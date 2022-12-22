Воспаление лёгких: 5 симптомов, о которых должен знать каждый взрослый

Воспаление лёгких — болезнь, которую не стоит недооценивать. Помните, что до изобретения антибиотиков от нее умирал каждый третий заболевший. Достижения современной медицины сделали пневмонию не столь опасной, но квалифицированное лечение возможно только с помощью профессионалов, в условиях стационара. Нетрадиционные и народные методы могут стать дополнением к основной терапии, но не основой лечения.
Несмотря на современные научные достижения в области медицины, пневмония остается одним из самых опасных заболеваний. Высокая летальность при данной болезни отмечается у маленьких детей — до двух лет и у пожилых людей — старше 65-70 лет. Но уметь вовремя поднимать тревогу, знать, как определить воспаление лёгких, необходимо каждому человеку, потому что ситуация из умеренно-тяжелой может в любой момент перейти в критическую стадию, когда счет пойдет на часы, а подобрать эффективное лекарство будет не так просто.
Воспаление лёгких, или пневмония, — это воспаление легочных тканей в результате проникновения в клетки органа болезнетворных бактерий, штаммов вирусов. Реже встречаются формы, вызываемые протозойными инфекциями — простейшими, спорами плесневых грибов.
Реакцией на проникновение возбудителей становится симптомокомплекс, характерный для воспаления лёгких. Человеку без медицинского образования может быть трудно отличить заболевание от плеврита, бронхита, поэтому окончательный диагноз должен ставить опытный специалист.
С банальными инфекциями верхних дыхательных путей сталкивается каждый ребёнок и взрослый, практически ежегодно. Однако в протекании обычных простуд кроется риск развития осложнений. Воспаление лёгких может развиваться по следующим причинам:
Необходимо помнить, что вне зависимости от вида болезнь относится к тяжелым. Первые признаки могут начать проявляться уже спустя несколько суток после заражения, а иногда заболевание развивается в течение более долгого времени. Чтобы избежать тяжелых последствий, надо принимать меры и знать симптомы воспаления лёгких.
Классификация видов болезни используется докторами для того, чтобы определять источник инфекции, возбудителя, способ развития и степень поражения ткани легкого. Важными данными становятся характер протекания, сопутствующие осложнения. Тяжесть болезни влияет на выбор методов лечения, прогноз для конкретного больного. Все вместе позволяет врачам наиболее эффективно подходить к терапии каждого конкретного случая заболевания воспалением лёгких.
Данная классификация необходима для определения источника инфекции. Эти данные важны с точки зрения возможной резистентности возбудителя болезни к лекарственным препаратам. Классификация на основе эпидемиологических данных указывает следующие виды воспаления лёгких.
Выявление типа возбудителя влияет на выбор лекарственных препаратов. Выделяют следующие типы инфекций:
Источник появления болезни позволяет определиться со стратегией лечения. Выявляют такие формы развития:
Уровень поражения ткани влияет на стратегию вмешательства и на прогноз. Бывают такие степени:
|Острые
|Возникают спонтанно, излечиваются в среднем за 10-14 дней.
|Острые затяжные
|Болезненное состояние сохраняется от 20 дней и более.
|Хронические
|Постоянно рецидивирующие, плохо поддающиеся лечению.
|Простые
|Протекают без осложнений
|Осложненные
|Могут осложняться плевритом, отеками, токсическим шоком, вызванным жизнедеятельностью бактерий, абсцессами, миокардитом.
|Легкая
|Средняя
|Тяжелая
|Интоксикация не выражена, пациент сохраняет сознание, температура не превышает 38,5 °С. Тахикардия менее 90 ударов/мин. На рентгене небольшой очаг.
|Пациент в сознании, но ослаблен, повышена потливость, температура до 39,5 °С. ЧСС — до 100 ударов/мин. Рентген выявляет инфильтрацию.
|Пациент частично или полностью обездвижен, лихорадка превышает 40 °С, спутанность сознания, одышка в состоянии покоя, сильная тахикардия. Рентген демонстрирует развитие обширных осложнений.
Воспаление легких симптомы демонстрирует разные, но всё вместе они складываются в определенную клиническую картину. Некоторые из них общие, другие — зависят от конкретного течения заболевания. Пациенту или его родственника следует обратить внимание на следующие проявления:
Без специального грамотного лечения состояние пациента будет ухудшаться. Народные методы не являются действенными при этом серьезном заболевании, поэтому необходимо обращаться к помощи врача. При тяжелых состояниях рекомендовано вызывать скорую помощь.
Правильная постановка диагноза включает не только выявление патологического процесса, протекающего в лёгких, но и уточнение дополнительных деталей. Учитывается возбудитель, степень тяжести и другие данные, которые помогают определиться с назначением препаратов и дополнительных процедур.
Способы диагностики включают следующие:
Рекомендуется полный комплекс диагностических процедур для установления как можно более точного диагноза. УЗИ рекомендуется проводить несколько раз — для выявления эффективности проводимого лечения, своевременного обнаружения осложнений.
Лечение пневмонии подразумевает правильный выбор лекарственной терапии, направленный на уничтожение патогенной микрофлоры, в сочетании с препаратами, способствующими восстановлению легочной ткани и поддержанию состояния пациента.
Домашнее лечение пневмонии недопустимо, больному показана госпитализация в пульмонологическое отделение для проведения комплексных процедур.
Стандартная схема лечения подразумевает следующие мероприятия:
При правильном подходе к лечению симптомы пневмонии уменьшаются уже спустя три-четыре дня, а полное выздоровление наступает через 15-21 день.
Воспаление лёгких у взрослых возникает при пренебрежении методами профилактики этого заболевания. Для предотвращения заболевания, рекомендуется вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Закаливание и усиление иммунитета с помощью правильного питания, богатого витаминами и полезными микроэлементами, — тоже прекрасный способ «не допустить» бактериальные или вирусные инфекции до нижних дыхательных путей.
В сезон ОРВИ и гриппа не рекомендуется переносить болезнь «на ногах» — лучше отлежаться три-четыре дня, чем потом получить такое серьезное осложнение.
Прогноз для здоровых взрослых благоприятный. В 80 % случаев при грамотном лечении наблюдается абсолютное восстановление легочной ткани в течение двух-трех месяцев. Иногда может наблюдаться частичное перерождение пораженного очага — карнификация, тогда потребуются дополнительные меры для восстановления после болезни.
Сомнительный и неблагоприятный прогноз при тяжелом течении у лиц с ВИЧ-инфекцией, страдающих онкологическими заболеваниями.опубликовано econet
Автор Ольга Мигунова
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Источник: https://econet.ua/
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