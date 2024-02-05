УНИКАЛЬНЫЕ упражнения для поднятия ИММУНИТЕТА

Этих упражнений достаточно, чтобы начать важную внутреннюю и физическую трансформацию. Они активируют вашу энергию и улучшат самочувствие.

Комплекс разработал всемирно известный инструктор Ли Холден. Помните, не так важно, как много времени вы сможете уделять практике, самое главное – регулярность и правильное выполнение. Постоянство и сосредоточенность – залог успеха во многих начинаниях.

Комплекс упражнений от Ли Холдена

Упражнение 1

Ноги на ширине плеч. Руки и плечи максимально расслаблены. Дыхание спокойное. Следите, чтобы ровным оставался позвоночник. Поверните тело в один бок, при этом стопы остаются на том же месте, плотно прижаты к полу. Руки немного согните в локтях: во время поворота одна рука слегка ударяет открытой ладошкой в область живота, вторая – по пояснице. Медленно вернитесь в исходное положение, а после – совершите оборот в другую сторону.

Упражнение необходимо повторять 2-4 минуты.

Упражнение 2

Исходное положение – то же. Ноги на ширине плеч, ступни плотно прижаты.

Согните руку и поместите ее в зону под ключицей. В этом месте есть углубление, в нем – важная точка активации внутренней энергии. Разотрите это место массирующими движениями.

Слева массаж проводим правой рукой, справа – левой.

После этого постучите ладонью по противоположной руке – сверху вниз и наоборот.

Упражнение 3

Продолжайте с той же исходной позиции. Руки согните и кулаками начните ударять себя легко в середину груди.

Практикуйте задерживание дыхания, дышите очень медленно и спокойно.

Ваши действия также медленны и спокойны.

Закройте глаза, локти должны быть широко расставлены, пока вы работаете собранными в кулаки кистями.

Продолжайте несколько минут.

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Упражнение 4

Сохраняем исходное положение с плотно прижатыми к полу ступнями.

1. Соберите пальцы рук в щепотки и прижмите их к тому же месту под ключицами как в упражнении 2.

2. Широко распахивая грудную клетку, делайте круговые движения руками, локтями, плечами.

3. Для более широкого круга начните двигать торсом - немного наклоняйтесь и выпрямляйтесь по направлению движения рук и плеч.

4. Через некоторое время начните двигать не двумя руками синхронно, а поочередно – задействуйте торс.

5. По окончанию расслабьте руки и немного потрясите ими.

Упражнение 5

1. Немного наклоните торс вперед, колени согните, а руки согните так, как будто вы обхватываете большой шар перед собой.

2. После положите одну ладонь на грудь, а вторую – на живот.

3. Сделайте очень глубокий вдох грудью: ладонь на груди поднимается, а ладонь на животе как бы подтягивает его внутрь и вверх.

4. После нескольких минут таких повторений встаньте в исходное положение с округленными руками.

5. Вдыхая, поднимите руки, затем - голову, запрокидывая ее назад. Ладони смотрят вверх.

6. На выходе вернитесь в исходное положение с округленными руками.

Упражнение 6

Начинайте из исходного положения прошлого упражнения, спина должна быть ровной.

1. Одну руку поднимите вверх, вторую – опустите. Ладони смотрят в противоположном направлении: вверх и вниз.

2. Теперь пальцы рук на согнутых ладонях поверните в разные стороны, сами слегка наклоните корпус в один бок.

3. Поменяйте наклон – руки медленно сменяют положение друг друга перед вашим лицом. Таким образом вы находите максимальный контакт со своей энергией Ци.

Выполняйте упражнение с закрытыми глазами и размеренным дыханием.

Этих упражнений достаточно, чтобы начать важную внутреннюю и физическую трансформацию. Они активируют вашу э и улучшат самочувствие.

Буквально после первого занятия вы почувствуете, как прошла боль в спине от сидячей работы, если она вас беспокоила, а ваши движения стали легкими и уверенными.опубликовано econet

Автор Валерий Швец

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