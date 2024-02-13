Симптомы менопаузы и способы их облегчения

Обычно женщины испытывают симптомы менопаузы в возрасте от 40 до 50 лет, из-за естественных гормональных изменений. Типичные признаки менопаузы: увеличение веса, проблемы со сном, приливы, снижение либидо и вагинальные изменения. Можно естественным образом управлять этими симптомами.

Для многих женщин менопауза - негативный процесс, тем более что мы обычно слышим только о плохих моментах. Менопауза - это факт жизни всех женщин, нравится нам это или нет. Независимо от того, кто вы и откуда, если вы женщина, то в какой-то момент вашей жизни вам придется столкнуться с симптомами менопаузы.

Неизбежная менопауза

Это помогает рассматривать менопаузу как естественную часть процесса старения, а не как медицинское заболевание или проблемное состояние, как некоторые думают. Когда дело доходит до облегчения симптомов менопаузы, самой сложной частью часто являются эмоциональные и физические побочные эффекты, которые она приносит. Переход через менопаузу может означать борьбу с нежелательными симптомами, такими как увеличение веса, низкий уровень энергии, низкое половое влечение и изменения в настроении.

Один из наиболее распространенных способов облегчить иногда трудно преодолимые побочные эффекты менопаузы - использовать препараты для заместительной гормональной терапии. Обычно это включает прием препаратов, замещающих эстроген и / или прогестин, или использование гормональных кремов. Однако опасность для здоровья женщины от приема гормональных препаратов стала серьезной проблемой. Хорошая новость заключается в следующем: хотя побочные эффекты менопаузы могут варьироваться от надоедливых до изнурительных, есть способы справиться с этим естественным путем, не увеличивая риск определенных заболеваний.

№ 1 в списке - упражнения. Переход в менопаузу может быть рискованным временем для женщин,так как во время этого перехода у них с большей вероятностью разовьются заболевания, связанные с обменом веществ. Но можно снизить этот риск. Новое исследование, опубликованное в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма эндокринного общества в октябре 2018 года, показало, что женщины среднего возраста, переходящие в менопаузу, могут снизить риск развития сердечных заболеваний и диабета 2 типа, сосредоточившись на физических упражнениях и придерживаясь более низкокалорийной диеты.

«Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете 2 типа у женщин в постменопаузе. Это исследование уникально, потому что оно фокусируется на более раннем этапе жизни женщин, менопаузальном переходе в среднем возрасте, чтобы потенциально предотвратить возникновение таких заболеваний», - говорит ведущий автор исследования Дженнифер С. Ли, доктор медицинских наук, доцент медицины в Стэнфордском университете. Медицинский центр.

Что такое менопауза?

Давайте посмотрим, в чем именно заключается менопауза.

Исследовательский институт женского здоровья Северо-Западного университета объясняет, что существует три стадии менопаузы:

Перименопауза (перед менопаузой).

Менопауза.

Постменопауза (после менопаузы).

В отличие от того, что многие думают, менопауза не длится вечно, и ваше тело со временем привыкает к новым изменениям. Сколько времени это займет, зависит от каждой отдельной женщины, ее тела и общего состояния здоровья.

Менопауза - это завершение менструального цикла женщины и, следовательно, ее фертильности. Считается, что менопауза начинается через год после последней менструации у женщины (то есть у нее в течение одного года наблюдается «аменорея» или отсутствие менструального цикла). Это означает, что через 12 месяцев после последней менструации вы официально находитесь в менопаузе и, вероятно, уже начинаете испытывать некоторые общие симптомы менопаузы. Этот период времени означает конец репродуктивного функционирования яичников и переход через различные гормональные изменения.

Симптомы менопаузы обычно появляются в возрасте около 35 лет, когда ваши яичники становятся меньше и перестают вырабатывать гормоны эстроген и прогестерон, контролирующие менструальный цикл.

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Что вызывает симптомы менопаузы?

Менопауза включает в себя множество естественных изменений во всей репродуктивной системе женщины, включая ее внутренние органы, внешние гениталии, ткань груди (которая способна выделять гормоны), а также различные репродуктивные и не репродуктивные гормоны. Примерно к 30 годам ваши яичники начинают вырабатывать меньше эстрогена и прогестерона, и, следовательно, фертильность начинает снижаться.

Гормоны, которые в первую очередь задействованы в репродуктивной системе женщины и, следовательно, в менопаузе, включают:

Гонадотропин-рилизинг-гормон (ГнРГ).

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).

Лютеинизирующий гормон (ЛГ).

Эстроген (три типа, включая эстрон, эстридиол и эстриолл).

Прогестерон.

Тестостерон.

До наступления менопаузы в репродуктивном возрасте эстрадиол является основной формой эстрогена, который выделяется в основном яичниками. После менопаузы эстрон становится наиболее распространенным типом эстрогена, который в основном выделяется женскими жировыми клетками и надпочечниками. Эстроген прикрепляется к рецепторам на клетках в тканях, в том числе в матке и груди, а также в почках, сердце, кровеносных сосудах и других тканях в меньшей степени.

Не существует единственной причины менопаузы, поскольку это очень сложный процесс. Однако наиболее значительные изменения, происходящие в организме женщины во время этого перехода, заключаются в увеличении потери фолликулов яичников (так называемой фолликулярной атрезии) и, следовательно, снижении количества вырабатываемого эстрогена. Зрелые фолликулы выделяют эстроген, поэтому по мере того, как скорость потери фолликулов увеличивается, вырабатывается меньше эстрогена. Уровень эстрогена начинает падать за 6-12 месяцев до менопаузы (во время перименопаузы) и продолжается на протяжении всего процесса.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что каждый взрослый, переживает ли менопауза или нет, испытывает некоторые признаки старения. Как пишет Гарвардская медицинская школа, «часто трудно сказать, какие изменения являются прямым результатом падения уровня гормонов, а какие - естественными последствиями старения. Некоторые симптомы накладываются друг на друга или имеют каскадный эффект».

Общие симптомы менопаузы

Скорость, с которой регулируются различные репродуктивные гормоны во время менопаузы, широко варьируется, поэтому симптомы менопаузы могут быть разными, а также очень непредсказуемыми. Гормоны, как правило, не падают быстро, линейно - скорее, они могут время от времени повышаться, что помогает объяснить, почему у женщины периоды все еще могут приходить и уходить во время перехода через менопаузу.

Во время менопаузы больше всего опасаются не пропуски месячных менструаций, а побочные эффекты, вызванные снижением репродуктивных гормонов в организме. Снижение уровня эстрогена особенно влияет на гипоталамус, часть мозга, которую часто называют «термостатом тела», поскольку он регулирует температуру тела, режим сна, половые гормоны, настроение и аппетит.

Какие симптомы менопаузы вы можете ожидать? Опять же, это зависит от вашего уникального гормонального фона. Исследования показали, что симптомы менопаузы значительно различаются по продолжительности и интенсивности, потому что даже у женщин одного возраста уровни гормонов могут сильно отличаться в любой момент времени.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов менопаузы включают:

Нерегулярные периоды: это особенно характерно для перименопаузы, когда менструация происходит в среднем каждые два-четыре месяца. Периоды могут приходить и уходить, а иногда становиться тяжелее или легче.

Периоды могут приходить и уходить, а иногда становиться тяжелее или легче. Приливы и ночная потливость: Университет Джона Хопкина сообщает, что около 75 процентов всех женщин в период менопаузы испытывают приливы (внезапные, краткие, периодические повышения температуры тела), 80 процентов из которых происходят в течение 2 лет или меньше. Около 15 процентов женщин в менопаузе сообщают о «сильных приливах», вызванных гормональными изменениями, влияющими на гипоталамус, контролирующий температуру тела.

Перепады настроения: они могут включать повышенную раздражительность, беспокойство или депрессивные симптомы.

Сухость влагалища: влагалище технически укорачивается и теряет эластичность (так называемая атрофия влагалища). Тонкость и сухость влагалища могут сопровождаться повышенной восприимчивостью к инфекциям мочевыводящих путей, вызванным потерей жидкости из влагалища / меньшим количеством смазки для удаления бактерий.

Тонкость и сухость влагалища могут сопровождаться повышенной восприимчивостью к инфекциям мочевыводящих путей, вызванным потерей жидкости из влагалища / меньшим количеством смазки для удаления бактерий. Увеличение абдоминального жира и увеличение веса: из-за замедленного метаболизма.

Бессонница и изменение качества сна

Истончение волос и сухость кожи

Изменения мочеиспускания: из-за изменений тканей влагалища некоторые женщины испытывают частые, внезапные, сильные позывы к мочеиспусканию или могут иметь проблемы с контролем мочеиспускания.

Грудь становится меньше: поскольку грудь больше не стимулируется эстрогеном, она, как правило, становится меньше, менее плотной, имеет больше жировой ткани и теряет часть своего объема (становится «более отвисшей»).

Снижение полового влечения: приток крови к области гениталий снижается, половые губы становятся меньше, а мышечная ткань клитора начинает сокращаться.

Изменения в матке, яичниках и шейке матки: хотя вы, вероятно, не чувствуете, что это происходит, яичники и матка уменьшаются в размерах, а мышцы матки становятся более твердыми (фиброзными). Шейка матки также становится меньше и уже.

Повышенный риск других заболеваний и осложнений: исследования показывают, что после менопаузы у женщины повышается риск сердечно-сосудистых (сердечно-сосудистых) заболеваний, а также остеопороза. Это происходит из-за снижения уровня эстрогена, который изменяет накопление жира, а также способствует потере плотности костей, ослаблению костей и повышенному риску переломов.

В дополнение к общим симптомам, перечисленным выше, окончание менструации и фертильность женщины часто могут означать эмоциональные изменения в ее жизни. Переход от молодой, дающей жизнь, плодородной женщины к пожилой женщине иногда может нанести ей психологический и эмоциональный урон. Однако это только в том случае, если вы позволите этому быть. Если вы работаете над пониманием менопаузы, приветствуете и принимаете ее, а также используете соответствующие методы лечения, не подвергающие ваше здоровье риску, чтобы справиться с симптомами менопаузы, то это может быть даже одним из лучших и наиболее значимых периодов вашей жизни.

Как долго длится менопауза?

Большинство женщин проходят через эти изменения от пяти до 10 лет. Для большинства это ближе к пяти годам, но у других женщин симптомы могут появляться и исчезать гораздо дольше. Какая хорошая новость связана с менопаузой? Ожидаемая продолжительность жизни женщин в западном мире растет, и теперь, по оценкам, женщины старшего возраста в среднем доживают до 79,7–84,3 года (значительное увеличение по сравнению с примерно 50 лет назад). Ожидается, что около двух третей всего населения США доживет до 85 лет и старше! Это означает, что забота о себе во время и после менопаузы как никогда важна.

Факты и статистика относительно менопаузы

Менопауза обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет, средний возраст - 51 год.

По оценкам, 75 процентов всех женщин в возрасте 50–55 лет находятся в постменопаузе, в то время как среди женщин в возрасте 40–45 лет только около 5 процентов пережили естественную менопаузу.

По оценкам, только в США около 6000 женщин ежедневно достигают точки, когда официально наступает менопауза (2 миллиона женщин в год).

Только около 1 процента женщин испытывают менопаузу до 40 лет (так называемая преждевременная менопауза).

Исследования показывают, что двумя наиболее распространенными симптомами менопаузы являются приливы жара и сухость влагалища, за которыми следуют нарушения сна, жалобы на мочеиспускание, сексуальная дисфункция и изменения настроения.

Согласно исследованию, опубликованному Североамериканским обществом менопаузы, некоторые исследования показали, что до 80 процентов женщин, переживающих менопаузу, не сообщают о снижении качества жизни, и только около 10 процентов сообщают о чувствах отчаяния, раздражительности или усталости во время менопаузы.

Сегодня женщины живут как минимум треть своей жизни после менопаузы. По оценкам, к 2026 году почти четверть взрослого населения западных промышленно развитых стран будут женщины старше 50 лет.

По оценкам, к 2026 году почти четверть взрослого населения западных промышленно развитых стран будут женщины старше 50 лет. Некоторые исследования показывают, что около 50 процентов женщин, живущих в США, считают, что они наиболее счастливы и удовлетворены в возрасте от 50 до 65 лет по сравнению с тем, когда им было 20, 30 или 40 лет.

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Обычное лечение

Лечение, включая химиотерапию, лучевую терапию, операцию по удалению яичников или гормональную терапию, может повлиять на уровень гормонов. Это одна из причин, почему женщины, которые принимали эти лекарства / проходили курс лечения в прошлом, как правило, переживают менопаузу в более раннем возрасте по сравнению с теми, кто этого не делал.

Что показывают исследования о заместительной терапии гормонами?

Исследования показывают, что прием заместительной гормональной терапии может увеличить риск возникновения у женщины ряда серьезных заболеваний, в том числе:

Рак молочной железы.

Сердечные заболевание.

Тромбообразование.

Недержание мочи.

Деменция и потеря памяти.

Фактически, в одном из крупнейших исследований - Гормональной программе Инициативы по охране здоровья женщин (WHI), спонсируемой Национальным институтом сердца, легких и крови; Национальный институт рака; и части Национального института здоровья - было обнаружено, что женщины, принимающие препараты, замещающие эстроген, на 24 процента чаще заболевают раком груди по сравнению с женщинами, которые вообще не принимают препараты гормональной терапии.

В исследовании участвовали две группы женщин: одна принимала только препараты, замещающие эстроген, а другая принимала как эстроген, так и прогестиновые препараты. Исследование началось в 1991 году и было внезапно прекращено для группы, принимавшей как эстроген, так и прогестин, в 2002 году, потому что исследователи обнаружили, что риски от использования обоих препаратов намного перевешивают преимущества. Исследование было остановлено в группе, принимавшей только эстроген, по тем же причинам в 2004 году. Другие исследования показали, что у женщин, принимающих гормональные препараты, рак груди с большей вероятностью будет тяжелым, смертельным и распространится на другие части тела. Также есть свидетельства того, что как комбинированное, так и использование только эстрогена, гормонов может привести к тому, что маммографические обследования будут менее эффективными для раннего выявления рака груди.

Помимо рака груди, исследования показывают связь между использованием заместительной гормональной терапии и заболеваниями / состояниями, включая инсульт, тромбы, сердечный приступ, недержание мочи, слабоумие и, возможно, другие типы рака, включая рак легких или толстой кишки.

Было обнаружено, что использование эстрогена и прогестина удваивает риск развития деменции у женщин в постменопаузе в возрасте 65 лет и старше, а комбинированная гормональная терапия или только эстроген значительно увеличивает риск инсульта, тромбов и сердечного приступа при приеме лекарств.

Многие из распространенных побочных эффектов, связанных с менопаузой, можно эффективно лечить с помощью безопасных и эффективных натуральных средств.

Менопауза может быть пугающим временем в вашей жизни - если вы позволите этому быть. Но если вы будете следовать шагам, перечисленным ниже, держитесь подальше от опасной заместительной гормональной терапии и хорошо позаботитесь о себе, глядя сегодня, вы, скорее всего, пройдете через это с улыбкой и новым прыжком в своем шаге.

Природные средства от симптомов менопаузы

1. Упражнения

Один из лучших способов борьбы со многими неприятными симптомами, связанными с менопаузой, - это делать упражнения регулярной частью своего распорядка дня. Физические упражнения не только повышают уровень серотонина, тем самым улучшая ваше настроение, аппетит и помогая вам уснуть, но также доказано, что польза от упражнений дает даже больше. Если вы будете выполнять регулярные еженедельные упражнения, вы будете чувствовать себя и выглядеть лучше.

Рекомендуется заниматься аэробикой в ​​течение 10–30 минут, а также выполнять силовые тренировки несколько раз в неделю. Силовые тренировки повышают вашу самооценку и помогают естественным образом сбалансировать гормоны, а также помогают поддерживать мышечную массу, что важно для предотвращения набора веса. Он также укрепляет ваши кости для борьбы с остеопорозом - еще одним заболеванием, которое часто сопровождает менопаузу.

2. Травяные препараты

Многие травы и продукты содержат естественные гормоны (например, фитоэстрогены) или гормонально-уравновешивающие свойства, которые могут помочь вам облегчить переходный период. Хотя есть несколько вариантов лечения симптомов менопаузы с помощью лекарственных трав, некоторые из них более эффективны, чем другие. Целесообразно сначала проконсультироваться с врачом-натуропатом, особенно если у вас есть другие заболевания и вы принимаете лекарства.

Некоторые из наиболее часто используемых лечебных трав для лечения симптомов менопаузы включают:

Женьшень.

Масло примулы вечерней.

Корень лакрицы.

Клопогон кистевидный.

Дикий ямс.

Листья красной малины.

Зверобой.

Целомудренное дерево.

Сарсапарилла.

Красный клевер.

Каждая из вышеперечисленных трав лечит определенный симптом (или иногда симптомы). Важно отметить, какие из ваших симптомов менопаузы наиболее беспокоят, и сначала вылечите их, а затем двигайтесь вниз по списку. Здесь могут быть полезны знания квалифицированного врача-натуропата. Врач имеет обширные знания о том, какие травы использовать для лечения ваших точных симптомов, какие дозировки являются наиболее безопасными, и дает советы о том, какие травы можно безопасно использовать одновременно.

3. Здоровая диета для баланса гормонов

Как сказал Гиппократ: «Пусть твоя пища будет твоим лекарством, а твое лекарство - твоей пищей». Здоровое питание - это часто упускаемый из виду способ уменьшить неприятные симптомы менопаузы, а также снизить риск многих других возрастных заболеваний. Убедитесь, что в это время перемен вы даете своему телу все, что ему нужно, чтобы приспособиться. Советы по правильному питанию, которые помогут сбалансировать гормоны, включают:

Ежедневно ешьте много свежих органических фруктов и овощей. Не только во время менопаузы (или любой из стадий менопаузы), но и на протяжении всей жизни разумно есть свежие, местные органические продукты, которые подверглись наименьшей обработке.

Имейте в виду, что вам может потребоваться меньше калорий, чтобы поддерживать свой вес. Ограничьте «пустые калории», сократив потребление упакованных или обработанных пищевых продуктов, добавленного сахара, рафинированных углеводов, сладких напитков, алкоголя и рафинированных масел.

Пейте много чистой пресной воды.

Меры предосторожности

Как и в случае со всеми видами лечения, естественными или нет, то, что работает для одного, может работать или не работать для другого. Все наши тела уникальны, поэтому логично, что разные методы лечения работают для разных женщин.

Нет никаких гарантий, что природные средства помогут уменьшить все симптомы менопаузы, поэтому стоит реалистично оценивать свои ожидания. Согласно обзору, опубликованному Национальной сетью женского здоровья, в целом некоторые исследования показывают, что некоторые из естественных вариантов, описанных выше, эффективны для большого процента женщин, в то время как другие исследования показывают, что они вообще не работают. Это означает, что вам, возможно, придется провести небольшое исследование, попробовать несколько различных натуральных средств, а затем решить, что лучше всего работает для борьбы с побочными эффектами менопаузы. Это требует времени и небольшого количества исследований, но это определенно лучше, чем увеличивает ваши шансы получить изнурительные заболевания от приема опасных гормональных препаратов.

Что касается использования лекарственных трав для лечения симптомов менопаузы, имейте в виду, что важно покупать высококачественные чистые продукты и использовать их в надлежащих количествах. По сравнению с фармацевтическими или гормональными препаратами, о потенциальных побочных эффектах трав известно меньше, потому что исследования обычно носят более короткий срок и имеют меньшие размеры выборки. Национальный центр дополнительной и альтернативной медицины увеличивает финансирование долгосрочных исследований эффективности и безопасности натуральных трав / растительных препаратов при менопаузе, но пока мы не узнаем больше, обращайте внимание на любые признаки побочных эффектов, включая жалобы на пищеварение, кровотечение, головокружение или обмороки, аллергия и падение артериального давления.опубликовано econet

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