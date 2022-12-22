Воспаление лёгких: 5 симптомов, о которых должен знать каждый взрослый

Воспаление лёгких — болезнь, которую не стоит недооценивать. Помните, что до изобретения антибиотиков от нее умирал каждый третий заболевший. Достижения современной медицины сделали пневмонию не столь опасной, но квалифицированное лечение возможно только с помощью профессионалов, в условиях стационара. Нетрадиционные и народные методы могут стать дополнением к основной терапии, но не основой лечения.

Несмотря на современные научные достижения в области медицины, пневмония остается одним из самых опасных заболеваний. Высокая летальность при данной болезни отмечается у маленьких детей — до двух лет и у пожилых людей — старше 65-70 лет. Но уметь вовремя поднимать тревогу, знать, как определить воспаление лёгких, необходимо каждому человеку, потому что ситуация из умеренно-тяжелой может в любой момент перейти в критическую стадию, когда счет пойдет на часы, а подобрать эффективное лекарство будет не так просто.

Что такое пневмония?

Воспаление лёгких, или пневмония, — это воспаление легочных тканей в результате проникновения в клетки органа болезнетворных бактерий, штаммов вирусов. Реже встречаются формы, вызываемые протозойными инфекциями — простейшими, спорами плесневых грибов.

Реакцией на проникновение возбудителей становится симптомокомплекс, характерный для воспаления лёгких. Человеку без медицинского образования может быть трудно отличить заболевание от плеврита, бронхита, поэтому окончательный диагноз должен ставить опытный специалист.

Причины развития воспаления лёгких

С банальными инфекциями верхних дыхательных путей сталкивается каждый ребёнок и взрослый, практически ежегодно. Однако в протекании обычных простуд кроется риск развития осложнений. Воспаление лёгких может развиваться по следующим причинам:

Осложнение острых респираторных вирусных инфекций. По какой-либо причине иммунитет человека оказывается неспособен победить вирус, и тот «спускается» ниже по дыхательным путям. Зачастую «цепочка» начинается с ангины или ринита, далее переходит в фарингит, затем наступает черед бронхита, и только после этого воспаляется легочная ткань.

По какой-либо причине иммунитет человека оказывается неспособен победить вирус, и тот «спускается» ниже по дыхательным путям. Зачастую «цепочка» начинается с ангины или ринита, далее переходит в фарингит, затем наступает черед бронхита, и только после этого воспаляется легочная ткань. Заражение характерными возбудителями — чаще всего это бактерии из рода Streptococcus pneumoniaе. Заболевание может передаваться воздушно-капельным, бытовым путем.

— чаще всего это бактерии из рода Streptococcus pneumoniaе. Заболевание может передаваться воздушно-капельным, бытовым путем. Присоединение бактериальной инфекции на фоне вирусной. В этом случае пневмония развивается через несколько дней после перенесенного ОРВИ или ангины. Вторичная инфекция особенно опасна для людей с изначально ослабленным иммунитетом.

В этом случае пневмония развивается через несколько дней после перенесенного ОРВИ или ангины. Вторичная инфекция особенно опасна для людей с изначально ослабленным иммунитетом. Застойная пневмония. Характерна для лежачих больных. Специфическая группа риска — старики, перенесшие перелом шейки бедра, и другие люди, вынужденно находящиеся в одной позе долгое время. Отсутствие должной вентиляции в лёгких способствует развитию патогенной микрофлоры.

Характерна для лежачих больных. Специфическая группа риска — старики, перенесшие перелом шейки бедра, и другие люди, вынужденно находящиеся в одной позе долгое время. Отсутствие должной вентиляции в лёгких способствует развитию патогенной микрофлоры. Поражение больничными инфекциями. Этот вид пневмонии признан наиболее опасным, поскольку возбудители, как правило, являются суперинфекцией, плохо поддаются лечению антибиотиками.

Необходимо помнить, что вне зависимости от вида болезнь относится к тяжелым. Первые признаки могут начать проявляться уже спустя несколько суток после заражения, а иногда заболевание развивается в течение более долгого времени. Чтобы избежать тяжелых последствий, надо принимать меры и знать симптомы воспаления лёгких.

Классификация пневмонии

Классификация видов болезни используется докторами для того, чтобы определять источник инфекции, возбудителя, способ развития и степень поражения ткани легкого. Важными данными становятся характер протекания, сопутствующие осложнения. Тяжесть болезни влияет на выбор методов лечения, прогноз для конкретного больного. Все вместе позволяет врачам наиболее эффективно подходить к терапии каждого конкретного случая заболевания воспалением лёгких.

На основе эпидемиологических данных

Данная классификация необходима для определения источника инфекции. Эти данные важны с точки зрения возможной резистентности возбудителя болезни к лекарственным препаратам. Классификация на основе эпидемиологических данных указывает следующие виды воспаления лёгких.

Внегоспитальные инфекции — возникают за пределами больницы. Врачами признаются, как правило, за относительно «легкие» случаи.

— возникают за пределами больницы. Врачами признаются, как правило, за относительно «легкие» случаи. Внутригоспитальные инфекции. Опасны тем, что возбудитель практически всегда является суперинфекцией. Такие бактерии нечувствительны к обычным антибиотикам, поскольку штаммы развивают защиту против основных действующих веществ. Современные направления медицинской науки предлагают использование бактериофагов.

Опасны тем, что возбудитель практически всегда является суперинфекцией. Такие бактерии нечувствительны к обычным антибиотикам, поскольку штаммы развивают защиту против основных действующих веществ. Современные направления медицинской науки предлагают использование бактериофагов. Спровоцированные иммунодефицитными состояниями. В группах риска по развитию пневмонии у взрослых — лежачие больные, ВИЧ-инфицированные, пациенты с онкологическими диагнозами. Пневмонии при иммунодефицитном состоянии всегда подразумевают осторожный прогноз.

В группах риска по развитию пневмонии у взрослых — лежачие больные, ВИЧ-инфицированные, пациенты с онкологическими диагнозами. Пневмонии при иммунодефицитном состоянии всегда подразумевают осторожный прогноз. Атипичные пневмонии. Протекают с измененной клинической картиной, спровоцированы недостаточно изученными возбудителями.

По возбудителю

Выявление типа возбудителя влияет на выбор лекарственных препаратов. Выделяют следующие типы инфекций:

бактериальная — наиболее распространенный тип;

вирусная;

грибковая;

протозойная;

смешанные.

По механизму развития

Источник появления болезни позволяет определиться со стратегией лечения. Выявляют такие формы развития:

первичные — самостоятельное заболевание;

вторичные — появляются на фоне других болезней;

посттравматические — вызываются механическим поражением легочной ткани и вторичной инфекцией;

постоперационные;

пневмонии после инфаркта — развиваются из-за частичного нарушения проходимости легочных вен.

По степени вовлеченности легочной ткани

Уровень поражения ткани влияет на стратегию вмешательства и на прогноз. Бывают такие степени:

одностороннее воспаление;

двустороннее;

тотальное поражение — включает прикорневые формы, крупозные, сегментарные.

По характеру протекания

Острые Возникают спонтанно, излечиваются в среднем за 10-14 дней. Острые затяжные Болезненное состояние сохраняется от 20 дней и более. Хронические Постоянно рецидивирующие, плохо поддающиеся лечению.

С учетом осложнений

Простые Протекают без осложнений Осложненные Могут осложняться плевритом, отеками, токсическим шоком, вызванным жизнедеятельностью бактерий, абсцессами, миокардитом.

По тяжести течения

Легкая Средняя Тяжелая Интоксикация не выражена, пациент сохраняет сознание, температура не превышает 38,5 °С. Тахикардия менее 90 ударов/мин. На рентгене небольшой очаг. Пациент в сознании, но ослаблен, повышена потливость, температура до 39,5 °С. ЧСС — до 100 ударов/мин. Рентген выявляет инфильтрацию. Пациент частично или полностью обездвижен, лихорадка превышает 40 °С, спутанность сознания, одышка в состоянии покоя, сильная тахикардия. Рентген демонстрирует развитие обширных осложнений.

Симптомы заболевания

Воспаление легких симптомы демонстрирует разные, но всё вместе они складываются в определенную клиническую картину. Некоторые из них общие, другие — зависят от конкретного течения заболевания. Пациенту или его родственника следует обратить внимание на следующие проявления:

Высокая температура, которая плохо поддается действию жаропонижающих средств.

которая плохо поддается действию жаропонижающих средств. Потливость, одышка даже в состоянии покоя. Слабость, иногда — спутанность сознания, этот симптом указывает на тяжелое двустороннее или крупозное поражение лёгких.

Слабость, иногда — спутанность сознания, этот симптом указывает на тяжелое двустороннее или крупозное поражение лёгких. Кашель — может быть сухим или с мокротой. При очаговой пневмонии мокрота зеленоватого оттенка, имеет запах гноя. Для крупозной пневмонии характерно выделение окрашенной в кровянистый цвет слизи, это один из важных симптомов опасного состояния. Кашель не приносит облегчения.

При очаговой пневмонии мокрота зеленоватого оттенка, имеет запах гноя. Для крупозной пневмонии характерно выделение окрашенной в кровянистый цвет слизи, это один из важных симптомов опасного состояния. Кашель не приносит облегчения. Боль в грудине при дыхании, особенно при физических нагрузках.

особенно при физических нагрузках. Крупозная пневмония сопровождается тяжелой интоксикацией, поэтому наблюдаются высыпания в районе носогубного треугольника.

Без специального грамотного лечения состояние пациента будет ухудшаться. Народные методы не являются действенными при этом серьезном заболевании, поэтому необходимо обращаться к помощи врача. При тяжелых состояниях рекомендовано вызывать скорую помощь.

Методы диагностики

Правильная постановка диагноза включает не только выявление патологического процесса, протекающего в лёгких, но и уточнение дополнительных деталей. Учитывается возбудитель, степень тяжести и другие данные, которые помогают определиться с назначением препаратов и дополнительных процедур.

Способы диагностики включают следующие:

визуальный первичный осмотр, оценка состояния пациента;

взятие мокроты на анализ — выявляет возбудителя инфекции;

общий анализ крови — определяет степень интоксикации;

рентгенография;

УЗИ плевральной полости.

Рекомендуется полный комплекс диагностических процедур для установления как можно более точного диагноза. УЗИ рекомендуется проводить несколько раз — для выявления эффективности проводимого лечения, своевременного обнаружения осложнений.

Лечение воспаления лёгких

Лечение пневмонии подразумевает правильный выбор лекарственной терапии, направленный на уничтожение патогенной микрофлоры, в сочетании с препаратами, способствующими восстановлению легочной ткани и поддержанию состояния пациента.

Домашнее лечение пневмонии недопустимо, больному показана госпитализация в пульмонологическое отделение для проведения комплексных процедур.

Стандартная схема лечения подразумевает следующие мероприятия:

Назначение антибиотикотерапии. Врачи рекомендуют начинать ее как можно раньше, используя препараты нового поколения, не тратя время на выявление конкретного возбудителя. При необходимости препараты корректируют и комбинируют в процессе лечения. Курс лечения продолжается до 14 дней.

Врачи рекомендуют начинать ее как можно раньше, используя препараты нового поколения, не тратя время на выявление конкретного возбудителя. При необходимости препараты корректируют и комбинируют в процессе лечения. Курс лечения продолжается до 14 дней. Обеспечение пациенту постельного режима в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Рекомендовано особое питание — легкое, но высококалорийное, с большим количеством витаминов.

Рекомендовано особое питание — легкое, но высококалорийное, с большим количеством витаминов. Назначение жаропонижающих, отхаркивающих, антигистаминных препаратов. Эти лекарства способствуют снятию интоксикации, улучшению общего состояния пациента, уменьшают нагрузку на почки и сердце.

Эти лекарства способствуют снятию интоксикации, улучшению общего состояния пациента, уменьшают нагрузку на почки и сердце. При обширных поражениях лёгких и затрудненном дыхании рекомендовано использовать кислородные маски.

После снятия острой фазы пневмонии добавляются физиотерапия (электрофорез с йодидом калия), ингаляции, лечебная физкультура для восстановления поврежденного очага легкого.

При правильном подходе к лечению симптомы пневмонии уменьшаются уже спустя три-четыре дня, а полное выздоровление наступает через 15-21 день.

Профилактика и прогноз

Воспаление лёгких у взрослых возникает при пренебрежении методами профилактики этого заболевания. Для предотвращения заболевания, рекомендуется вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Закаливание и усиление иммунитета с помощью правильного питания, богатого витаминами и полезными микроэлементами, — тоже прекрасный способ «не допустить» бактериальные или вирусные инфекции до нижних дыхательных путей.

В сезон ОРВИ и гриппа не рекомендуется переносить болезнь «на ногах» — лучше отлежаться три-четыре дня, чем потом получить такое серьезное осложнение.

Прогноз для здоровых взрослых благоприятный. В 80 % случаев при грамотном лечении наблюдается абсолютное восстановление легочной ткани в течение двух-трех месяцев. Иногда может наблюдаться частичное перерождение пораженного очага — карнификация, тогда потребуются дополнительные меры для восстановления после болезни.

Сомнительный и неблагоприятный прогноз при тяжелом течении у лиц с ВИЧ-инфекцией, страдающих онкологическими заболеваниями.опубликовано econet

Автор Ольга Мигунова

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