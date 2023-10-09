Привычный нам укроп (точнее, его семена) пользуется популярностью в народной медицине. Его полезное действие распространяется на работу почек, сердца и сосудов, пищеварения и не только. Можно приготовить целительный настой из семян укропа, как говорят, "от 100 болезней".
Укроп называют травой от 100 болезней. Это известное средство народной медицины. Речь пойдет именно о семенах этого растения. Семена укропа содержат марганец (Mg), селен (Se), кальций (Ca), железо (Fe), цинк (Zn), медь (Cu), магний (Mg), калий (K), фосфор (P), натрий (Na), витамины А, С и витамины комплекса В. В составе семян укропа есть эфирные масла, флавоноиды, каротин. Как применять это средство?
Семена укропа - великолепное средство от проблем желудка, высокого давления. Кроме того, семена укропа налаживают функцию почек и полезны для кроветворной системы.
Семена укропа:
Компоненты:
Как готовить:
Пить настой необходимо в течение 2 дней. Оставшийся состав храним в холодильнике. Перед употреблением желательно нагреть жидкость до комнатной температуры.
Принимать по 100-150 гр. на голодный желудок (за 20-30 минут до еды) 2-3 раза в день. Желательно пить на ночь, через 1,5-2 часа после ужина.
Состав укрепляет сон, нормализует работу почек и желудка. Также вы заметите, что проходят головные боли из-за повышенного давления.
Противопоказания: не рекомендуется употреблять тем, у кого пониженное давление.
Совет: цикорий можно заменить сухим шиповником.
Курс приема настоя: 10 дней, 5 дней – перерыв. 3-4 курса приема дадут ощутимый результат.опубликовано econet
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