Воспаление легких: Лечебные упражнения при острой пневмонии

Специальные физические упражнения при пневмонии оказывают лечебное и профилактическое действие. Они предотвращают осложнения болезни, которые могут нарушать функцию дыхания в течение долгого времени после острого заболевания или обострения хронического. Физические упражнения необходимо выполнять не только в период медикаментозного лечения, но и после его прекращения.

Пневмония – это воспаление легочной ткани, которое охватывает конечные отделы бронхов (бронхиолы) и саму легочную ткань, уменьшая, таким образом, дыхательную поверхность. Поэтому, выполняя дыхательные упражнения, необходимо постепенно углублять вдох, чередовать дыхательные упражнения с расслаблением мышц плечевого пояса и грудной клетки. Для того чтобы улучшить вентиляцию легких, целесообразно выполнять дыхание всей грудью и диафрагмальное (брюшное), наклоны в стороны, сгибание и разгибание туловища, движения конечностями, сочетая их с дыханием.

Упражения при пневмонии (в период разрешения воспалительного процесса)

Исходное положение на спине

Исходное положение на боку

Исходное положение сидя на стуле

Исходное положение стоя

Противопоказание: специфическая пневмония, тяжелая сердечная и легочная недостаточность.

Лечебная физкультура важна в комплексной терапии пневмонии и хронической болезни легких. Специальные дыхательные упражнения ускоряют выздоровление, способствуют увеличению вентиляции легких, устранению краевых ателектазов, ускорению рассасывания воспалений благодаря активизации лимфотока и кровотока по системе бронхиальной артерии, дренированию бронхов. Для этого используются статические (локализованное дыхание), динамические дыхательные, дренирующие и растягивающие спайки упражнения.

В зависимости от стадии заболевания, локализации воспалительного процесса, нарушения функции внешнего дыхания и общего состояния пациента выбираются наиболее эффективные в данном случае упражнения.

Исходное положение на спине

Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, одна рука – на груди, другая – на животе. Брюшное, грудное, смешанное дыхание. Выполнить по 5–6 раз с паузами между ними по 10–20 сек.

Поднять прямые руки вверх – вдох, опустить – выдох. Мышцы расслабить. Выполнить 4–8 раз.

Вдыхая, развести руки в стороны; выдыхая, подтянуть колено одной ноги руками к животу. Выдох через нос, слегка удлиняется. Через 3–4 дня можно подтягивать оба колена к животу и, удлиняя выдох, дуть через губы, сомкнутые трубочкой.

Вдыхая, отвести руку в сторону; выдыхая и поворачивая туловище, потянуться ею в противоположную сторону. Повторить по 6–8 раз в каждую сторону.

Прямые руки поднять вверх – вдох, выдыхая, поднять одну ногу и руками потянуться к ее носку. Выполнить по 5–8 раз каждой ногой.

И.п. – вдох, выдыхая, выполнить несколько движений одной (двумя ногами), как при езде на велосипеде. Повторить 6–8 раз.

Исходное положение на боку

Рука опорной стороны – под головой, другая перед собой в упоре, ноги слегка согнуты. Среднегрудное, нижнегрудное, затем брюшное дыхание.

Прямую руку поднять вверх, одноименную ногу отвести назад – вдох, выдыхая, подтянуть колено к животу. Выполнить 8-10 раз.

Свободную руку согнуть в локтевом суставе, кисть у плечевого сустава. Круговые движения согнутой рукой выполнить по 6–8 раз вперед и назад. Дыхание – через нос, не задерживать.

Исходное положение сидя на стуле

Упражнения в расслаблении мышц: приподнять надплечья – вдох, опустить – выдох, махи руками, качание голенями и др.

Сознательно управляемое дыхание: поочередно выполняются упражнения для увеличения вентиляции во всех отделах легких, акцентируя внимания на зоне поражения (в первые дни занятий зону поражения исключают, а затем наибольшее количество упражнений выполняется для увеличения вентиляции в области воспаления).

Развести руки в стороны – вдох, выдыхая, подтянуть колено к животу. Выдох удлинен. Для облегчения выделения мокроты можно, выдыхая, произносить звуки: «р-р-р», «ж-ж-ж». Выполнить по 8—10 раз каждой ногой.

Сидя, не касаясь спинки стула, кисти к плечам. Развести локти в стороны – вдох, выдыхая, наклониться и коснуться локтем противоположного колена. Выполнить по 8-10 раз в каждую сторону.

Руки на поясе, ноги выдвинуты вперед шире плеч. Вдыхая, отвести руку в сторону с поворотом туловища, наклониться и коснуться пальцами противоположной стопы – выдох. Выполнить по 8-10 раз в каждую сторону.

Руками придерживаясь сбоку за стул, выдыхая, выполнить движение велосипедиста одной ногой. И.п. – вдох. По 10–12 раз каждой ногой. Усложнение: движение обеими ногами.

Руки вдоль туловища, спинки не касаться. Наклоны в стороны со скольжением рук вдоль туловища («насос»). Выполнить по 10–12 раз в каждую сторону.

Руки на поясе. Наклон в сторону с подниманием противоположной руки вверх. Это упражнение можно выполнять, вдыхая при наклоне, или, наоборот, выдыхая. В первом случае увеличивается вентиляция со стороны поднятой руки. Во втором случае происходит растягивание спаек. Выполнить по 10–12 раз в каждую сторону.

Исходное положение стоя

Поднять руки вверх, потянуться – вдох, расслабленно опустить их – выдох. Развести руки в стороны, прогнуться, потянуться – вдох, опустить руки, слегка наклониться вперед – выдох. Выполнить по 5–6 раз.

Ноги шире плеч. Развести руки в стороны – вдох, выдыхая – наклониться, руками коснуться стоп. Усложнение: последовательно коснуться обеими руками одной стопы, затем между ними и другой стопы во время одного выдоха. Выполнить по 10–12 наклонов.

Ноги шире плеч, руки опущены и пальцы «в замок». Поднять руки вверх – вдох, резко наклониться – ух! («рубка дров»). Выполнить 10–12 раз.

Развести руки в стороны – вдох, присесть, обхватить колени руками, голову к коленям – выдох. Выполнить 10–15 раз.

Ходьба с махами рук, поворотами туловища, высоким подниманием бедер, спокойная. Выполнить в течение 20–40 сек.

При выполнении упражнений можно использовать различные снаряды, а затем и тренажеры.

Рекомендуется дозированная ходьба (от 1500 м до 3000 м в сутки и более), постепенное снижение температуры воды при обтираниях и затем переход к более активным закаливающим процедурам с учетом времени года и реактивности организма (обливания, бани, плавание).опубликовано econet

Ирина Николаевна Макарова "Лечим астму и пневмонию без лекарств"

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