Этот сок можно пить не только в качестве профилактики, но и для облегчения симптомов один или два раза в день
Подагра — заболевание суставов, которое происходит из-за отложения в них солей мочевой кислоты. Эта неприятная болезнь имеет свойство поражать любые суставы, но чаще всего страдают именно суставы пальцев стопы.
К сожалению, приступы подагры бывают крайне болезненными и случаются, как правило, ночью: многие люди испытывают настолько сильную боль, что не выдерживают даже веса простыни на пораженном суставе!
Жутковатая перспектива, не так ли? Предлагаем отличный способ профилактики, который убережет тебя от этой напасти!
Мочевая кислота является конечным продуктом обмена некоторых веществ и выводится почками. Однако когда ее концентрация в крови увеличивается — соли мочевой кислоты кристаллизуются и откладываются в суставах, что вызывает воспаление и сильную боль.
Лечение подагры
К счастью, есть продукты, которые успешно помогают при вспышках подагры, снижая уровень мочевой кислоты в крови: свекла, огурцы, сельдерей, салат и картофель.
Самый простой, быстрый и чрезвычайно вкусный способ профилактики — сделать из этих полезных овощей сок. Попробуй приготовить удивительный напиток всего за 10 минут.
Вымой все ингредиенты, разрежь при необходимости и брось в соковыжималку.
Готово!
Этот сок можно пить не только в качестве профилактики, но и для облегчения симптомов один или два раза в день.
Обязательно расскажи своим друзьям о чудо-соке — здоровье и крепкий сон им гарантированы! опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
Ой, спасибо, конечно профилактика намного эффективней лечения. Я просто сельдерей в рацион добавила, овощи кушаю. Есть классный препарат - артромаксимум эваларовский, я его курсом принимаю. Прежде всего он на растительной основе экстракт мартинии душистой в составе. Очень хорошо снимает боль и воспаление, улучшает подвижность суставов. Месяц принимаю потом перерыв и можно повторить.Ответить
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