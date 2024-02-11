Легендарное оздоровительное дыхание по методу Бутейко

Простая дыхательная гимнастика, разработанная доктором К.П. Бутейко, даст возможность сократить медикаментозное вмешательство, снизить динамику рецидивов заболевания и минимизировать риск осложнений. Кроме того, больной самостоятельно начинает контролировать приступы удушья.

Чтобы быть здоровым, нужно правильно дышать. Но что делать, если определенное заболевание как раз и не дает возможности больному полноценно вдыхать живительный кислород? Дыхательная гимнастика по Бутейко оказывает невероятный эффект и исцеляет от целого ряда недугов. Вот ключевые правила ее пошагового выполнения.

Дыхательная гимнастика по Бутейко

Правильное дыхание важно

Правильное дыхание жизненно необходимо для лиц с тяжелой гипертонии и бронхиальной астмой. При указанных недугах человек вынужден дышать специфически, то есть, очень глубоко. Вот как это выглядит: глубокий вдох - полный выдох.

Данное «полноценное» дыхание характерно и для занимающихся спортом, кому-то из них удалось прочувствовать вред от подобного дыхания. Суть заключается в том, что при глубоком дыхании из организма активно удаляется углекислый газ (CO2), что провоцирует спазм сосудов и развитие кислородного голодания.

В 50-х годах ХХ столетия доктор Бутейко экспериментальным путем доказал, что, если имеет место приступ бронхиальной астмы, необходимо вынудить больного дышать поверхностно и неглубоко, и его самочувствие тут же улучшится. А при возвращении глубокого дыхания болезненные проявления недуга возвращаются опять.

Все гениальное просто. И, при кажущейся простоте, это было серьезное открытие в науке. Даже в дыхательной практике йогов, исцеляющей от широкого спектра болезней, не практиковалось плавное снижение силы дыхания.

По словам самого К.П.Бутейко, дыхательная гимнастика представляет собой метод ликвидации глубокого дыхания посредством воли и с целью ухода от гипервентиляции легких.

Специфика дыхательной гимнастики по Бутейко

Важно понимать, что на первых порах занятия гимнастикой могут давать ряд нежелательных симптомов: учащение дыхания, дефицит воздуха, боли, потеря аппетита, страх и упорное нежелание практиковать занятия. Со временем все неприятные признаки исчезнут, главное - не прерывать занятия.

Дыхательная гимнастика по Бутейко: техника поверхностного дыхания

Большим плюсом указанной методики выступает реальная возможность проделывать упражнения в выбранное вами время и в удобном для вас месте. Кроме того, указанная дыхательная гимнастика не предполагает возрастных ограничений. Ее могут практиковать и дети, и лица преклонного возраста.

Кроме бронхиальной астмы и гипертонии, эффективной терапии посредством дыхательной гимнастики поддаются следующие заболевания: пневмосклероз, эмфизема легких, астматический бронхит, пневмония, стенокардия, патологии кровообращения головного мозга, аллергические болезни.

Принципы выполнения дыхательных упражнений

Ключевой принцип гимнастики по доктору Бутейко: в продолжение 2-3 сек. необходимо сделать неглубокий поверхностный вдох, а в следующие 3-4 сек. Нужно сделать выдох. Интервал между вдохами должен постепенно нарастать, так как в это время организм отдыхает. Важное условие: смотреть вверх и не акцентировать внимание на вероятное временное чувство дефицита воздуха.

К. П. Бутейко составил комплексы дыхательных упражнений из 2-х типов: 1-й – элементарное предотвращение гипервентиляции легких, и 2-й – когда указанные упражнения комбинируются со специальной физической активностью, что дает возможность значительно ускорить процесс повышения показателя углекислого газа (CO2) в организме.

Что необходимо знать! Лицам, страдающим тяжелой формой бронхиальной астмы 2-й тип упражнений крайне не рекомендуется.

Выше было отмечено, что проводить упражнения не возбраняется в любом месте и в любое время, но предпочтительнее, когда занятиям уделяется постоянное время на протяжении суток. Подходящий сценарий занятий: 00.00 час.; 04.00; 08.00; 12.00; 16.00 и 20.00. Ключевая задача – достичь паузы между вдохами в 50-60 сек.

Дыхательная гимнастика по Бутейко

Вот эти упражнения

№1 – следует задержать дыхание до возникновения чувства дефицита воздуха, максимально долго оставаться в данном положении, делая лишь короткие вдохи, если это очень необходимо.

№2 – следует задержать дыхание при ходьбе (перемещаясь по комнате), до чувства дефицита воздуха. Далее отдышаться и проделать упражнение еще раз.

№3 – необходимо дышать неглубоко и поверхностно в продолжение 3 мин., со временем указанный период увеличить до 10 мин.

Подведем итоги: несложная и эффективная гимнастика для дыхания по доктору Бутейко даст возможность минимизировать медикаментозное вмешательство, снизить динамику рецидивов определенного недуга и предупредить вероятность прогрессирования всякого рода осложнений. В придачу к этому, больной самостоятельно начинает держать под контролем приступы удушья при астме, и (что необычайно важно) перестает их страшиться, что несомненно меняет качество жизни в лучшую сторону.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet