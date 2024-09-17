Вместе на длительной дистанции: Про отношения 10+

Знать, что различия в вас - это естественно и хорошо, что вы не должны любить одно и то же, делать и двигаться в одном том же ритме. Уметь договариваться и уважать инаковость.

Про отношения #10+ #15+ #20+. Инструкция к применению

1. Расстаться с иллюзией о том, что существует человек или отношения, в которых вы сможете получить всё, что вам нужно. Их нет. Чего-то будет не хватать. Это нормально. Неудовлетворительные моменты есть во всех удовлетворяющих отношениях.

2. Расстаться с идеей исправить, «расколдовать» и перевоспитать партнера. Спокойно, но уверенно ставить на место, когда пытаются перевоспитывать вас. Если невыносимо - расставаться, но не воспитывать.

3. Оставить вечный вопрос люблю/не люблю. Иногда будет казаться, что да, иногда, что нет. Эта риторика в действительности не имеет значения.

4. Перестать говорить про ваши отношения и, тем более, выяснять их. Лучший способ испортить отношения начать про них говорить. Вместо этого говорите о кино, музыке, книгах, еде, поездках, о том, что каждый любит, о чем мечтает, что вспоминает, что видит во сне. Играйте, гуляйте, готовьте вместе, таинственно молчите, ну или что вы любите.

5. Почаще проводить время без детей. Раз в неделю на полдня марш без детей из дома, как обязательное правило. А лучше без детей и без смартфонов.

6. Иногда ездить без детей в отпуск.

7. Почаще хвалить друг друга и говорить хорошее. Благодарить. Помнить, что даже «само собой разумеющееся» он/она мог бы для вас и не делать.

8. Почаще заниматься сексом, даже когда лень и хочется спать.

9. Оставить себе и партнеру личное пространство (не лезть в его компьютер, телефон, кошелек, гараж, сумку, в его учебу, работу и не давать советов, пока вас об этом не просят).

10. Не критиковать и не заниматься психоанализом партнера, если вас об этом не попросили, а в случае психоанализа - не заплатили за него.

11. Знать, что различия в вас - это естественно и хорошо, что вы не должны любить одно и то же, делать и двигаться в одном том же ритме. Уметь договариваться и уважать инаковость.

12. Иметь чувство юмора и долю пофигизма.

13. Просить о том, что вам нужно. Ясно, конкретно и понятным языком. Другой человек не умеет читать ваши мысли. Принимать оба варианта ответа: и «да» и «нет» (у вас тоже есть два этих варианта ответа).

14. Спрашивать, когда вам непонятно. Ясно, конкретно и понятным языком.

15. Обниматься и проявлять нежность. Взрослым также сильно нужна нежность, как и детям.

16. Отзываться на глупости и «дурацкие» желания друг друга. Радоваться им как поводу разделить удовольствие и сладко порегрессировать.

17. Помнить, что ваш партнер может от вас уйти, как и вы от него. Не придумывать себе и ему тюрьму. Помнить, что в первую очередь вы не муж и жена, а два разных человека. Иногда ближе к друг другу, иногда дальше. Вы взрослые, вы в меру свободные, вы выбираете друг друга каждый день и каждый день создаете, как быть вместе.опубликовано econet

Автор Евгения Карлин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet