим на пятки, плавно отрывая бедра от коврика. Поднимать бедра излишне высоко не нужно - важно избежать сильного изгиба в нижней зоне спины.
Фиксируем положение на 5-10 вдохов, контролируя корпус, в том числе ягодичные мускулы.
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