«Растущее дерево»: СУПЕР упражнение для спины

Это прекрасное упражнение, дающее силу и устойчивость всей нижней части спины. «Растущее дерево» – это не только в высшей степени эффективная тренировка для мышц. Помимо прочего в награду за регулярное выполнение данного упражнения вы получите «чемпионский пояс» из чистой жизненной энергии.

С одной стороны, оно помогает предотвратить появление проблем, затрагивающих нижнюю часть спины, а с другой – дает вам эмоциональную устойчивость и помогает почувствовать связь с землей. Мы будем разучивать это упражнение в три этапа. Каждый последующий этап – это органичное продолжение предыдущего. Уже после нескольких практических занятий вы сможете затрачивать на выполнение всего упражнения лишь несколько минут и при этом извлекать для себя огромную выгоду.

1-й этап

1. Встаньте на расстоянии примерно одного шага от стены и упритесь в нее спиной. При этом ноги поставьте на ширину плеч и согните в коленях (стремитесь к тому, чтобы угол был максимально близок к 90 градусам).

2. Как можно плотнее прижмитесь к стене всем позвоночником – от начала шейного отдела до крестца. Между стеной и вашей спиной не должно быть ни малейшего зазора. Подбородок при этом не поднимайте, напротив – тяните его в сторону груди.

3. Оставаясь в таком положении, сделайте глубокий вдох. Это должно быть диафрагмальное дыхание, при котором воздух направляется «в живот» и брюшная стенка поднимается, а грудная клетка остается почти неподвижной. (Вы можете контролировать это движение рукой, как показано на рисунке.)

4. Затем выдохните и втяните в себя живот.

Это упражнение можно повторять до 20 раз подряд.

5. Встаньте посреди комнаты. Ноги – на ширине плеч, вес тела равномерно распределен между обеими ногами. Убедитесь в том, что на все участки каждой стопы (на пятку, носок и свод) приходится равное давление. Иными словами, вы должны быть абсолютно уверены в том, что твердо стоите на ногах.

6. Согните ноги так, чтобы колени оказались на одной вертикальной оси с носками. Сместите таз немного вперед и потянитесь подбородком к груди – в результате вы должны ощутить некоторое напряжение вдоль всего позвоночника. Почувствуйте, как ваш позвоночник растягивается. А затем вообразите, что из вашей макушки выходит струна, которая тянется вертикально через все тело, проходит сквозь промежность и спадает к полу. Без дополнительного напряжения выровняйте положение своего тела (в первую очередь корпуса) по этой воображаемой струне.

2-й этап

Расслабьте шею и плечи.

Поднимите согнутые в локтях руки через стороны вверх – до уровня плеч. Кисти держите ладонями к себе.

Поднимите большие пальцы вверх. Посмотрите прямо перед собой (линия взгляда должна проходить как раз между поднятыми большими пальцами).

В течение некоторого времени оставайтесь в таком положении, наблюдая за ощущениями в своем теле. Вы должны чувствовать напряжение только вдоль позвоночника – ни в каком другом участке тела оно не должно быть настолько ощутимым, чтобы это вас беспокоило или просто привлекало ваше внимание.

Уже через 2–3 дня вы вполне освоите описанную выше позу (2-й этап) и сможете дополнить ее дыхательным упражнением. Дышать нужно точно так же, как при выполнении первой части упражнения: сделайте глубокий вдох, направляя воздух «в живот», затем выдохните и слегка втяните живот в себя.

Повторите эту часть упражнения не больше 12 раз.

На этом этапе вам предстоит освоить еще один прием. Глубоко вдохните и одновременно с этим сильно напрягите мышцы вокруг ануса (заднего прохода). Не выпуская воздух «из живота», сосредоточьте внимание на точке позади пупка. Уловите в ней ощущения, указывающие на присутствие потока жизненной энергии, и закрутите его вихрем. Заставьте этот «энергетический смерч» сделать четыре оборота по часовой стрелке и столько же в противоположном направлении. Затем выдохните и расслабьтесь.

Повторите эту часть упражнения несколько раз подряд.опубликовано econet

Из книги "Жить без боли в спине: как вылечить позвоночник и улучшить общее самочувствие", Стивен Риппл

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet