Упражнения для развития гибкости

Гибкость - это наша молодость. К сожалению, с годами гибкость и подвижнось суставов ослабевают, сухожилия уже менее эластичные. Эти упражнения на гибкость и растяжку помогут вам вернуть мобильность суставов. Важное условие: выполнять их рекомендуется регулярно.

С возрастом гибкость и подвижность суставов теряется. Как вернуть молодость суставов? Для этого разработаны несложные упражнения. Суть их в том, что выполняются они в виде повторяющихся пружинящих движений и растяжки мышечно-связочного аппарата. Перед выполнением упражнений необходимо хорошенько размяться и планировать их в финале или 2-ой половине тренировки. Упражнения выполняют в положении стоя, сидя и лежа по 16 и более повторов каждое.

Упражнения для гибкости и подвижности суставов

№1. Исходное положение – стоя. Выполняем пружинящие махи прямыми руками вверх-вниз, в стороны. Далее - круговые вращения вытянутыми и согнутыми руками вперед-назад (рекомендуется отягощение в виде гантелей весом 1-З кг).

№2. Исходное положение - стоя боком, далее лицом к стене. Выполняем махи ровными ногами вперед, назад, в стороны, постепенно наращивая амплитуду движения.

Исходное положение – стоя, наклонившись вперед. Выполняем аналогичные движения ногами, упор ладонями на уровне талии о стену или какую-то другую опору.

№3. Исходное положение – стоя. Выполняем пружинистые наклоны корпуса вперед, потом - в стороны.

Исходное положение – сидя на стуле, стопы зафиксированы. Выполняем пружинистые наклоны корпуса вперед, потом - в стороны.

Исходное положение – сидя на полу. Выполняем наклоны вперед, ноги вытянуты вместе, потом врозь.

Наклоны выполняются к левой или правой ноге, попытаемся развести их как можно шире.

Исходное положение – лежа на полу, группируемся в «комок» и «качаемся» на спине вперед-назад; после 4-6 покачиваний, двигаясь вперед, постараемся встать на ноги, можно держать их врозь.

Эта задача довольно сложная, но после нескольких тренировок у вас всё получится, но качаться лучше, очень плотно сгруппировавшись. Подобные упражнения снижают вероятность проблем позвоночника.

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№4. Выполняем «мостик». Скорее всего, сразу идеального результата не будет. Но постепенно вы одолеете это упражнение.

№5. Исходное положение – стоя на коленях, но не сидя на пятках, руки кладем на талию и плавно наклоняемся назад и возвращаемся в исходное положение.

№6. Исходное положение – стоя на коленях, ноги врозь, руками упор на пол. Выполняем пружинящие наклоны вперед. Таким образом мы увеличиваем подвижность в плечевых суставах.

В комплекс можно добавить и другие упражнения.

Рекомендации: между упражнениями желательно расслаблять мускулатуру и не перестараться при мышечной растяжке. Так вы избежите нежелательных травм.опубликовано econet

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