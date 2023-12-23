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Боли в спине? Вот на что важно обратить внимание

Автор: Econet 23 декабря 2023 5594
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Позвоночник взаимодействует со множеством анатомических компонентов, каждый из которых может являться причиной болей в спине. Болевые ощущения в спине могут быть результатом травмы, раздражения нервов, мышц, суставов. Как опорная конструкция, позвоночник подвержен стрессам, связанным с движением (скручивание) или пассивных положений (неправильная осанка), что делает его уязвимым перед травмами.

Боли в спине? Вот на что важно обратить внимание

Позвоночный столб выступает центральной структурой поддержки нашего тела. Боль в спине может возникать на разных ее участках: в нижней или верхней области спины. Бывает сложно выявить источник боли в спине, но можно научиться «читать сигналы», которые подает наше тело.  

Причины боли в спине

Типы болей в спине: в пояснице, пояснице и верхней области спины.

При диагностике боли в спине принимаются во внимание 2 болевых компонента: как и где.

«Как» - имеем в виду, как долго длится боль в спине:

  • Острая: до 6 нед.
  • Подострая: 7-12 нед.
  • Хроническая: 3 и более мес.

Боль в спине по категориям в зависимости от отдела:

  • Шейный.
  • Грудной.
  • Поясничный.
  • Крестцовый / копчиковый.

Боли в спине? Вот на что важно обратить внимание

Что вызывает боль в спине?

Причины боли в спине включают:

  • Повреждение суставов.
  • Повреждение межпозвоночного диска.
  • Радикулопатия.
  • Травма.
  • Стеноз позвоночного столба.
  • Нарушения скелета.
  • Серьезные основные состояния (инфекция, опухоль, аневризма брюшной аорты, камни в почках).

Когда пора посетить доктора для лечения боли в спине

Так как боль в спине обычно вызывается растяжениями, отдых и домашняя терапия являются оптимальным вариантом.

Но, если вы ощущаете следующие симптомы, это тревожный знак:

  • Через месяц улучшения не наблюдается / боль усиливается и в состоянии покоя.
  • Боль мешает спать.
  • Дополнительная боль в животе.
  • Ощущение слабости, покалывания, онемения в различных областях тела.
  • Боль в спине наблюдается после травмы.
  • Имеется основной недуг (остеопороз, эндометриоз, артрит).

Средства против боли в спине

  • Мануальная терапия. Манипуляция поможет улучшить состояние опорно - двигательного аппарата (выпрямление позвоночника). Параллельно может практиковаться массаж, терапия теплом и холодом, электротерапия.  
  • Крем с капсаицином. Капсаицин оказывает позитивное воздействие при наружном местном применении. Кремы с содержанием капсаицина блокируют нервные рецепторы и облегчают боль в спине.
  • Массаж. Суть процедуры - манипуляции с мягкими тканями мышц, что облегчает состояние.  
  • Добавки. Определенные натуральные добавки облегчают боли в спине. «Коготь дьявола» (гарпагозид) снижает интенсивность боли подобно эффекту нестероидного противовоспалительного средства. Также может помочь кора ивы.

Профилактика боли в спине 

  • Физические нагрузки. Силовые тренировки развивают силу, гибкость, выносливость, равновесие.  
  • Полноценный сон. Имеется связь нарушений сна и болей в спине. Если вы плохо спите, поможет добавка мелатонин.
  • Исключение курения. Курильщики имеют повышенный риск онкологии легких, плюс курение увеличивает вероятность боли в спине.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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