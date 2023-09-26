Упражнения для избавления от мышечных зажимов диафрагмы

Одно из колец мышечных зажимов опоясывает диафрагму и талию. Данное кольцо как бы разделяет тело на 2 половины. Сформироваться оно может, когда человек испытывает хронический страх. Избавиться от мышечного панциря и устраненить зажимы можно при помощи упражнений для диафрагмы и талии.

Кольцо зажимов талии блокирует целостность механизмов в теле. Что это значит? «Верх» и «низ» как бы взяты у двух людей. У кого-то верхняя область достаточно развита, а таз и ноги как бы незрелые. У кого-то таз достаточно полный, но верх (плечи, руки) субтильный. Подобное явление свидетельствует о дисбалансе этих двух зон тела.

Гимнастика для диафрагмы и талии

Диафрагма принимает участие в процессе дыхания. Эта мышца сокращается, когда мы испуганы. Если страх приобретает постоянную форму, диафрагмальная мышца пребывает в стабильном напряжении, осложняя дыхание. Итак, страх дает диафрагмальный зажим, а зажим провоцирует тревогу.

Диафрагма находится над талией. Зажимы мышц в данной зоне формируют препятствия для нормального кровотока к нижней части тела.

Как можно расслабить зажимы и выпустить страх?

Зажата или свободна у человека талия? Чтобы выяснить это, можно выполнить следующее упражнение:

И.п. стоя. Ступни параллельны друг другу, колени чуть-чуть согнуты, вес тела смещен вперед. Поднимаем руки (локти согнуты) на уровень плеч. Кисти вольно свисают. Поворачиваем корпус влево насколько возможно и фиксируемся в данном положении до 1 мин. Теперь поворачиваем корпус вправо и до 1 мин. остаемся в данной позиции.

Можете ли вы в этой позе делать вдох нижней областью живота? Дыхание сбивается и мускулы чересчур напряжены / отмечаются боли в мускулах? Это говорит о том, что вокруг диафрагмальной зоны и талии есть мышечный панцирь.

Чтобы снять стойкое напряжение мышц в зоне талии, полезно выполнять эту гимнастику

Ложимся на спину, руки разведены, ладони вверх, ноги вместе. Сгибаем ноги в коленях под прямым углом. Поворачиваем ноги влево, чтоб левая нога полностью опустилась на пол, а правая находилась на ней; ноги согнуты в коленях. Далее точно так же поворачиваем ноги вправо. Спина до уровня талии прижата к полу. Проделываем до 10 раз.

Делаем первое упражнение, но немного усложненное. Поворачивая ноги, делаем поворот головой в противоположном направлении. Проделываем до 10 раз.

Становимся на четвереньки, колени под прямым углом, опираемся на прямые руки. Прогибаем спину в зоне талии вниз, насколько можно, а теперь как можно сильнее выгибаем спину вверх. Выполняем до 10 движений.

Становимся как обозначено в предыдущем упражнении. Плавно вытягиваем прямые руки и туловище вперед, скользя по полу, пока они полностью не опустятся на пол. Поза похожа на потягивающуюся кошку. Фиксируем данную позицию и плавно подтягиваем руки назад. И так несколько раз.

Садимся на пол, ноги чуть-чуть согнуты в коленях и чуть-чуть расставлены. Ладони укладываем на затылок. Наклоняем корпус влево, чтоб локоть максимально приблизился к полу (лучше всего, если он прикоснется к полу). Фиксируем данную позицию на 5-7 сек. Теперь плавно выпрямляемся и проделываем точно так в право.

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Предложенная гимнастика даст возможность убрать зажимы в области талии. Но, чтобы освободиться от накопленных за долгое время импульсов страха, этого мало. Страх высвобождается через избавление от блокированного гнева. Может возникнуть вопрос: «Не опасен ли будет такой высвободившийся гнев?» Не станет ли он бесконтрольным и всеразрушающим? И не окажется ли такой гнев прямым путем к развитию депрессивного состояния?

В реальности именно высвобождение гнева грамотным способом превращает его в неопасный. безопасным, поскольку он уже не копится, а своевременно разряжается.опубликовано econet

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