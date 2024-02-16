«Горловой замок» – упражнение, которое действует на 3 уровнях: физическом, психическом, ментальном

Упражнение "горловой замок" способствует массированию щитовидной железы. Происходит воздействие на тело на трех уровнях: физическом, психическом, ментальном. В результате нервная система и мозг успокаиваются, что благотворно отражается на общем состоянии организма.

Энергетический замок приносит значительную пользу организму. Массаж, который обеспечивается упражнением «горловой замок», оптимизирует функции щитовидной железы.

Как выполнять упражнение «горловой замок»

Как действует упражнение «горловой замок»?

Замок перекрывает дыхательное горло и сдавливает его, благодаря чему происходит массирование щитовидной железы.

Как известно, функции щитовидки заключается в выработке йодсодержащих гормонов. Последние работают в регуляции метаболизма, росте здоровых клеток и всего организма.

Горловой замок воздействует на тело на трех уровнях: физическом, психическом, ментальном.

В результате расслабляется ум.

В процессе сдавливания сонных синусов развивается так называемая уравновешенность ума через замедление ритма сердца.

Упражнение благоприятствует интроверсии – когда вы забываете об окружающем вас мире. В результате нервная система и головной мозг успокаиваются.

Инструкция к выполнению «горлового замка»

Исходное положение – сидя на полу. Колени плотно прижаты к поверхности. Ладони покоятся на коленях. Глаза держим закрытыми, тело абсолютно расслаблено.

Вдыхаем воздух полной грудью и задерживаем его в легких. Наклоняем голову вперед и старательно прижимаем подбородок к грудине.

Выпрямляем руки, упираемся ладонями в колени. Это поможет усилить давление, формируемое в зоне шеи. Пребываем в данной позиции, сколько возможно, при этом задерживая дыхание.

Далее расслабляем плечи, сгибаем руки. Плавно поднимаем голову и выдыхаем воздух. Мы выполнили 1 цикл.

Дыхание нормальное. Когда дыхательный ритм восстановится, еще раз выполняем 1 цикл.

Это полезно знать. Не стоит делать вдох / выдох, пока руки не опущены, не освобожден подбородок и не поднята голова. Наращиваем длительность задержки дыхания плавно, в продолжение достаточного времени. Не нужно перенапрягаться ни в коем случае. Новичкам рекомендуется начинать с 5 циклов, со временем увеличивая их число.

Противопоказания для упражнения «горловой замок»

Этот замок не рекомендуется выполнять при повышенном артериальном давлении, сердечно-сосудистых проблемах. Но в первое время упражнение может понижать давление при подъеме головы. Это провоцирует учащенный сердечный ритм. опубликовано econet

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