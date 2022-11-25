Пилатес: 4 упражнения, которые подарят вам идеальный пресс за 10 минут в день!

Упругий, рельефный пресс - мечта многих. Достичь ее вполне реально: эти 4 упражнения помогут вам прокачать мышцы брюшного пресса. Комплекс следует выполнять регулярно 4 раза в неделю.

Предлагаемое занятие пилатесом состоит из 4 небольших упражнений, которые, при регулярном выполнении 4 раза в неделю, помогут вам добиться упругого, рельефного пресса. Более того, вы почувствуете себя здоровыми и ощутите легкость в теле, и вскоре будете безгранично благодарны пилатесу за ваш вызывающий зависть окружающих пресс.

Упражнения для мышц брюшного пресса

Для занятия вам потребуется:

мат или толстое полотенце

удобная одежда

1 небольшое полотенце

Упражнение 1: Подготавливаем мышцы брюшного пресса

Шаг 1: Подготовка

Лягте на мат или на полотенце, ноги согнуты в коленях под углом 45º. Стопы находятся на полу параллельно друг другу на расстоянии, приблизительно равном ширине бедер. Руки лежат на полу по бокам ладонями вниз.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Обратите особое внимание на поясничный отдел спины. Поясница не должна прижиматься к полу или сильно выгибаться. Постарайтесь найти промежуточное положение так, чтобы в пояснице был небольшой естественный изгиб, а таз был прочно прижат к полу.

Шаг 2: Дыхание

Сделайте глубокий вдох через нос, воздушная струя направлена вниз грудной клетки, а затем выдохните через рот.

Когда вы делаете выдох, постарайтесь, чтобы живот был плоским и ровным. Представьте, что ваш пупок как бы прижимается к позвоночнику.

Данное упражнение выполняется на 4 вдоха.

Шаг 3: Упражнение

Вдохните и медленно вытяните шею, опуская подбородок вниз, но не вжимая его в грудь. На выдохе напрягите мышцы и дотянитесь руками до ног, приподнимите верхнюю часть спины.

Сделайте ещё один вдох на этом этапе, вдыхая воздух в грудную клетку, при этом грудная клетка не должна расширяться. На выдохе медленно, равномерно опускайте спину в исходное положение и в заключение расслабьте шею.

Повторите упражнение 8 раз. Это упражнение направлено на развитие центральных и нижних мышц пресса.

Если во время выполнения упражнения вы почувствовали напряжение шейных позвонков, положите руки под голову для дополнительной поддержки. Локти широко расставлены в стороны и берут на себя основную нагрузку, за счет чего снимается давление на шею.

Упражнение 2: Сотня

Шаг 1: Подготовка

Не меняйте положения, ноги и колени сведены вместе, при этом поясница стремится прижаться к полу, ягодицы расслаблены.

Данное упражнение требует выполнения резких коротких взмахов руками вверх и вниз, как продемонстрировано на видеозаписи. Прежде чем приступить к выполнению упражнения, прорепетируйте несколько движений руками.

Шаг 2: Дыхание

Будьте внимательны, в данном упражнении применяется совершенно иная техника дыхания. Применяются те же принципы, но для того, чтобы подготовиться к упражнению вы должны совершать не только вдохи, но и выдохи, затем выполнять вдохи и выдохи на 10 счетов, по мере того как вы работаете руками.

Предлагаем вам следующую последовательность: вдох – 2, 3, 4, 5; выдох – 2, 3, 4, 10; вдох – 2, 3, 4, 5; выдох – 2, 3, 4, 20; и т.д., пока вы не досчитаете до 100.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Шаг 3: Упражнение

Сделайте вдох и медленно вытяните низ шеи, опуская подбородок, но не прижимая его к груди.

На выдохе отрывайте верхнюю часть спины от пола, выполняя подъем за счет сокращения мышц живота. Опустите плечи вниз, руки пытаются дотянуться до ног.

Сделайте вдох на 5 счетов, делая взмахи руками вверх и вниз, затем сделайте выдох на 5 счетов, продолжая выполнять движения руками. Выполняйте упражнение, пока не досчитаете до 100. Постарайтесь поддерживать определенный ритм. Если вы чувствуете, что начинаете быстро уставать, сделайте небольшую паузу, когда дойдете до 50. После чего закончите упражнение.

Вы ощутите работу всех мышц брюшного пресса.

Упражнение 3: Тренируем косые мышцы

Шаг 1: Подготовка

Находясь в положении лёжа, расставьте стопы на ширине бедёр, руки за голову, локти расставлены в стороны, плечи опущены вниз.

Шаг 2: Дыхание

Принцип дыхания тот же, что и в первом упражнении, но само упражнение выполняется на 2 вдоха.

Шаг 3: Упражнение

Сделайте вдох, чтобы подготовиться к выполнению упражнения. На выдохе напрягите мышцы брюшного пресса, выгните верхнюю часть туловища и приподнимите ее от пола, локти расставлены широко в стороны. Находясь в приподнятом положении, поверните корпус тела в сторону, как бы пытаясь дотянуться левым локтем до правого колена.

На выдохе опустите корпус на мат, коснитесь головой пола. На вдохе повторите подъем и выполните разворот на другую сторону (правый локоть – левое колено).

Повторите упражнение 10 раз, по 5 раз на каждую сторону. Данное упражнение укрепляет стенки живота и косые мышцы.

Закончив выполнение упражнения, не забудьте расслабить руки, вытянув их на мате.

Упражнение 4: «Мертвый жук»

Шаг 1: Подготовка

По возможности попробуйте прижать поясницу к полу.

Сделайте вдох, на выдохе поочередно поднимите согнутые ноги так, чтобы у вас получилась поза столешницы или, как ее ещё называют, поза «мертвого жука». Руки лежат на полу, ладони развернуты вверх и смотрят в потолок.

Следите за тем, чтобы в пояснице не было сильного изгиба.

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

Шаг 2: Дыхание

Техника дыхания абсолютно такая же, что и в предыдущем упражнении.

Шаг 3: Упражнение

Сделайте подготовительный вдох, на выдохе напрягите мышцы живота и одновременно опустите правую ногу на пол, удерживая ее в согнутом положении, носок касается пола.

На вдохе поднимите ногу обратно, затем выдохните и опустите другую ногу.

Повторите это упражнение 8 раз – по 4 раза на каждую ногу. Вы должны почувствовать работу нижних мышц брюшного пресса.

Закончив выполнение упражнения, медленно опустите одну ногу за другой, затем расслабьте ноги, обхватив колени и прижав их к груди.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet