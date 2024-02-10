Упражнения «Дыхание долголетия»

Эти простые упражнения помогут вам начать процесс дыхания мягко, ровно и сильно, развивая при этом вашу способность оставаться сосредоточенным.
Вам стоит сознательно выделить для практики дыхания долголетия пять минут в комплексе циркуляции ци. Хотя самый простой способ – это изучить эти дыхательные упражнения как часть комплекса, их можно практиковать в любое время: сразу же после пробуждения или перед сном, в автобусе, в такси, в самолете или в метро, во время работы и так далее – и в любом положении тела: стоя, сидя или лежа. Лежа на спине – это самое простое при обучении этим упражнениям. Вы можете вытянуть ноги или согнуть колени, если это приносит вам большее ощущение комфорта. Вы также можете сидеть на стуле, в то время как мягко поднимаете и выпрямляете свой позвоночник и не позволяете ему резко «упасть».
Хотя эти упражнения очень просты, некоторые из моих студентов докладывают, что для них дыхательные упражнения немного скучны. В этой ситуации я обнаружил, что с помощью мягких положений тела студенты могут немного подвигаться и больше раскрыть свои тела, чтобы ци начала течь, при этом обезьяна-ум остается сосредоточенным.
Когда вы выполняете любое из следующих дыхательных упражнений, вам может быть полезно следовать нескольким принципам:
• Дышите мягко; не нужно прилагать усилия и подталкивать.
• Дышите через нос, если только у вас нет особых медицинских проблем, которые препятствуют вам.
• Не напрягайтесь, пытаясь сделать вдох более длительным, или каким-либо способом принуждая свое дыхание; умеренность – правило семидесяти процентов – является первостепенным.
• Держите свой язык на верхнем нёбе настолько расслабленным, насколько можете; этот контакт объединяет два основных потока ци в теле.
Вдыхайте и выдыхайте. Сосредоточьтесь на том, чтобы оценить, каким вы ощущаете свое дыхание. Прежде чем вы можете изменить что-либо, чтобы изучить новые способы дыхания, вам нужно оценить, где вы находитесь на данный момент. Не заботьтесь о том, чтобы что-либо изменить. Спросите себя: «Какими качествами обладает мое дыхание?» Не сосредотачивайтесь на интерпретациях.
Естественная способность человеческих существ – это анализировать; просто мягко переведите свое внимание на вдох-выдох. Вот несколько вещей, на которых нужно сосредоточить внимание.
• Превышает ли ваш вдох по длине ваш выдох или наоборот?
• Задерживаете ли вы непроизвольно свое дыхание между вдохом и выдохом и, наоборот, между выдохом и вдохом?
• Когда вы вдыхаете или выдыхаете, есть ли места, где дыхание, кажется, делает рывок или толчок?
• Ваше дыхание расслаблено или напряжено? Необходимо ли вам поддерживать напряжение или усилие, чтобы дышать?
Теперь позвольте дыханию сделать еще один заход.
Используйте свое сознательное намерение, чтобы просто начать расслаблять свое тело в согласии со своим дыханием. Очень медленно, по мере поступления вдоха, расслабьтесь. Когда ваше дыхание выходит, отпустите и расслабьтесь еще больше. Это поможет вам начать ассоциировать само действие дыхания с расслаблением своего тела. Обратите внимание на свое лицо, шею и плечи, место, где многие удерживают напряжение. Делает ли вдох или выдох вас более напряженными или более расслабленными? Просто обратите внимание, что на самом деле происходит, когда вы дышите, и забудьте, почему.
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Как только вы обнаруживаете уровень напряжения, который действует внутри вас прямо сейчас, каждый раз при вдохе и выдохе намеренно расслабляйте те части вашего тела, которые непроизвольно напрягаются, хотя вы не говорите им делать это. Просто привнесение какой-то части сознательного внимания в те места, которые обычно напряжены во время дыхания, поможет вам мягко расслабить их. Вы обнаружите, что если вы позволяете своему дыханию быть стабильным и мягким, то напряжение уйдет гораздо легче.
Если вы напрягаете мышцы, дыхание делается прерывистым: начало-остановка, начало-остановка, начало-остановка. Возможно, вы заметите, что когда в вашем дыхании присутствует чувство напряжения, ваши мышцы не могут расслабиться. Либо сохранится уровень напряжения, который был, либо они станут еще более напряженными. Старайтесь дышать настолько мягко, ровно и спокойно, насколько можете. С каждым вдохом смотрите, можете ли вы чуть больше отпустить свое напряжение – если можете. Если нет, все в порядке. Вы сможете со временем.
Многие люди задерживают дыхание между вдохом и выдохом или наоборот, особенно когда они очень сильно сосредоточены, напряжены, возбуждены, испуганы или злы. Привычное задерживание дыхания создает напряжение в нервной системе. Итак, теперь сосредоточьтесь на том, чтобы сделать ваше дыхание ровным между вдохом и выдохом и наоборот, без остановок и начал.
Вы знаете, что делать…
Положите одну руку на живот, а другую – на грудь. Мягко надавите на живот, так чтобы при вдохе он выпятился вперед, и втяните воздух. Когда вы выдыхаете, расслабьтесь и позвольте животу вернуться в изначальное положение.
Необходимо помнить две вещи:
• Передняя часть груди должна оставаться неподвижной и быть расслабленной, не двигаясь ни вверх, ни вниз, ни вперед, ни назад; смотрите, можете ли вы позволить всем своим вдохам и выдохам выходить напрямую из движения своего живота.
• Не беспокойтесь о длине своего дыхания, однако следите за тем, чтобы вдох и выдох были примерно одной длины.опубликовано econet
Из книги "Пробуждение энергии жизни. Освобождение пойманной в ловушку Ци", Францис Брюс
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Источник: https://econet.ua/
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