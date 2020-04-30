Гипервентиляция: как мы губим свое здоровье дыханием

Вопреки распространенному мнению глубокое дыхание не является полезным, так как из организма удаляется значительный объем углекислого газа. Полезно уменьшать глубину дыхания. Если удлинять ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПАУЗЫ, кровоток и ткани лучше насыщаются кислородом и СО2, восстанавливаются обменные механизмы, усиливается иммуннитет.

Справиться со многими болезнями позволит экономия углекислого газа (СО2) в организме. Как этого можно достичь? Вам поможет не глубокое (которое благодаря растиражированному мнению считается оптимальным), а поверхностное дыхание. Этот метод помогает избавиться от большого перечня заболеваний. Вот как работает такое дыхание.

Чрезмерное поступление кислорода в легкие не приносит пользы

Углекислый газ по праву можно считать природным целителем, который нам сопутствует, но можно испытывать его недостаток.. Как можно увеличить концентрацию СО2 в теле посредством дыхательных практик?

Норма: чем реже дышим, тем лучше

Что мы с вами знаем о норме дыхания? Нас этому как-то не учили. Известная дыхательная норма - 16-18 дыхательных движений в 60 секунд, произведенных в состоянии покоя - это так называемая гипервентиляция, или вентиляция легких, превышающая здоровую норму.

Что делают эти 16-18 дыхательных движений в 60 секунд? У человека, имеющего нормальное здоровье до 40 лет, в 40 диагностировано множество заболеваний. Ведь гипервентиляцию он накапливал долгие годы.

Глубокое, полное дыхание не приносит пользы, так как из организма уходит большое количество углекислого газа. Данное соединение в организме формируется в ходе биохимических реакций. Здоровому человеку достаточно 6-8 дыхательных циклов в минуту или даже меньше.

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Оздоровиться можно, постепенно уменьшая глубину дыхания. Если мы удлиняем дыхательные паузы, кровоток и ткани эффективнее насыщаются кислородом и СО2, восстанавливаются механизмы обмена, усиливается иммунный ответ организма. И недуг в результате уходит.

Делаем дыхательную паузу и укрепляем здоровье

В самом начале важно научиться слушать собственное дыхание. Садимся на стул в удобную позу, облокотившись на спинку и внимательно слушаем собственное дыхание в продолжение 1-2 минут. Это полезно для того, чтоб отследить вдохи и выдохи, запомнить дыхательный ритм. Важно запомнить ощущение самого дыхания, ведь сейчас вы начнете качественно менять собственное дыхание.

Как правило, в начале «пути» прослеживается глубокое дыхание, если не глубокое, то достаточно частое. Не исключено усиленное сердцебиение, но это пройдет. Запоминаем как мы дышим.

1-й этап работы над дыханием. Делаем спокойный выдох, после которого будет пауза. Перед паузой глубокого вдоха и глубокого выдоха быть не должно. Выдох спокойный, как вы это делаете сейчас.

2-й этап работы над дыханием. Сделав выдох, закрываем нос двумя пальцами, рот закрыт (это важно). Вначале дышать совершенно не хочется. Когда возникнет первое желание сделать вдох, это состояние под названием контрольная пауза (назовем сокращенно - КП). Теперь открываем нос и дышим нормально.

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Обращаем внимание на дыхание. После КП пусть оно остается таким же, с амплитудой, как и до этого.

Упомянем еще одно состояние - максимальная пауза (сокращенно - МП). Это другая задержка дыхания. МП включает в себя КП и волевой участок, на рисунке хорошо видно, что КП - это часть МП. Далее после выдоха закрываем нос. Пока вдохнуть не хочется, а вслед за этим возникает первое желание сделать вдох (КП), но продолжаем выдерживать паузу усилием воли, пока нос уже можно открыть (МП).

После того как вы открыли нос, дыхание остается таким же, как и до того - без стремления сделать глубокий вдох. Чтоб подобного не произошло, желательно не передержать паузу. В противном случае произойдет срыв дыхания, и оно станет глубоким (а мы к этому не стремимся). Данный момент довольно сложно «поймать». Для удобства максимальную паузу можно не додерживать на 2-3 сек. Не важно - пауза 20 или 23 секунд, роль играет - она 20 или 40 секунд.

Эта задержка – прекрасный дыхательный тренажер. Ежедневная тренировка позволит значительно увеличить время задержки, что даст положительные результаты в плане здоровья.

Измерение контрольной и максимальной паузы

Интервал задержки дыхания прямо пропорционален состоянию здоровья человека. КП продолжительностью в 20 секунд свидетельствует, что в организме содержится 4,5% СО2. При КП продолжительностью в 60 секунд концентрация СО2 составит 6,5%. Такой процент дает возможность функционировать без заболеваний. МП и КП сами по себе не лечат, они нужны для контроля. В идеале у человека должна быть МП – 90, КП - 60. Так работают безупречные легкие. Но даже если МП будет 60, а КП - 40, это показатель очень хорошего здоровья. А МП - 40, КП – 20 свидетельствуют о том, что у человека почти не окажется заболеваний вроде гайморита или бронхита.

Как начать практиковаться? Дышать как вы это обычно делаете и следить за стрелкой секундомера. Спокойно выдыхаем. В финале выдоха двумя пальцами зажимаем нос, фиксируем по стрелке секундомера начало задержки и ждем до первого желания вдохнуть. Данную цифру тоже запоминаем (как конец КП). Задержку дыхания не прекращаем.

Желание сделать вдох во второй раз – это МП, фиксируем ее также по секундомеру. Открываем нос (Чувствуете дефицит воздуха и стремление сделать глубокий вдох?). Мы имеем 3 показателя, которые помогут вычислить КП и МП. Они и сообщат о вашем здоровье. Тест проводится в утреннее время, до еды.

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Дыхательный тренинг

Исходное положение - сидя на краю стула: ягодицы занимают 1/3 или ½ стула. Спина ровная, ощутите, будто вы слегка подросли или вас кто-то подтягивает за макушку. Затылок, лопатки и ягодицы расположены на единой вертикальной линии. С целью раскрыть лопатки и грудину делаем круговые движения плечами.

В пояснице должен возникнуть слабый изгиб. Ноги стоят на полу ровно, икры – вертикально, руки расположены комфортно на бедрах.

Просто сидим с прямой спиной в продолжение 5 минут. Слушаем свое дыхание. Каков эффект этого простого упражнения? Лёгким человека сложно функционировать и тесно, если спина сутулая. При выравнивании осанки дыхание уменьшается. Механически грудная клетка раздвигается, легким легче дышать. Все это делается рефлекторно. Если есть желание сделать глубокий вдох, это значит, что дыхание уменьшено, и вам не хватает воздуха. Это ощущение и должно возникать.

Если есть ощущение дефицита воздуха, это накапливается СО2.

Для того, чтобы максимально точно придерживаться инструкции, обращайтесь к схеме, на которой наглядно показаны сами паузы и их нахождение в дыхательном цикле. Так вам будет легче сосредоточиться на правильном дыхании. И не забывайте о том, что в этом вопросе большое значение имеет правильная осанка. опубликовано econet

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