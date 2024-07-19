Как понять, что инсулин повышен

Любая пища, попадающая в рот, вызывает повышение уровня глюкозы в крови. Чтобы ее компенсировать, поджелудочная железа вырабатывает определенное количество инсулина, которое зависит от состава пищи. Иногда чувствительность организма к инсулину снижается, и требуется все большее и большее его количество. В какой-то момент поджелудочная железа не может с этим справиться, и показатель глюкозы возрастает до уровня преддиабета или диабета.

У вас повышенный уровень инсулина, если

вы ощущаете постоянный голод, можете перекусить, даже если плотно поели;

показатель ИМТ больше 25, натощак уровень сахара в крови выше 3,3 – 5,5 ммоль/л, а инсулина – выше 3 – 25 мкЕД/мл;

очень хочется сладкого, трудно остановиться на одной порции углеводной пищи;

испытываете раздражение, дрожь, беспокойство пока не поели;

нерегулярный цикл, заболевания и кисты яичников, бесплодие, акне, усиленный рост волос;

заболевания и кисты яичников, бесплодие, акне, усиленный рост волос; низкий уровень «хорошего» холестерина, АД выше 140/90;

кожный зуд и плохо заживающие ранки.

Роль инсулина заключается в том, чтобы позволить клеткам организма усваивать глюкозу, которая используется в качестве топлива или хранится в виде жира.

Это также означает, что глюкоза с большей вероятностью будет накапливаться в крови, и это может привести к слишком высокому уровню сахара в крови .

Когда организм становится устойчивым к инсулину, он пытается справиться, производя больше инсулина. Люди с инсулинорезистентностью часто производят больше инсулина, чем здоровые люди.

Выработка слишком большого количества инсулина называется гиперинсулинемией.

Симптомы инсулинорезистентности

Первоначально инсулинорезистентность не проявляется симптомами. Симптомы начинают проявляться только тогда, когда они приводят к побочным эффектам, таким как повышение уровня сахара в крови. Когда это происходит, симптомы могут включать:

Вялость (усталость)

Голод

Проблемы с концентрацией внимания (мозговой туман)

Другие признаки, которые часто появляются у людей с инсулинорезистентностью, включают:

Увеличение веса примерно в середине (жир на животе)

Повышенное артериальное давление

Высокий уровень холестерина

Если инсулинорезистентность перерастает в преддиабет или диабет 2 типа, симптомы будут включать повышенный уровень глюкозы в крови и другие классические симптомы диабета 2 типа.

Если повышен уровень глюкозы в крови. Лучшие добавки

Берберин – вещество, которое получают из некоторых растений, обладает способностью снижать уровень глюкозы при сахарном диабете на 15,5 мг. Добавки барберина позволяют усилить эффект лекарств против диабета.

Витамин D – более 72% людей имеющих сахарный диабет, испытывают его дефицит. Согласно исследованиям, прием витамина позволил нормализовать уровень сахара у почти половины пациентов.

Джимнема лесная – листья этого растения уже давно применяются для нормализации глюкозы. Прием экстракта джимнемы снижает сахар на 29%. Кроме этого, джимнема помогает сдерживать тягу к сладостям и понижает уровень глюкозы натощак.

Магний – около 40% людей с диабетом, испытывают нехватку магния. Магниевые добавки помогают им значительно улучшить самочувствие, так как этот элемент использует организм для синтеза собственного инсулина.

Альфа-липоевая кислота – сильный антиоксидант. Производится организмом и содержится в капусте, шпинате, красном мясе. Защищает ткани от поражений вызванных сахаром и повышает их резистентность к инсулину.

Хром – его недостаток затрудняет возможность организма превращать сахар в энергию, что приводит к повышенной потребности в инсулине. Прием хрома помогает понизить уровень глюкозы в крови на 21 мг.опубликовано econet

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