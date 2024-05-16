Как научиться правильно дышать

Чем отличается речевое дыхание от обычного? Обычное (физиологическое) дыхание непроизвольно. Вдох и выдох мы делаем через нос, они короткие и одинаковые. Последовательность обычного дыхания такова: вдох – выдох - остановка. Для речи физиологического дыхания мало. Она требует большего объема воздуха, дыхательного запаса, его правильного расхода и возобновления.

Когда человек дышит правильно, он обеспечивает себе равновесие духа и тела. Голосовой аппарат сам настраивается так, чтоб задействовать в механизме дыхания диафрагму. Она дает создать нужный резонанс и приятный голос.

Учимся дышать

Различают 2 типа дыхания:

Верхнее, или поверхностное, дыхание, когда активна верхняя область легких. Оно не задействовано в речевой нагрузке.

Нижнее - глубокое, когда работают диафрагма, легкие и ряд мускулов. Это дыхание считают грамотным, и его применяют как основу речевого дыхания.

Речевое дыхание носит название грудного, реберного, диафрагмального. Можно попытаться «подышать диафрагмой». Когда мы дышим правильно, мы видим, как перемещается наш живот, а не грудина.

Непременное условие грамотного дыхания - осанка.

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Важно выполнять «Стенку» в ходе 5 минут ежедневно в продолжение месяца.

«Стенка»

Становимся к стене и плотно прислоняемся к ней спину, лопатки, руки, кисти, ягодицы, пятки. Находимся в этом положении 5 минут. Делаем 7 полных вдохов (носом) - выдохов (ртом). Теперь, не меняя позы, представляем, что стена как бы прилипла к спине. С прямой спиной-стеной ходим по комнате (походка любая, главное – фиксированное положение спины).

Тренировка дыхания

Как определить диафрагмальную активность

Ложимся на пол, кладем ладонь между грудиной и животом и, выдохнув, делаем вдох, не поднимая грудную клетку. При вдохе ладонь поднимается? Диафрагма функционирует нормально. Рука на вдохе не двигается? Диафрагма работает вяло, необходимо ее тренировать. Вот специальные упражнения.

№ 1. «Свеча» – тренируем плавный выдох

Представляем, что мы задуваем свечу. Акцент на живот. Дуем на «огонь». Он отклоняется, стараемся так и держать пламя при выдохе.

Как ведет себя диафрагма: ладонь на выдохе плавно опускается. Проделать 2–3 раза.

№ 2. «Яркая свеча» – тренируем энергичный выдох

Воображаем большую свечу, которую сложно погасить. Делаем вдох, задерживаем на секунду дыхание и теперь дунем на «свечку», огонь отклонился, но не погас. (Наша ладонь между грудиной и животом.) Дуем энергичнее! И еще.

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Упражнение позволяет почувствовать интенсивное движение мускулов живота и диафрагмы. Проделать 2–3 раза.

№ 3. «Гасим 10 свечей»

На одном вдохе «гасим» 3 свечи, поделив выдох на 3 этапа. Далее воображаем, что перед нами 5 свечей. Количество воздуха для вдоха то же. Далее перед нами 7 свечек. Не нужно вдыхать максимум воздуха. Объем его должен быть тот же, но каждая его порция на выдохе окажется меньше. И вот свечей 10. Помним про постоянный объем воздуха. Выдыхаем экономные порции воздуха.

Движения диафрагмы ритмичные, прерывистые, энергичные. Проделать 2–3 раза.опубликовано econet

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