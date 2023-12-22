Магний для улучшения сна

Во сне человек проводит большую часть своей жизни. Для здоровья всего организма важно, чтобы ночной отдых был полноценным. Если режим сна нарушен, восстановить его можно путем коррекции питания. Нужно употреблять больше витаминов и минералов, нормализующих сон.

Одним из важнейших микроэлементов, позволяющих нормализовать режим сна, является магний. Поговорим о том, какое именно влияние оказывает этот микроэлемент на организм и чем опасен его дефицит.

Как магний влияет на сон

Для чего организму нужен магний?

Магний находится в каждой клетке организма и соединительных тканях, участвует во многих процессах – сокращении мышц, производстве энергии, нормализации работы нервной системы, поддержки оптимального уровня сахара в крови и регуляции режима сна. Магний позволяет клеткам выполнять их прямые функции. В сутки организму требуется 310-420 мг магния. Молодым женщинам – меньше, а пожилым людям – больше.

Дефицит этого микроэлемента может привести к различным неблагоприятным последствиям. Нехватка магния зачастую возникает по причине неправильного питания – употребления много сахара, мучных изделий, обработанных продуктов. Нормальному усвоению микроэлемента препятствует нехватка D витамина, длительный прием антибиотиков, вредные привычки, старение, а самое главное – постоянное недосыпание.

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Почему нарушается сон и как магний помогает изменить ситуацию?

Снижение качества и продолжительности сна обычно происходит с возрастом или в связи с неправильным питанием. Многие страдают от бессонницы, что негативно отражается на их уровне жизни. Если человек плохо спит в течении одной недели, у него:

изменяются системы рецепторов нейротрансмиттеров, управляющие кортизолом и серотонином;

происходят нейрохимические изменения в мозге;

возникают депрессивные симптомы.

Поддержку здорового сна обеспечивают специальные добавки магния, благодаря которым в первой половине дня стабилизируется уровень кортизола – гормона стресса. Высокий уровень кортизола, а также интенсивные физические и эмоциональные нагрузки приводят к тому, что вечером сложно уснуть, а утром – проснуться. Поэтому первым шагом к нормализации режима сна является нормализация уровня гормона кортизола. Также в результате многочисленных исследований выявлено, что добавки магния обеспечивают поддержку оптимального уровня мелатонина – гормона, положительно влияющего на режим сна.

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Ускорить процесс засыпания можно с помощью диеты, в частности, включения в рацион продуктов, содержащих магний. Этим микроэлементом богаты:

цельные зерна;

бобовые;

листовые овощи;

семена и орехи.

Важно повышать уровень магния в организме, поскольку микроэлемент способен усилить действие гормонов, необходимых для здорового сна, а также гормонов, помогающих справляться с психологическими стрессами. Следите за своим здоровьем, питайтесь правильно и больше времени проводите на свежем воздухе, тогда вам удастся нормализовать сон.опубликовано econet

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