Артрит: Как облегчить боль

Артрит – это воспалительное заболевание суставного сочленения. Главный симптом при нем — боли в суставе, особенно при движении. При этом наблюдаются ограничения подвижности, припухлость, изменение формы сустава, иногда кожа над ним краснеет, может быть повышение температуры, озноб. Встречаются заболевания одного сустава (моноартрит), двух-трех (олигоартрит) и многих (полиартрит).

Одной из причин артрита может быть бактериальная, вирусная или грибковая инфекция. Обычно проникновение инфекции в суставы происходит через кровеносную систему из другой части организма, это может произойти при травме, хирургическом вмешательстве. Также к причинам артрита относятся аллергия, заболевания нервной системы, нарушение обмена веществ, недостаток витаминов.

Боль при артрите: как облегчить + комплекс упражнений

Как уменьшить боль при артрите

Упражнения после пробуждения

Артрит может начаться сразу и сопровождаться сильными болями в суставе (острый артрит) или развиваться постепенно (хронический артрит). У некоторых людей в качестве основного симптома артрита, по поводу которого они обращаются ко врачу, возникает острая ноющая или тупая боль, сравнимая с зубной болью. Движение в этом суставе обычно нарушено.

В зависимости от характера поражения выделяют два класса: воспалительный артрит и дегенеративный артрит.

К воспалительным относятся: инфекционный артрит, ревматоидный артрит, подагра, реактивный артрит. Причинами этих заболеваний являются воспаления синовиальной оболочки — тонкой пленки соединительной ткани, выстилающей сустав изнутри.

К дегенеративным артритам относятся: остеоартрит и травматический артрит. Эти артриты происходят по причине повреждения суставного хряща, покрывающего концы костей в местах их сочленения.

Также артриты можно разделить на вызванные инфекцией и асептические (развивающиеся без участия инфекции). К асептическим относят подагру и дегенеративные артриты.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как уменьшить боль при артрите

Если избавиться от лишнего веса, то уменьшится напряжение и боль в позвоночнике и суставах. Чем больше вес, тем большее напряжение и давление испытывают суставы. Вес увеличивает давление на хрящи, которые в свою очередь давят на кость и таким образом увеличивают частоту воспаления, отека и боли.

Необходимо делать упражнения на растяжение и подвижность. Резкое движение может причинять боль, но неподвижность убивает. Суставы должны работать, чтобы не застыть окончательно. При этом движения должны быть плавные, без напряжения, ни в коем случае не приносить боль. Сейчас разработаны упражнения лечебной физкультуры для больных артритом.

Людям, больным артритом, нужно научиться определенному темпу и не пытаться сделать все, что можно, в те дни, когда они чувствуют себя лучше. Нет ничего дороже хорошего самочувствия, а домашняя работа бесконечна, и ее никогда нельзя сделать всю и навсегда. Однако даже в дни плохого самочувствия можно сделать что-то нетяжелое.

Полезно научиться расслабляться. Напряжение психологически усиливает боль, значит, с помощью аутотренинга можно ее ослабить, не зацикливаться на ней, отвлечься интересным делом.

Утреннюю неподвижность суставов можно научиться предотвращать с вечера. Если перед сном мазать пораженные суставы специальными мазями, то с утра можно почувствовать себя лучше.

Ванны успокоят боль. Если провести полчаса в ванне с температурой воды 36,6 °C, что равно температуре кожи, а окружающий воздух будет теплый и спокойный, то это приводит к более глубокому расслаблению. Правда, ванна должна быть таких размеров, чтобы человек не скрючивался в ней, а мог лечь свободно.

Больным с артритом очень помогают упражнения в воде. В воде боль значительно уменьшается, а суставы становятся более гибкими.

В лечении помогут витамины. Витамин D необходим для роста костей, в то время как витамин А может оказывать противовоспалительное действие. Однако переедание витаминов D и А очень вредно, поэтому не надо думать, что если принять двойную или тройную дозу, то самочувствие резко улучшится. Также исследования показали, что люди, страдающие ревматоидным артритом, остро нуждаются в витамине С. Именно поэтому обязательно надо посоветоваться с врачом по поводу приема поливитаминных препаратов.

Диета, состоящая из овощных соков, значительно уменьшает боль у многих страдающих ревматоидным артритом. Можно использовать морковный, сельдерейный, капустный или томатный сок. Однако все виды диеты следует проводить под наблюдением врача, поскольку соки могут быть неполезны при других заболеваниях, которые есть у человека с артритом.

Облегчают боль соки из репы с мёдом, из грейпфрута и яблочные соки. Можно разводить 2 чайные ложки брусники на стакан воды.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Упражнения после пробуждения

Исходное положение лежа на спине с выпрямленными ногами:

1. Не отрывая головы от подушки, медленно повернуть голову направо и налево, при этом должно ощущаться легкое напряжение мышц шеи в крайних точках движения. Повторить 3–5 раз. Боли быть не должно.

2. Поднимать медленно вверх и за голову руки на вдохе и медленно опускать на выдохе. Повторить 3–5 раз.

3. Медленно сжимать кисти рук и сгибать пальцы ног до состояния легкого напряжения. Удерживать их в этом положении несколько секунд и разжимать/разгибать. Повторять 3–5 раз.

4. Попеременно медленно сгибать ноги в коленных суставах, пятки при этом скользят по постели. Повторять 3–5 раз.

Исходное положение лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы касаются постели:

1. Наклонять колени вправо и влево в пределах доступного объема движений. Стопы и таз по возможности не отрываются от постели. Повторять 3–5 раз.

2. Попеременно медленно поднимать правую и левую ногу, разгибая их в коленных суставах. Повторять 3–5 раз.

Исходное положение лежа на боку:

1. Лежа на левом боку (при возможности) отводить правую ногу. Повторять 3–5 раз.

2. Тоже на правом боку.

Исходное положение сидя на стуле:

1. Руки согнуты в локтях, кисти касаются плечевых суставов. Совершать вращательные движения в плечевых суставах. При этом локти описывают круги максимально возможной амплитуды, но без боли. Движения совершаются сначала по часовой, затем против часовой стрелки.

2. Руки опущены вдоль туловища, расслаблены. Медленно поднимать на вдохе руки вверх и также медленно опускать вниз на выдохе.

В течение дня этот комплекс желательно повторить, но количество упражнений можно увеличить.опубликовано econet.ru.

Ирина Станиславовна Пигулевская "Восстанавливаем здоровье суставов. Простые и эффективные способы лечения"

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet