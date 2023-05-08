Паразиты и психосоматика

Сегодня много говорится об антипаразитарной чистке организма. Но мало кто углубляется в вопросы психосоматики появления паразитов в теле. Ведь у кого-то паразиты заводятся с легкостью, а другие не придерживаются общепринятых санитарных норм и не заболевают.
Паразиты – это организмы, живущие в теле «хозяина», не убивают его, а живут за счет него, забирают энергию и силу. Не бывает абсолютно «чистых» организмов (без паразитов). Вопрос лишь в их концентрации: сколько паразитов способно вынести тело.
Дети чаще всего попадают под влияние паразитов. Они в большей степени находятся под влиянием взрослых: могут отказаться от своего мнения, от своего ресурса, потому что тот, например, пока не сформирован. Это относится и к взрослым: если человек готов подчиниться, отвернуться от самого себя ради того, чтобы заслужить чье-то принятие, уважение, - высока вероятность приобрести паразитов в теле.
Процесс паразитизма прямолинейно-зависимый. Если у человека в теле имеются паразиты, есть смысл задуматься: «А на ком паразитирует он сам?». Паразиты служат сигналом того, что мы пользуемся (возможно без спроса) чьим-то ресурсом. Это проявляется в межличностных отношениях.
Человек, у которого внутри обитают паразиты, через какое-то время начинает путать собственные чувства и чувства, которые ему транслируют паразитические организмы. У таких людей появляется усталость, тяга к сладкому, потому что это его внутренние паразиты требуют спокойствия (для комфортного существования), питательную среду (сахара, быстрые углеводы). И владелец паразитов начинает этого хотеть, принимая за свои собственные желания, которые исходят из тела.
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Если человек – не сладкоежка, но у него проснулась резкая тяга к сладкому, можно продиагностироваться в плане грибов Кандида. Грибы-паразиты готовят почву друг для друга. Дрожжевые грибы сначала появляются в кишечнике, там они переформировывают микрофлору, делают ее удобной и не слишком агрессивной для паразитов: закисляют кишечник.
И потом, когда приходят паразиты и сосуществуют в социуме «грибы-паразиты», друг друга дополняют, обессиливая человека. Кислая и сладкая среда – это «рай» для паразитов и грибов. Чтобы сделать свое тело «неудобным» для паразитов, важно ощелачивать свою внутреннюю среду. Делается это через питание, проработку убеждений, стягивающих нас в негативные состояния, когда мы отказываемся от собственного «Я».
Как почувствовать разницу между своими ощущениями и потребностями, которые транслируют паразиты? Можно спросить себя: «Легко ли мне чувствовать чужую боль и радость? Проще ли мне попросить за другого, чем за самого себя?» Весьма вероятно, что в теле есть паразиты, которые всячески закрывают человека от него самого.
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Как естественное сопровождение человека, подверженного паразитарным инфекциям, - проблема самооценки. Такой человек всегда будет неуверенный, ему будет на физическом уровне казаться, что не хватает сил. А силы действительно поглощают паразиты. Если система убеждения человека разрешает пользоваться им, когда он готов жертвовать, прогибаться, не может постоять за себя, - он будет уязвим перед паразитами.
Тренировка навыка умения говорить «нет». Без страха, что от вас отвернутся, вас отвергнут. Через это будет тренироваться самооценка. Важно выйти из роли «заслуживателя»: никто никому ничего не должен.
Полезно помнить, что, когда человека снаружи окружает большое количество токсичных людей (родственников, сотрудников, знакомых), у него происходит рост внутренних паразитов, чтобы сделать его неприятным для окружения, отодвинуть этих людей на дистанцию. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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