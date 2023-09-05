Синие и фиолетовые фрукты и овощи для здоровья мозга

Нам известно, что важно вводить в свой пищевой рацион как можно больше овощей и фруктов. Но особое место среди них занимают те, которые имеют синюю, пурпурную и фиолетовую окраску. Эти продукты содержат необходимые организму антиоксиданты и другие вещества, важные для здоровья мозга и нервной системы.
Головной мозг – это центр нервной системы, он централизованно контролирует все органы тела, регулирует сенсорную информацию и активность мускулатуры. Мозг поддерживает контроль синтеза гормонов. Здоровый мозг – это всё для нас: он дает понимать окружающий мир, запоминать информацию, учиться новому, сосредотачиваться, мыслить логически.
Если здоровье мозга ухудшилось, мы испытываем дисбаланс настроения (депрессию и беспокойство), проблемы с вниманием, памятью и движением.
Синие, пурпурные и фиолетовые растительные продукты содержат высокую концентрацию антиоксидантов, а именно – тех, которые оберегают головной мозг и нервную систему от оксидативного стресса и воспалений из-за повреждений свободными радикалами.
Антоцианы - это сине-фиолетовые пигменты в растительных продуктах (антиоксидантные флавоноиды). Они имеют способность проникать сквозь гематоэнцефалический барьер, влияя на мозговые клетки.
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Рекомендуется выбирать твердую чернику однородной окраски. В ягодах не должно быть лишней влаги.
Сливы и чернослив имеют в составе фенольные вещества - неохлорогеновая и хлорогеновая кислоты.
Если сливам нужно дозреть, нужно хранить их в помещении при комнатной температуре.
Темный виноград, изюм, ежевика, марионика также полезны для здоровья мозга.
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Китайская капуста пурпурного цвета включает больше ценных для нашего организма веществ, чем прочие виды: более высокую концентрацию фенольных кислот и флавоноидов в сравнении с белой капустой.
Вкус этой капусты колеблется от горького / острого до немного сладкого. Типичный цвет капустных листьев - зеленый, но его гамма меняется от светло-лилового до темно-фиолетового.
Отличный источник антиоксидантов (витамина С и антоцианов, фенолов, флавоноидов).
Продукт имеет высокую концентрацию витамина B6, необходимого для деятельности мозговых клеток и нервной системы. Функция его заключается в выработке нейротрансмиттеров серотонина и дофамина.
Другие синие и фиолетовые овощи для здоровья мозга - баклажаны и пурпурная капуста.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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