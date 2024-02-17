Упражнение «Особождение»: восточная техника оздоровления

Упражнение Освобождения предназначено для того, чтобы увеличить дыхательную способность, чистоту крови, напитать кислородом волокна мышц, снять нервозность, мышечное напряжение и душевное утомление, разбудить чувства. Она содействует процессу взаимодействие физического и душевного тела.

Вы обязаны сами себе быть внимательными к самой слабой реакции или ощущению вашего тела, которое должно постоянно чувствовать, что вы не только слушаете его, но и заботитесь о нем. Дайте ему возможность почувствовать и снова вспомнить умиротворение, которое приведет вас к безмятежности и хорошему самочувствию. Упражнение может выполняться в любое время дня. Ради вашего тела практикуйте его каждый раз, когда вы чувствуете в нем потребность. Например, выполняйте упражнение освобождения, когда чувствуете нервозность или когда страх усиливает беспокойство внутри вашего тела. Когда вы обеспокоены малоприятными сообщениями, ваше испуганное тело вполне может потерять свою выдержку, и утомление может сбить вас с пути.

Как, когда и для чего нужно выполнять упражнение Освобождения

Как выполнять упражнение Освобождения

Когда выполнять упражнение Освобождения

Польза упражнения Освобождения

Как выполнять упражнение Освобождения

Чтобы поддержать благожелательные вибрации, всегда располагайтесь лицом к востоку, югу или западу. Старайтесь не поворачиваться лицом к северу. Обращайтесь со своим телом, как с человеком, которому вы отдаете всю глубину своей любви.

Это упражнение поможет вам реализовать действие дыхания в вашем теле и приведет ваше тело к хорошему самочувствию.

Встаньте, ноги прямо. Расстояние между ступнями должно соответствовать ширине ваших плеч (рис. 1).

Расслабьте руки и опустите их вдоль тела, встряхивая слегка, чтобы полностью их расслабить.

Независимо от глубины вашего дыхания вдохните три раза. Это поможет вашему телу понять, что вы ищете его содействия, чтобы перейти к состоянию хорошего самочувствия. На выдохе расслабьте мышцы лица, насколько это возможно. Позвольте всему телу войти в состояние расслабления.

Поднимите руки перед собой и направьте их друг к другу, протягивая пальцы к солнечному сплетению (рис. 2).

Поднимите локти, переместите плечи вперед и наклоните таз слегка назад, чтобы ваша спина округлилась, как у кошки, когда она потягивается (рис. 3).

Вдохните глубоко и сильно через нос. Раскройте руки, чтобы они образовали полукруг. Представьте, что вы открываете ставни окон вашего дома.

Переместите руки назад, чтобы можно было потянуться. В то же самое время направьте таз вперед. Ваши руки должны оставаться на уровне плеч (рис. 4).

Разведите широко все пальцы и слегка согните их, как когти, чтобы вы смогли потянуться до кончиков ваших пальцев.

В этой позиции вдыхайте и потягивайте все тело. Сделайте паузу, чтобы почувствовать, как напряжение покидает ваше тело.

Перед выдохом разведите руки в стороны. Наклоните голову вперед, затем глубоко выдохните через рот.

На выдохе расслабьте горло, чтобы голосовые связки вибрировали и звук был бы похож на вздох удовлетворения.

Не забывайте, что все ваше тело должно быть расслабленным на выдохе.

Обратите внимание на следующие моменты:

Во время вдоха стремитесь к силе, объему и продолжительности. Ваш вдох должен породить звук, сходный со свистом ветра в парусах корабля.

Ваш вдох должен породить звук, сходный со свистом ветра в парусах корабля. Во время вашего потягивания не переставайте вдыхать. Даже если ваши легкие кажутся полными, продолжайте вдыхать, как будто паузы после вдоха не существует.

Даже если ваши легкие кажутся полными, продолжайте вдыхать, как будто паузы после вдоха не существует. До выдоха, когда вы расслаблены, опустите руки вдоль тела. Разрешите вашей голове свободно и без усилий опуститься вперед, как у тряпичной куклы. Вес вашей головы должен потянуть мускулы шеи, которые тогда естественно расслабятся.

На выдохе представьте мягкие волны океана, которые набегают, лаская камни на пляже.

Чтобы выполнить один цикл упражнения освобождения, вдыхайте три секунды, потянитесь и сделайте паузу на шесть секунд, выдыхайте три секунды и не дышите три секунды после выдоха.

Когда выполнять упражнение Освобождения

Когда вы чувствуете, что ваше тело нуждается в вас, оставьте все – несмотря на место, время или причину, которая занимает ваше время. Будьте доступным для вашего тела. Сделайте сознательное усилие и дайте своему телу то, что вам принадлежит – время. Вы можете выполнить это упражнение, когда ваше тело устало или когда болит ваша спина.

Упражнение Освобождения является идеальным для выполнения утром.

Выполняйте это упражнение один раз в день по крайней мере в течение пяти минут. В конце недели вы начнете ощущать гораздо более сильное чувство благополучия.

Еще вы можете выполнять упражнение освобождения перед началом своих занятий. Она подготовит ваше физическое и душевное тело, чтобы вы могли получить более эффективные результаты от него.

Упражнение обязательно выполнять в конце каждой тренировки. Вы можете также выполнять его в процессе ваших занятий и каждый раз, когда ваше тело напряжено или ему не хватает энергии.

Польза упражнения освобождения

Упражнение Освобождения предназначено для того, чтобы увеличить дыхательную способность, чистоту крови, напитать кислородом волокна мышц, снять нервозность, мышечное напряжение и душевное утомление, разбудить чувства. Она содействует процессу взаимодействие физического и душевного тела.опубликовано econet

Элиза Танака, "Восточный путь к здоровью"

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