Упражнения «Дыхание долголетия»

Эти простые упражнения помогут вам начать процесс дыхания мягко, ровно и сильно, развивая при этом вашу способность оставаться сосредоточенным.

Вам стоит сознательно выделить для практики дыхания долголетия пять минут в комплексе циркуляции ци. Хотя самый простой способ – это изучить эти дыхательные упражнения как часть комплекса, их можно практиковать в любое время: сразу же после пробуждения или перед сном, в автобусе, в такси, в самолете или в метро, во время работы и так далее – и в любом положении тела: стоя, сидя или лежа. Лежа на спине – это самое простое при обучении этим упражнениям. Вы можете вытянуть ноги или согнуть колени, если это приносит вам большее ощущение комфорта. Вы также можете сидеть на стуле, в то время как мягко поднимаете и выпрямляете свой позвоночник и не позволяете ему резко «упасть».

Основные принципы дыхания долголетия

Хотя эти упражнения очень просты, некоторые из моих студентов докладывают, что для них дыхательные упражнения немного скучны. В этой ситуации я обнаружил, что с помощью мягких положений тела студенты могут немного подвигаться и больше раскрыть свои тела, чтобы ци начала течь, при этом обезьяна-ум остается сосредоточенным.

Когда вы выполняете любое из следующих дыхательных упражнений, вам может быть полезно следовать нескольким принципам:

• Дышите мягко; не нужно прилагать усилия и подталкивать.

• Дышите через нос, если только у вас нет особых медицинских проблем, которые препятствуют вам.

• Не напрягайтесь, пытаясь сделать вдох более длительным, или каким-либо способом принуждая свое дыхание; умеренность – правило семидесяти процентов – является первостепенным.

• Держите свой язык на верхнем нёбе настолько расслабленным, насколько можете; этот контакт объединяет два основных потока ци в теле.

Чувствуйте свое дыхание: одна минута

Вдыхайте и выдыхайте. Сосредоточьтесь на том, чтобы оценить, каким вы ощущаете свое дыхание. Прежде чем вы можете изменить что-либо, чтобы изучить новые способы дыхания, вам нужно оценить, где вы находитесь на данный момент. Не заботьтесь о том, чтобы что-либо изменить. Спросите себя: «Какими качествами обладает мое дыхание?» Не сосредотачивайтесь на интерпретациях.

Естественная способность человеческих существ – это анализировать; просто мягко переведите свое внимание на вдох-выдох. Вот несколько вещей, на которых нужно сосредоточить внимание.

• Превышает ли ваш вдох по длине ваш выдох или наоборот?

• Задерживаете ли вы непроизвольно свое дыхание между вдохом и выдохом и, наоборот, между выдохом и вдохом?

• Когда вы вдыхаете или выдыхаете, есть ли места, где дыхание, кажется, делает рывок или толчок?

• Ваше дыхание расслаблено или напряжено? Необходимо ли вам поддерживать напряжение или усилие, чтобы дышать?

Теперь позвольте дыханию сделать еще один заход.

Используйте свое дыхание для сознательного расслабления: одна минута

Используйте свое сознательное намерение, чтобы просто начать расслаблять свое тело в согласии со своим дыханием. Очень медленно, по мере поступления вдоха, расслабьтесь. Когда ваше дыхание выходит, отпустите и расслабьтесь еще больше. Это поможет вам начать ассоциировать само действие дыхания с расслаблением своего тела. Обратите внимание на свое лицо, шею и плечи, место, где многие удерживают напряжение. Делает ли вдох или выдох вас более напряженными или более расслабленными? Просто обратите внимание, что на самом деле происходит, когда вы дышите, и забудьте, почему.

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Как только вы обнаруживаете уровень напряжения, который действует внутри вас прямо сейчас, каждый раз при вдохе и выдохе намеренно расслабляйте те части вашего тела, которые непроизвольно напрягаются, хотя вы не говорите им делать это. Просто привнесение какой-то части сознательного внимания в те места, которые обычно напряжены во время дыхания, поможет вам мягко расслабить их. Вы обнаружите, что если вы позволяете своему дыханию быть стабильным и мягким, то напряжение уйдет гораздо легче.

Если вы напрягаете мышцы, дыхание делается прерывистым: начало-остановка, начало-остановка, начало-остановка. Возможно, вы заметите, что когда в вашем дыхании присутствует чувство напряжения, ваши мышцы не могут расслабиться. Либо сохранится уровень напряжения, который был, либо они станут еще более напряженными. Старайтесь дышать настолько мягко, ровно и спокойно, насколько можете. С каждым вдохом смотрите, можете ли вы чуть больше отпустить свое напряжение – если можете. Если нет, все в порядке. Вы сможете со временем.

Дышите, не сдерживая дыхания: одна минута

Многие люди задерживают дыхание между вдохом и выдохом или наоборот, особенно когда они очень сильно сосредоточены, напряжены, возбуждены, испуганы или злы. Привычное задерживание дыхания создает напряжение в нервной системе. Итак, теперь сосредоточьтесь на том, чтобы сделать ваше дыхание ровным между вдохом и выдохом и наоборот, без остановок и начал.

Вы знаете, что делать…

Дышите животом: две минуты

Положите одну руку на живот, а другую – на грудь. Мягко надавите на живот, так чтобы при вдохе он выпятился вперед, и втяните воздух. Когда вы выдыхаете, расслабьтесь и позвольте животу вернуться в изначальное положение.

Необходимо помнить две вещи:

• Передняя часть груди должна оставаться неподвижной и быть расслабленной, не двигаясь ни вверх, ни вниз, ни вперед, ни назад; смотрите, можете ли вы позволить всем своим вдохам и выдохам выходить напрямую из движения своего живота.

• Не беспокойтесь о длине своего дыхания, однако следите за тем, чтобы вдох и выдох были примерно одной длины.опубликовано econet

Из книги "Пробуждение энергии жизни. Освобождение пойманной в ловушку Ци", Францис Брюс

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